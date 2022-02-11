Entegre fabrika modelleme, üretim tesislerinin ve ekipmanının dijital bir temsilini oluşturmak amacıyla BIM ile dijital fabrika planlamayı birleştirir. Çok disiplinli proje katılımcıları, fabrikaları planlamak, tasarlamak, doğrulamak, inşa etmek ve işletmek üzere bu merkezi ve her zaman güncel modelde işbirliği yapabilir.