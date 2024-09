PROGRAMMES ET LOGICIELS DE DESSIN

Avec l'avènement des logiciels de dessin, le papier, les crayons, les tés et les gommes ont laissé la place aux écrans d'ordinateur et aux souris. Les concepteurs ont désormais la possibilité de créer de manière simple et rapide la documentation technique de leurs produits, bâtiments et structures. Ils peuvent ainsi se consacrer à la conception et libérer leur créativité, plutôt que de passer du temps à des tâches de calcul et d'organisation.