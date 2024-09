Autodesk Fusion with PowerMill è un software CAM specializzato nella generazione di codice per lavorazioni di alta qualità per la produzione di parti complesse di grandi dimensioni, come stampi, utensili e matrici.





PowerMill viene solitamente utilizzato per gestire diversi tipi di hardware CNC, tra cui frese a 3 e 5 assi, macchine tornio-fresatrici a 5 assi, robot industriali e macchine per la produzione ibrida.