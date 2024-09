In maart 2020 heeft Autodesk de toegang tot onderwijs gewijzigd van een driejarige termijn in een eenjarige termijn. Als u momenteel een stand-alone (individuele) educatieve licentie voor één of drie jaar hebt voor Autodesk-software die vóór augustus 2020 is uitgegeven, blijft de licentie voor de volledige looptijd geldig. Wanneer de licentie verloopt, moet u bevestigen dat u in aanmerking komt voor het Education-plan en vervolgens het product downloaden om uw licentie te activeren. Opnieuw installeren is niet nodig.

In maart 2023 heeft Autodesk de toegang voor onderwijsinstellingen gewijzigd van een eenjarige termijn in een driejarige termijn. We hebben de toegang voor onderwijsinstellingen tot multi-seats/netwerklicenties automatisch verlengd tot 3 jaar na de acquisitiedatum voor Autodesk-software. Als onderwijsinstellingen de licentie voor 1 jaar hadden, krijgen ze 2 jaar extra toegang en als ze de licentie voor 2 jaar hadden, krijgen ze 1 jaar extra toegang. IT-beheerders of docenten hoeven alleen hun licentie opnieuw te activeren met hun oorspronkelijke serienummer om de software te blijven gebruiken. Als een multi-seat/netwerklicentie na 28 maart 2023 wordt gedownload, is deze 3 jaar geldig en is er geen verdere actie nodig. Na de periode van drie jaar, raden we aan licenties bij te werken via de Education Community om zeker te zijn van ononderbroken toegang in het laboratorium of het leslokaal.

In juni 2024 heeft Autodesk de toegang voor onderwijsinstellingen bij van licenties voor netwerken en meerdere gebruikers gewijzigd van een eenjarige termijn in een driejarige termijn. Als u momenteel een licentie voor netwerken en meerdere gebruikers voor één of drie jaar hebt voor Autodesk-software die vóór juni 2024 is uitgegeven, blijft de licentie voor de volledige looptijd geldig. Na deze periode raden we aan licenties bij te werken via de Education Community. Behoud de geschiktheid voor het Education-plan om zeker te zijn van ononderbroken toegang.