Como muitas estruturas de pódio, o 1 De Haro foi construído com madeira empilhada sobre uma base de concreto. No entanto, é construído com madeira maciça.

A madeira maciça é uma técnica de construção relativamente nova na América do Norte e que está rapidamente ganhando popularidade devido à sua sustentabilidade e seu apelo estético. É uma classificação mais ampla para um produto de construção de madeira projetada, que usam pedaços menores de madeira para desenvolver materiais estruturais mais robustos, como colunas, pisos e vigas. Produtos como madeira laminada cruzada e laminada com cola acarretam em uma menor pegada de carbono, estruturas mais leves e tempos de construção mais rápidos em comparação com concreto ou aço.

“O que é importante sobre a madeira maciça é que ela é realmente o único material estrutural verdadeiramente renovável”, diz Matt Covall, Gerente de Projetos Sênior e Associado Sênior da Perkins&Will. “A madeira, ao contrário do concreto e do aço, na verdade sequestra o carbono.”