TASARIM ve ÜRETİM

Entegre fabrika modelleme

Değişen pazarlara çevik, yenilikçi fabrika ile yanıt verin.

Strateji hakkında konuşalım
Fabrika modelinin içindeki üretim hattı

Entegre fabrika modelleme nedir?

Entegre fabrika modelleme, üretim tesislerinin ve ekipmanının dijital bir temsilini oluşturmak amacıyla BIM ile dijital fabrika planlamayı birleştirir. Çok disiplinli proje katılımcıları, fabrikaları planlamak, tasarlamak, doğrulamak, inşa etmek ve işletmek üzere bu merkezi ve her zaman güncel modelde işbirliği yapabilir.

Önde gelen imalatçıların Autodesk'i seçme nedeni

  • Daha hızlı proje yürütme

    Projenin karmaşıklığına bağlı olarak, endüstriyel işleme sistemleri sağlayıcısı GEA (İngilizce) mühendislik süresini %30'dan %80'e kadar kısaltıyor.

  • Daha düşük maliyetler

    Elektrikli araç üreticisi e.GO, modern tasarım uygulamalarına ve entegre fabrika modellemeye odaklanarak %35'e varan tasarruf sağlıyor.

  • Yüksek ürün kalitesi

    Frumecar (İngilizce), proses olaylarının neden olduğu maliyetlerin yaklaşık %70'ini azaltıyor ve sanal imalat araçlarını kullanarak başlatma sürelerini önemli ölçüde kısaltıyor.

Harvard Business Review Report “Breaking Down the Barriers to More Collaborative Factory Projects” (Daha İşbirlikçi Fabrika Projelerinin Önündeki Engelleri Aşma)

Fabrika planlamasını yeniden tasarlama

Dijitalleşme, imalatçıların fabrikalarını yeni bir kişiselleştirme, işlevsellik ve sürdürülebilirlik çağına sokmalarını sağlıyor. Harvard Business Review Analiz Hizmetleri, imalat operasyonlarını entegre fabrika modelleriyle geleceğe nasıl hazırladıklarını görmek için endüstri liderleriyle görüştü.

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Entegre fabrika modellemenin avantajları

  • Bir tesis modelini gösteren TV monitörlerinin önündeki konferans masasındaki birkaç kişi

    Daha iyi kararları daha erken vererek kârı maksimize edin

    Herkesin güvenilir, gerçek zamanlı tasarım verilerine ve operasyonel verilere erişmesini sağlayarak riski azaltın. İmalat çıktısını ve kaliteyi artırmak için pazar talebi verilerini tedarik zincirinize bağlayın.

  • Tablette fabrikadaki HVAC sistemini 3B sistem modeliyle karşılaştıran tesis mühendisi

    Teknik hizmetlerin verimliliğini artırın

    Yapı sistemlerinizin gerekli desteği sağladığından emin olun. Tesisiniz bağlamında üretim hatlarını görselleştirerek daha iyi planlayın ve koordine edin ve gerçek zamanlı verilerle performansı izleyin.

  • Çalışma hücresinde duran ve bilgisayarda çalışan bir mühendis

    Üretim hedeflerini kesin olarak karşılayın

    Alternatifleri simüle etmek için koordine modelinizi kullanarak üretim çıktınızı optimize edin. Arıza süresini azaltmak ve operasyonel verimliliğe ilişkin bilgi sağlamak için dijital ikizden alınan gerçek zamanlı verileri kullanın.

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Entegre fabrika modelleme için çözümler

  • Bakım, hizmet ve değişiklik yönetimi için faydalı, her zaman güncel dijital ikizler olarak entegre fabrika modellerinden yararlanın.

  • Endüstriyel ekipman modellerini, birleşik bir Yapı Bilgi Modellemesinde üretim tesisi modeliyle entegre edin.

  • Tek bir dijital, bulut özellikli temsilde entegre edilmiş çok disiplinli verilerle üretim tesislerinin akıllı Yapı Bilgi Modellerini oluşturun.

  • Bir CAD uygulamasındaki 2B ve 3B modelleri mevcut durum nokta bulutu taramalarıyla birleşik bir fabrika modeline entegre etmek için AnyCAD'i kullanın.

  • Gerçek zamanlı işbirliği, sorunsuz proje yürütme ve kapalı döngü fabrika yaşam döngüsü yönetimi için tüm disiplinlerden gelen verileri ortak bir ortamda yönetin.

  • Üretim sistemi tasarımı için özel olarak oluşturulmuş özel 2B ve 3B araç setleriyle büyük ölçekli sistemleri ve çalışma hücrelerini tasarlayın, planlayın ve doğrulayın.

  • 3B modellerden üretim tesislerinin gerçekçi görüntülerini ve animasyonlarını oluşturarak tesis tasarımlarını kolayca anlayın ve iletin.

  • Yükleniciler, uzman yükleniciler ve tedarikçilerle paylaşılabilen inşaat dizileri planlayarak ve simüle ederek kurulumu hızlandırın ve değişiklik siparişlerini azaltın.

İnsanların nasıl esnek fabrikalar yarattığını görün

  • Galaxy Desserts tesisi için alet istasyonları 3B görselleştirmesi

    BRIOCHE-PASQUIER

    Endüstriyel süreçte dijitalleşme

    Brioche-Pasquier, sahası için ekipman, tarama verileri, üretim düzenleri ve yapı modellerini içeren bir dijital ikiz oluşturdu.

    Hikayeyi okuyun

  • Bir araç monte eden birkaç kişi

    PORSCHE

    Dijital planlama sıfır etki anlamına geldiğinde

    Porsche ilk elektrikli spor aracını üretmek amacıyla aracı kadar çevre dostu bir akıllı tesis oluşturmak adına, entegre fabrika modellemeyi kullandı.

    Hikayeyi okuyun

  • Safran endüstriyel tesisinin havadan görünümü

    SAFRAN

    BIM ile fabrika performansını artırma

    Dijital fabrika araçlarını kullanarak, Safran'daki birden fazla proje ekibi güvenilir BIM verileriyle desteklenen kararları koordine etmek için aynı 3B modelde çalışabilir.

    Videoyu izleyin (5:43 dk.)

İmalat tesisindeki üretim hattının görüntülemesi

Dijital fabrika: Sürdürülebilirliğe giden yol

Autodesk dijital fabrika çözümlerini kullanarak operasyonlarınızı genişletebilir ve olumlu ticari sonuçlar elde edebilirsiniz. Entegre fabrika modelleme, arıza süresini azaltmak, enerji ve malzeme verimliliklerini artırmak ve iletişimi ve veri bilgilerini iyileştirmek üzere fabrika düzeninizi optimize etmenize yardımcı olur.

Videoyu izleyin (2:10 dk.)

Strateji hakkında konuşalım

Mimari, mühendislik, inşaat, ürün tasarımı ve üretim süreçlerinin entegrasyonu alanında küresel bir lider olan Autodesk, hedeflerinize ulaşmanız için gereken becerileri geliştirmenize yardımcı olabilir.

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