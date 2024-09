SOFTWARE DI MODELLAZIONE 3D

La modellazione 3D è un processo nel quale il software viene utilizzato per creare una rappresentazione matematica di un oggetto o di una forma tridimensionale. L'oggetto creato si chiama modello 3D e viene utilizzato in svariati settori.

Nell'industria cinematografica e televisiva, così come in settori quali videogiochi, architettura, costruzioni, sviluppo dei prodotti, scienza e medicina, i modelli 3D vengono utilizzati per visualizzare, simulare ed eseguire il rendering di progetti grafici (.it).