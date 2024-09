U kunt worden gevraagd aanvullende documentatie in te dienen om te bewijzen dat u in aanmerking komt. Deze documentatie moet het volgende omvatten:

Volledige naam (moet overeenkomen met de naam zoals weergegeven in schoolregistratie)

Volledige naam van de onderwijsinstelling

Een datum binnen de huidige schoolperiode

Hier zijn enkele voorbeelden van geschikte documentatie, die veronderstelt dat deze de bovenstaande informatie bevat:

Officiële brief van de onderwijsinstelling

Opmerking: Hier volgen de sjablonen van een dergelijke brief voor studenten en faculteiten.

Registratie-ontvangstbewijs

Student- of medewerkers-ID (foto niet vereist)

Cijferlijst

Faculteitsvermelding op schoolwebsite

U hebt maximaal 14 dagen om een geschikt document te uploaden. Zodra u uw documentatie hebt geüpload, kan het een paar dagen duren voordat uw geschiktheid wordt bevestigd door SheerID.

Om ons te helpen onze belofte om gratis professionele software te leveren voor legitiem gebruik in het onderwijs te behouden, heeft Autodesk SheerID, een externe verificatiedienstverlener, ingezet om te controleren of er toegang is tot onderwijslicenties of -abonnementen. Alle klanten die gratis toegang willen tot professionele producten en services van Autodesk via de Education Community moeten een bewijs leveren van hun inschrijving, dienstverband of contractantstatus bij een gekwalificeerde onderwijsinstelling.

Als u vragen hebt over het bevestigen van geschiktheid die niet hier worden behandeld, neem dan contact op met SheerID op customerservice@sheerID.com.

Nadat u hebt bevestigd in aanmerking te komen voor deze actie, ontvangt u één jaar gratis* toegang tot Autodesk-software en -services die beschikbaar zijn in de Education Community (Engelstalig). Toegang kan jaarlijks worden verlengd zolang u hiervoor in aanmerking komt. Zoek een bevestigingsmail die u welkom heten bij de Education Community. Deze e-mail bevat koppelingen naar de pagina Producten ophalen (Engelstalig), ondersteuningsbronnen en de pagina Education Community (Engelstalig).