Os Parceiros acadêmicos autorizados fazem parte da comunidade de Parceiros de aprendizado da Autodesk. Os Parceiros de aprendizado preparam pessoas que desejam criar coisas.

Se você é educador, os Parceiros acadêmicos podem ajudá-lo a inspirar e capacitar a próxima geração.

Se você é estudante, os Parceiros acadêmicos podem fazer a ponte entre você e os setores nos quais você quer trabalhar no futuro. Eles oferecem oportunidades de colaboração, conversas direcionadas, apoio para exames de certificação e o compromisso de se conectar com você, aluno, na sala de aula. Aprenda novas habilidades, construa relacionamentos importantes e obtenha experiência prática.

Os Parceiros acadêmicos autorizados prestam serviços de treinamento. Eles ajudam educadores e estudantes a se prepararem para exames de certificação, seja no campus da instituição de ensino ou em locais de treinamento fora do campus. Eles contam com uma equipe profissional de Instrutores certificados pela Autodesk que prestam os mais diversos serviços de aprendizagem: