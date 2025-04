O Vault PLM é um pacote que inclui PDM (gerenciamento de dados de produto) com o Vault Professional e PLM (gerenciamento do ciclo de vida do produto) na nuvem com o Autodesk Fusion Manage em uma única oferta. O Vault PLM mantém todos trabalhando a partir de uma fonte central de dados e de processos que otimizam os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos em toda a sua organização e cadeia de suprimentos.