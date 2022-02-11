TASARIM ve ÜRETİM
Entegre fabrika modelleme
Değişen pazarlara çevik, yenilikçi fabrika ile yanıt verin.
Entegre fabrika modelleme, üretim tesislerinin ve ekipmanının dijital bir temsilini oluşturmak amacıyla BIM ile dijital fabrika planlamayı birleştirir. Çok disiplinli proje katılımcıları, fabrikaları planlamak, tasarlamak, doğrulamak, inşa etmek ve işletmek üzere bu merkezi ve her zaman güncel modelde işbirliği yapabilir.
Projenin karmaşıklığına bağlı olarak, endüstriyel işleme sistemleri sağlayıcısı GEA (İngilizce) mühendislik süresini %30'dan %80'e kadar kısaltıyor.
Elektrikli araç üreticisi e.GO, modern tasarım uygulamalarına ve entegre fabrika modellemeye odaklanarak %35'e varan tasarruf sağlıyor.
Frumecar (İngilizce), proses olaylarının neden olduğu maliyetlerin yaklaşık %70'ini azaltıyor ve sanal imalat araçlarını kullanarak başlatma sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.
Dijitalleşme, imalatçıların fabrikalarını yeni bir kişiselleştirme, işlevsellik ve sürdürülebilirlik çağına sokmalarını sağlıyor. Harvard Business Review Analiz Hizmetleri, imalat operasyonlarını entegre fabrika modelleriyle geleceğe nasıl hazırladıklarını görmek için endüstri liderleriyle görüştü.
Herkesin güvenilir, gerçek zamanlı tasarım verilerine ve operasyonel verilere erişmesini sağlayarak riski azaltın. İmalat çıktısını ve kaliteyi artırmak için pazar talebi verilerini tedarik zincirinize bağlayın.
Yapı sistemlerinizin gerekli desteği sağladığından emin olun. Tesisiniz bağlamında üretim hatlarını görselleştirerek daha iyi planlayın ve koordine edin ve gerçek zamanlı verilerle performansı izleyin.
Alternatifleri simüle etmek için koordine modelinizi kullanarak üretim çıktınızı optimize edin. Arıza süresini azaltmak ve operasyonel verimliliğe ilişkin bilgi sağlamak için dijital ikizden alınan gerçek zamanlı verileri kullanın.
Bakım, hizmet ve değişiklik yönetimi için faydalı, her zaman güncel dijital ikizler olarak entegre fabrika modellerinden yararlanın.
Endüstriyel ekipman modellerini, birleşik bir Yapı Bilgi Modellemesinde üretim tesisi modeliyle entegre edin.
Tek bir dijital, bulut özellikli temsilde entegre edilmiş çok disiplinli verilerle üretim tesislerinin akıllı Yapı Bilgi Modellerini oluşturun.
Bir CAD uygulamasındaki 2B ve 3B modelleri mevcut durum nokta bulutu taramalarıyla birleşik bir fabrika modeline entegre etmek için AnyCAD'i kullanın.
Gerçek zamanlı işbirliği, sorunsuz proje yürütme ve kapalı döngü fabrika yaşam döngüsü yönetimi için tüm disiplinlerden gelen verileri ortak bir ortamda yönetin.
Üretim sistemi tasarımı için özel olarak oluşturulmuş özel 2B ve 3B araç setleriyle büyük ölçekli sistemleri ve çalışma hücrelerini tasarlayın, planlayın ve doğrulayın.
3B modellerden üretim tesislerinin gerçekçi görüntülerini ve animasyonlarını oluşturarak tesis tasarımlarını kolayca anlayın ve iletin.
Yükleniciler, uzman yükleniciler ve tedarikçilerle paylaşılabilen inşaat dizileri planlayarak ve simüle ederek kurulumu hızlandırın ve değişiklik siparişlerini azaltın.
BRIOCHE-PASQUIER
Brioche-Pasquier, sahası için ekipman, tarama verileri, üretim düzenleri ve yapı modellerini içeren bir dijital ikiz oluşturdu.
PORSCHE
Porsche ilk elektrikli spor aracını üretmek amacıyla aracı kadar çevre dostu bir akıllı tesis oluşturmak adına, entegre fabrika modellemeyi kullandı.
SAFRAN
Dijital fabrika araçlarını kullanarak, Safran'daki birden fazla proje ekibi güvenilir BIM verileriyle desteklenen kararları koordine etmek için aynı 3B modelde çalışabilir.
Autodesk dijital fabrika çözümlerini kullanarak operasyonlarınızı genişletebilir ve olumlu ticari sonuçlar elde edebilirsiniz. Entegre fabrika modelleme, arıza süresini azaltmak, enerji ve malzeme verimliliklerini artırmak ve iletişimi ve veri bilgilerini iyileştirmek üzere fabrika düzeninizi optimize etmenize yardımcı olur.
Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.
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