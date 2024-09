As placas e os controladores listados nesta página foram testados por fornecedores de placas ou equipas de produtos e os resultados foram revistos pelas equipas de produtos da Autodesk. Os testes verificam se o hardware é compatível com as funcionalidades dos produtos. As placas e os controladores que não se encontrem listados podem funcionar com o produto, mas a Autodesk ainda não recebeu ou verificou os resultados dos testes.

Dúvidas? Envie um e-mail para autodesk.certification@autodesk.com