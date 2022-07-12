3B ANİMASYON

3B animasyon

Karmaşık CG karakterlerini ve dünyalarını hayata geçirin.

İster yeni başlıyor olun ister deneyimli bir profesyonel, Autodesk 3B animasyon yazılımı harika içerikleri daha hızlı, işbirliğine dayalı şekilde ve yaratıcılıkta sınırlar olmaksızın oluşturmanıza yardımcı olabilir.

Resim Qvisten Animation tarafından sağlanmıştır

Güçlü 3B animasyon iş akışlarıyla artan talebi karşılayın

Yüksek kaliteli animasyon içeriklerine yönelik talebin hızla artmasından ve işlerin daha kısa zaman içinde tamamlanmak zorunda olmasından dolayı stüdyolar daha iyi ölçeklendirme yapabilmek ve talebe ayak uydurabilmek için güçlü 3B animasyon araçlarına ve iş akışlarına ihtiyaç duyuyor. Autodesk çözümleri bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilir.

Resim Qvisten Animation Amaru Zeas tarafından sağlanmıştır

Autodesk animasyon araçları 3B üretim hatlarını güçlendirir

  • "COVID nedeniyle yaşanan kapanmanın ardından
    bir projeye yeşil ışık yakan ilk stüdyolardan biriydik.
    Ve hiç olmadığı kadar da hızlı ileriliyoruz."

    Russ Smith, VFX Danışmanı, Bron Animation


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  • "Doğru zaman çizelgeleri dakikalar içinde oluşturulabilir ve anında ayarlanabilir, bu da önceden zaman alan ve hataya açık bir süreci dönüştürür."

    Michael Nowakowski, Üretim Hattı Teknik Müdürü, LAIKA


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Daha hızlı, yüksek kaliteli animasyon içerikleri üretin

Dağlar ve ağaçlarla genişleyen ortam yinelemeleri

Yaratıcı yinelemeleri artırma

Yaratıcı süreçte birçok şey tekrar tekrar düzenlenir. Bittiğine karar vermeden önce animasyonlu bir sahneyi, karakteri veya varlığı onlarca kez inceleyebilirsiniz. Güçlü 3B animasyon iş akışları daha hızlı yineleme yapmanıza, nerede değişiklik yapacağınızı gerçek zamanlı olarak belirlemenize ve yaratıcı akışı bozmadan ilerlemenize olanak tanır.

Resim Rashed Abdullah tarafından sağlanmıştır

Ateşli kemerin önünde ateş üfleyen ejderha

Sanatçı deneyimini optimize edin

Modelleme ortamlarından gerçekçi yüz ifadelerine ve hareketlere sahip CG karakterleri oluşturmaya kadar, ideal kullanıcı deneyimi üretkenliği büyük ölçüde etkileyebilir. Sanatçı dostu ve pratik 3B modelleme, animasyon ve görüntüleme iş akışları en karmaşık karakterlerinizi ve sahnelerinizi kolaylıkla yönetmenize yardımcı olur.

Resim Hamid Reza Abbasi tarafından sağlanmıştır

Bilim kurgu şehir manzarası

Üretim hattı performansını iyileştirin

Bir stüdyonun başarısının merkezinde üretim hatları yer alır. Yüksek performanslı bir 3B animasyon üretim hattı, kaynakları hızlı bir şekilde optimize etmenize, boşlukları belirlemenize ve üretim çizelgeleri ile planlarını gerçek zamanlı olarak uyarlamanıza olanak tanır. Profesyonel bir üretim yönetimi aracıyla, darboğazları ortadan kaldırır, iş süreçlerini düzene sokar ve ekipler arasındaki iletişim akışını iyileştirirsiniz.

Resim Manuel Vendramin tarafından sağlanmıştır

Kaliteli 3B animasyon oluşturmaya yönelik çözümler

Karakter ve ortam oluşturma çalışmalarından son aydınlatma ve görüntülemeye kadar 3B animasyon üretim hattının aşamalarını keşfedin.

  • 3B modelleme

    Animasyonlu TV dizileri ve uzun metrajlı filmler için CG varlıkları ve karakterler oluşturun.

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  • Hareket yakalama

    Oyuncuların fiziksel hareketlerini dijital karakter modellerine uygulayın.

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  • 3B görüntüleme

    Animasyonunuza aydınlatma, gölgeleme ve dokular gibi son dokunuşları ekleyin.

    Daha fazla bilgi (İngilizce)

  • Yaratıcı proje yönetimi

    İşin içinde kaç ekip, sanatçı veya varlık olursa olsun, animasyon projelerini sorunsuz bir şekilde yönetin.

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Eksiksiz bir 3B animasyon üretim hattı oluşturun

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Sanal animasyon stüdyomuzu keşfedin

Maya, 3ds Max, Arnold, Mudbox ve Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) kullanarak Mkali'nin Misyonu adlı epik bir 3D kısa animasyon filmi yapıyoruz. Projeyi hayata geçirmek için modelleme, donanım, animasyon, görsel efektler, görünüm geliştirme ve görüntüleme konusunda dünyanın dört bir yanından serbest çalışan sanatçılarla çalıştık.

Stüdyoyu keşfedin

Dünya çapındaki sanatçıların Autodesk 3B animasyon araçlarını nasıl kullandığını görün

  • Bir buz örtüsü üzerinde CG anne ve yavru kutup ayıları

    Blog

    Ödül kazanan kısa Migrant animasyonları yapmak

    Visual Effects Society Öğrenci Ödülü kazanan kısa animasyon filmi Migrants'ın arkasındaki ekip, tekniklerinin bir dökümünü paylaşıyor.

