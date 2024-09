Antes do software de CAD (Projeto Assistido por Computador), os arquitetos contavam apenas com desenhos e modelos de arquitetura feitos à mão para comunicar a ideia do projeto. Com maior tecnologia disponível, o software de arquitetura melhorou o processo de planejamento e projeto de construções.

Com a introdução do software de Modelagem de Informação da Construção (BIM) (inglês), os arquitetos obtiveram maior controle sobre as decisões de projeto, melhorando a eficiência e a colaboração. O software de BIM Revit da Autodesk ajuda os arquitetos a aumentar a eficiência e a precisão ao longo do ciclo de vida do projeto, desde o projeto conceitual, a visualização e a análise até a fabricação e a construção.