Oprogramowanie Tandem for AEC jest oferowane jako uprawnienie z subskrypcjami oprogramowania BIM Collaborate Pro, więc dostęp do niego jest możliwy w ramach posiadanej subskrypcji BIM Collaborate Pro. Oprogramowanie Tandem for AEC umożliwia korzystanie z nieograniczonej liczby obiektów, zasobów z oznaczeniami i strumieni — z ograniczeniem wyświetlania historii serii czasowych obejmującej dane z okresu do 14 dni. Liczba użytkowników oprogramowania Tandem for AEC zależy od pakietu i jest oparta na liczbie subskrypcji oprogramowania BIM Collaborate Pro. Dla klientów z umową EBA jest to produkt autonomiczny, o udostępnienie którego można się ubiegać w ramach umowy Token Flex.