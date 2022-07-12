Autodesk yazılımı, 3B animasyon iş akışlarında verimliliği artırır. Modelleme ve animasyona yönelik 3ds Max ve Maya'dan, görüntülemeye yönelik Arnold'a ve üretim yönetimi için Flow Production Tracking (eski adıyla ShotGrid)'e kadar, Autodesk yazılımı varlık oluşturma adımından son ürüne kadar tüm süreci kolaylaştırır.

Hem 3ds Max hem de Maya için yapılan son güncellemelerde ağırlıklı olarak animatörlerin daha verimli çalışmasına yardımcı olma fikrine odaklanılmıştır. Örneğin, Maya'da Önbelleğe Alınmış Oynatma, birden fazla hızlı önizleme üretmek yerine, animasyonun yinelemelerini doğrudan görünüm alanında değerlendirmenize olanak sağlayarak animasyon oynatma hızını önemli ölçüde artırır.

Arnold, hem 3ds Max hem de Maya'daki varsayılan görüntüleyicidir ve animasyonların yüksek kaliteli önizlemelerini görüp değişiklikleri hızlı bir şekilde yinelemenize olanak tanır.