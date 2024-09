Dados de produtividade baseados em uma série de estudos encomendados pela Autodesk a um consultor externo. Os sete estudos feitos com conjuntos de ferramentas compararam o desempenho do AutoCAD básico e dos conjuntos de ferramentas especializadas do AutoCAD na realização de tarefas comumente executadas por usuários experientes do AutoCAD. Como em todos os testes de desempenho, os resultados podem variar com base na máquina, no sistema operacional, nos filtros e até mesmo no material de origem. Embora todos os esforços tenham sido feitos para tornar os testes tão justos e objetivos quanto possível, seus resultados podem ser diferentes. As informações e especificações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Autodesk fornece essas informações "como estão", sem garantias de nenhum tipo, explícitas ou implícitas.