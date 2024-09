La modélisation 3D est un composant essentiel de la conception, de l'ingénierie et de la fabrication de produits. Elle permet aux concepteurs et aux ingénieurs de créer des prototypes virtuels détaillés et de tester leurs fonctions et leurs performances avant de passer à la production physique. Les modèles 3D obtenus peuvent être utilisés pour améliorer le processus de conception, réduire les erreurs et améliorer l'efficacité de la fabrication.