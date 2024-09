Às vezes, resquícios de uma instalação anterior permanecem no sistema após a remoção do software por meio do Painel de Controle. Nesse caso, não é possível instalar novas versões. Use a Solução de Problemas de Instalação da Microsoft (o antigo Fix It) para remover esses resquícios.

Acesse Corrigir problemas que impedem a instalação de programas. Clique em Download. Clique em Executar ou Abrir. Siga as etapas na solução de problemas.