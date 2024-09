Avdelingen for lisensoverholdelse håndhever Autodesks bruksvilkår og hjelper kundene med å løse eventuell programvareinstallasjon og -bruk som ikke overholder kravene. Vi ønsker å hjelpe alle kundene våre med å optimalisere programvaren sin og redusere samsvarsrisiko. Det er derfor selskapet ditt kan bli valgt til å gjennomgå en revisjon, også kjent som en programvarelisensgjennomgang.



Alle Autodesk-kunder med et Autodesk-produkt kan velges ut til denne prosessen – det betyr ikke at Autodesk mistenker bedriften din for manglende overholdelse. Hvis du blir valgt, vil du motta en e-post eller et brev som forklarer prosessen.