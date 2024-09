Docenten en labbeheerders voor onderwijsinstellingen moeten bevestigen dat zij in aanmerking komen om toegang te krijgen tot educatieve licenties voor meerdere gebruikers en netwerken. In het kader van dit proces kan u worden gevraagd om documentatie over de werkgelegenheid bij een gekwalificeerde onderwijsinstelling.

Belangrijk: Begin zo vroeg mogelijk met het proces om te controleren of u in aanmerking komt voor deze software, zodat u toegang hebt tot de software wanneer de lessen worden gestart. Als uw school nog niet is geregistreerd als gekwalificeerde onderwijsinstelling, kan het zeven dagen of langer duren om de school te valideren. Nadat u hebt bevestigd in aanmerking te komen voor deze aanbieding, ontvangt u één jaar gratis* toegang tot Autodesk-software en -services die beschikbaar zijn via de Autodesk Education Community (Engelstalig). (U kunt toegang elk jaar vernieuwen u in aanmerking komt.)