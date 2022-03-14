Halihazırda pek çok şirket, ürünlerin tasarlama, geliştirme ve mühendisliğine ilişkin yeni yöntemlerle değişen ürün hatlarına, müşteri beklentilerine ve rekabet baskılarına uyum sağladı. Şaşırtıcı bir şekilde, fabrikalar genellikle çok geleneksel ve çevresinden yalıtılmış bir şekilde tasarlanmaya, inşa edilmeye ve yönetilmeye devam ediyor.