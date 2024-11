A água molda nossas vidas e paisagens. No entanto, o clima extremo e a demanda crescente representam desafios para ambos que devem ser respondidos. Da resiliência a tempestades e secas à água potável segura, ecossistemas e comunidades inteiras dependem da eficácia da infraestrutura e do trabalho de seus projetistas, engenheiros, construtores e operadores.

Na Autodesk, equipamos o setor de água com as soluções necessárias para tomar as melhores decisões possíveis em cada estágio do ciclo de vida de um ativo hídrico. Agora conectados à nuvem e aprimorados com IA, podemos ajudá-lo a encontrar eficiências, aumentar a transparência e fornecer resultados resilientes de forma ainda mais consistente, garantindo que o futuro da água seja seguro para todos.