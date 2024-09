Le funzionalità di gestione con le opzioni self-service in Autodesk Account non sono disponibili in tutti i paesi. Non sono inoltre disponibili per i piani di manutenzione, i prodotti elaborati in precedenza da Digital River o da sistemi esistenti, i prodotti acquistati tramite un rivenditore o i prodotti non più disponibili.

Se queste opzioni non sono visibili in Autodesk Account o le opzioni del pulsante sono disattivate, significa che le opzioni self-service non sono attualmente disponibili.

Per modificare l'abbonamento, contattare il team di supporto.