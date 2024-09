Autodesk Analytics sänder användningsdata till Autodesk för analys. Som standard kan användare i din distribution välja att delta/inte delta senare via ett alternativ i deras produkts Hjälp-meny. Under installationen kan du dock ställa in alternativen delta/inte delta i Autodesk Analytics för alla användare i distributionen genom att inkludera följande kommandon i ditt installationsskript.

För alternativet att inte delta för alla användare i distributionen ska du inkludera följande kommando i ditt skript: