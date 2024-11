ACWA Robotics' selvstyrte roboter kartlegger en vei til bærekraftig vannforvaltning

Vannsystemer over hele verden er under belastning. Hvert år blir gamle rør eldre mens befolkningen vokser og flere bygninger bygges. I USA går billioner gallons drikkevann tapt på grunn av lekkasjer og brudd, og den potensielle regningen for reparasjonene er enorm ­– $ 625 milliarder i løpet av de neste 20 årene bare for å fikse Amerikas skrantende vannnettverk.

Klimaendringene vil bare gjøre problemet verre, ettersom tilgang til rent vann allerede har blitt et presserende globalt problem. I år har kranene gått tørre i Johannesburg, mens Mexico by mister opptil 40 % av vannet sitt på grunn av forfalne vannrør og servicetilkoblinger.

Men det er håp i sikte: Design and Make-selskaper over hele verden reagerer på alvorlige miljøproblemer ved å prioritere bærekraft. Ifølge Autodesks 2024 State of Design & Make-rapport (engelsk) iverksetter 97 % av selskaper på tvers av bransjer tiltak for å øke bærekraften. De tyr til teknologi for å nå miljømål – og skaper muligheter for å utvi kle nyskapende løsninger og bygge nye virksomheter.

Den franske oppstartsbedriften ACWA Robotics er et av disse selskapene. Den tar for seg de kritiske utfordringene vannindustrien står overfor, ved å utvikle robotløsninger som navigerer gjennom rørsystemer for å samle inn data for mer effektiv vannforvaltning.