Não. No momento, não há versão de avaliação para a oferta do Fusion for Manufacturing.

A Autodesk fornece uma versão gratuita de avaliação de 30 dias do Fusion (inglês) e uma versão de avaliação separada, de 14 dias, do Fusion Manufacturing Extension. É recomendável que os clientes ativem a versão de avaliação da extensão durante as últimas duas semanas da versão de avaliação do Fusion por 30 dias.