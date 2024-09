Hvis du har blitt utsatt for piratvirksomhet eller finner et nettsted du mistenker for salg eller distribusjon av uautoriserte Autodesk-produkter, kan du hjelpe andre ved å rapportere selgeren. All informasjon er anonym og konfidensiell, og vil kun bli brukt av Autodesks juridiske avdeling og avdelingen for lisensoverholdelse.

Hvis du vil rapportere uautorisert bruk av Autodesk-programvare, kan du gå til denne siden.