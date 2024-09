Les logiciels de CAO sont utilisés par un large éventail de professionnels qui ont besoin de concevoir et de visualiser avec précision : architectes et architectes paysagistes, ingénieurs de toutes disciplines (mécanique, génie civil, automobile, aéronautique et électricité, par exemple), concepteurs (conception de produits, design industriel, graphisme, mécanique, architecture et bijouterie), urbanistes ou encore professionnels du bâtiment et topographes. Ces logiciels facilitent la création de modèles 2D et 3D, de schémas, d’implantations et de plans détaillés en permettant aux professionnels de conceptualiser, de concevoir et d’optimiser efficacement les structures, les produits et les systèmes dans tous les secteurs d’activité.