Historicamente, as métricas-chave de carbono, como o carbono incorporado, o consumo de energia previsto e o potencial fotovoltaico solar, têm sido difíceis de calcular com precisão.



Com as ferramentas da Autodesk, pode melhorar a visibilidade de métricas-chave de sustentabilidade desde a fase inicial, com dados claros e informações de ferramentas integradas no seu fluxo de trabalho de arquitetura, permitindo-lhe conceber e otimizar para obter resultados e certificações específicos.