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    Resim Migrants ekibi tarafından sağlanmıştır

  • Yüzünde kir olan genç kız şaşkınlıkla yukarı bakıyor.

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    Uzak iş akışlarından önceki uzak iş akışları

    Tamamen uzak bir sanatçı ekibi tarafından yaratılan, savaşın sert gerçeklerini anlatan kısa bir animasyon olan Mila'nın yapımı hakkında bilgi edinin.

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    Resim Cinzia Angelini tarafından sağlanmıştır

  • Parmağıyla işaret eden korsan

    Blog

    Kaptan Sabertooth'u her izleyici için yeniden uyarlama

    Norveç popüler kültüründe simgesel bir karakter olan Qvisten, yeni bir ortam için Kaptan Sabertooth'u yeniden yaratmanın zorlu başarısını üstlendi.

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    Resim Qvisten Animation tarafından sağlanmıştır

Sık sorulan sorular (SSS)

3B animasyon, nesnelerin 3 boyutlu uzayda hareket ediyormuş gibi görünmesini sağlamak için bilgisayar grafiklerini kullanır. Sanatçılar, nesneleri oluşturmak için 3B modelleme yazılımı (İngilizce) kullanır. Ardından, bir nesnenin veya karakterin iskeletinin sanal bir temsili olan donanım gelir. Animatörler, donanımı hareket ediyormuş gibi görünecek şekilde stratejik noktalarda konumlandırır. Daha yeni animasyon yöntemleri, dijital animasyon için bir oyuncunun canlı hareketlerini kaydeden hareket yakalamayı içerir.

Autodesk, yüksek kaliteli animasyon içeriği oluşturmak için eksiksiz bir araç paketi sunar.

  • 3ds Max, 3B varlıkları ve ortamları modellemek için zengin ve esnek bir araç seti sunar.
  • Maya, herhangi bir nesnenin niteliklerini canlandırmaktan eklemleri ve kemikleri, IK tutamaçlarını ve zaman içinde modelleri dönüştürmeye kadar, 3B varlıkları hayata geçirmeye yönelik bir araç setine sahiptir.
  • Arnold, Maya ve 3ds Max ile entegre olup yüksek kaliteli önizlemeleri görmenizi ve değişiklikleri hızlı bir şekilde yinelemenizi sağlar.
  • MotionBuilder'ı kullanarak karmaşık karakter animasyonlarını yakalayabilir, düzenleyebilir ve oynatabilirsiniz.
  • Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid), üretim yönetimini, yaratıcı incelemeleri ve üretim hatlarını birleştirerek animasyon stüdyoları için iş akışlarını kolaylaştırır.

Autodesk yazılımı, 3B animasyon projelerinde işbirliğini daha verimli hale getirme konusunda mükemmeldir. Medya & Entertainment Collection, güçlü ve ölçeklenebilir bir 3B animasyon üretim hattı oluşturmak için gerekli tüm araçları içerir. Animasyon incelemelerini ve proje yönetimini basitleştirmek, coğrafi olarak dağınık ekipleri birleştirmek için Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid) üretim yönetimi yazılımı vardır.

Autodesk yazılımı, 3B animasyon iş akışlarında verimliliği artırır. Modelleme ve animasyona yönelik 3ds Max ve Maya'dan, görüntülemeye yönelik Arnold'a ve üretim yönetimi için Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid)'e kadar, Autodesk yazılımı varlık oluşturma adımından son ürüne kadar tüm süreci kolaylaştırır.

Hem 3ds Max hem de Maya için yapılan son güncellemelerde ağırlıklı olarak animatörlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olma fikrine odaklanılmıştır. Örneğin, Maya'da Önbelleğe Alınmış Oynatma, birden fazla hızlı önizleme üretmek yerine, animasyonun yinelemelerini doğrudan görünüm alanında değerlendirmenize olanak sağlayarak animasyon oynatma hızını önemli ölçüde artırır.

Arnold, hem 3ds Max hem de Maya'daki varsayılan görüntüleyicidir ve animasyonların yüksek kaliteli önizlemelerini görüp değişiklikleri hızlı bir şekilde yinelemenize olanak tanır.

Hareket yakalama, oyuncuların fiziksel hareketlerini kaydetme ve onları dijital karakter modelleri üzerinde yeniden oluşturma sürecidir. Bu, oyuncuların CG varlıklarına gerçekçi hareketler vermelerini sağlar.

Canlı bir oyuncudan hareket yakalama verileri oluşturabilir ve bunları MotionBuilder'a aktarabilirsiniz. MotionBuilder, animatör ve yönetmenlere karakter hareketlerinde ince ayar yapabilecekleri etkileşimli bir ortam sunar.

Maya'da yerel eklenti olarak sunulan Rokoko Motion Library ise dünyanın en iyi hareket yakalama stüdyolarının tasarladığı binlerce uygun maliyetli ve yüksek kaliteli karakter animasyonlarına erişim sağlar. Bu eklenti ile hareket varlıklarını doğrudan Maya'da yerel olarak arayabilir, önizleyebilir ve satın alabilirsiniz.

3ds Max ve Maya, dünya çapındaki yaratıcı stüdyolar tarafından animasyon, modelleme, görsel efektler ve görüntüleme için kullanılmaktadır. 3ds Max; modelleme, pratik dokulandırma, gölgeleme ve yüksek kaliteli görüntüleme için güçlü bir araç seti sunar, Maya ise karakter oluşturma, gerçeğe yakın animasyon ve ayrıntılı simülasyonlar için güçlü araçlar sunar. 3ds Max ve Maya arasındaki farklar hakkında daha fazlasını okuyun (İngilizce).