AutoLISP: tire partido do AutoLISP para simplificar os fluxos de trabalho e aplicar as normas de CAD através da automatização.

Blocos inteligentes: coloque automaticamente blocos no seu desenho com base nos locais onde inseriu os mesmos blocos no seu desenho ou procure e converta objetos em blocos novos, existentes ou recentemente utilizados.

Autodesk Assistant: aceda a suporte e soluções úteis relacionadas com as funcionalidades e os seus desafios de projeção sem sair do AutoCAD.

Informações de atividade: siga o histórico de versões com ferramentas de comparação de ficheiros para acompanhar as atualizações de DWG partilhadas com propriedades detalhadas.

Desempenho de abertura de ficheiros: em média, os ficheiros 2D abrem duas vezes mais rápido no AutoCAD LT 2025 em comparação com o AutoCAD LT 2025**.

Traçar: reveja e adicione comentários diretamente a um ficheiro DWG™ sem alterar o desenho existente, de forma segura.

Contagem: automatize a contagem de blocos ou geometria com o comando Contagem.

Partilhar: envie uma cópia controlada do seu desenho para colegas e membros da equipa para que estes acedam onde quer que estejam.

Mover para o Autodesk Docs: mova as folhas de desenho CAD como ficheiros PDF diretamente a partir do AutoCAD para o Autodesk Docs.

Histórico do desenho: veja as alterações feitas no seu desenho ao longo do tempo. (integrado com as Informações de atividade a partir do AutoCAD LT 2025).

Comparação Xref: compare duas versões de um ficheiro Xref externo e implemente alterações sem deixar o desenho atual.

Paleta de blocos: introduza blocos de forma eficiente a partir do separador Bibliotecas no computador ou na aplicação AutoCAD para a Web.

Medições rápidas: apresente rapidamente todas as medições próximas, incluindo áreas e perímetros, num desenho com uma simples passagem do rato.

Recortar e estender (melhorado): selecione automaticamente todos os limites potenciais padrão com o Modo rápido.

Função de limpar (reformulada): remova vários objetos desnecessários com a funcionalidade de seleção fácil e pré-visualização de objetos.

Comparação de DWG™: compare duas versões de um desenho ou ficheiro Xref sem sair da janela atual.

Importação de PDF: importe geometria (ficheiros de tipo de letra SHX, preenchimentos, imagens raster e texto TrueType) num desenho a partir de um PDF.

Guardar na web e em dispositivos móveis: guarde desenhos e ficheiros Xref associados a partir do seu computador e visualize e edite os mesmos no AutoCAD na web e em dispositivos móveis.

Novas vistas e janelas viewport: adicione vistas guardadas facilmente aos seus esquemas.

Suporte para monitores de alta resolução: visualize os seus desenhos em monitores com resolução 4K ou superior.