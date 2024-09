Hvis du bruker et uautorisert eksemplar av Autodesk-programvaren, kan du ha mottatt et varsel i produktet fra den ekte Autodesk-tjenesten. Hvis du har mottatt en av disse meldingene, må du kjøpe ekte Autodesk-programvare enten via Autodesk eller en Autodesk-autorisert partner. Dersom du ikke gjøre det, kan det føre til at din tilgang til programvaren blir blokkert.

Nedenfor er et eksempel på en serie meldinger du kan motta i Autodesk-produktet ditt: