Soluciona problemas de instalación, activación de licencias, caídas del sistema e incluso de archivos.

Problemas de sincronización y acceso a la nube en productos de Autodesk

Pueden producirse problemas de sincronización y acceso a la nube en los productos de Autodesk cuando se trabaja con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma u otros flujos de trabajo conectados a la nube. Estos problemas suelen estar relacionados con los permisos, la conectividad de red, la configuración de proyectos o el comportamiento de sincronización entre el sistema local y la nube.

 

En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como la falta de permisos de acceso, las operaciones con archivos de gran tamaño, la latencia de la red o la presencia de componentes de sincronización desactualizados.

 

En este artículo, se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para identificar y resolver las causas más comunes de los problemas de sincronización y acceso a la nube. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, el acceso al proyecto, el proceso de sincronización o la configuración del sistema.

 

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.

Para Windows

Paso Guía ¿Por qué es necesario este paso?
Paso 1: Reinicia el sistema

1 Reinicia el equipo.

2 Vuelve a iniciar el producto Autodesk.

 Restablece los procesos de sincronización y elimina los problemas temporales.
Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión

1 Abre el producto de Autodesk o Desktop Connector.

2 Cierra sesión en tu cuenta de Autodesk Account.

3 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.

4 Vuelve a iniciar sesión.

 Actualiza la autenticación y garantiza que tu cuenta se sincronice correctamente con los servicios de nube.
Paso 3: Verifica el acceso y los permisos del proyecto en la nube

1 Ve a Forma Data Management/BIM 360 con un navegador web.

2 Abre el proyecto.

3 Confirma lo siguiente:

- Puedes ver carpetas y archivos

- Puedes abrir o descargar archivos

4 Si no es así:

- Contacta con el administrador del proyecto

- Pídele que verifique tu acceso

 Los problemas de acceso a la nube se deben a menudo a la falta de permisos o a un error de permisos.
Paso 4: Confirma que la cuenta y el proyecto sean los correctos

1 Abre el producto de Autodesk.

2 Asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de Autodesk Account correcta.

3 Selecciona el centro de nube o la cuenta correctos.

4 Abre el proyecto correcto.

 El uso de la cuenta o el centro incorrectos puede impedir el acceso a los proyectos en la nube.
Paso 5: Comprueba el estado de Desktop Connector

1 Encuentra el icono de Autodesk Desktop Connector.

2 Confirma que se esté ejecutando.

3 Comprueba los iconos de estado de sincronización:

Verde → sincronizado

Azul → sincronización en curso

Rojo → falla

 Desktop Connector administra la sincronización entre tu sistema local y el almacenamiento en la nube.
Paso 6: Verifica que Desktop Connector esté actualizado

1 Abre Autodesk Access.

2 Busca actualizaciones de Desktop Connector.

3 Instala la última versión.

4 Reinicia el sistema.

 Las versiones más recientes incluyen mejoras de confiabilidad y correcciones de errores para el comportamiento de sincronización.
Paso 7: Comprueba los problemas de sincronización (los archivos no se sincronizan o se atascan)

1 Busca archivos marcados con uno de los siguientes estados:

- Sincronización pendiente

- Error de sincronización

2 Prueba las opciones siguientes:

- Editar y guardar de nuevo el archivo

- Actualizar manualmente Desktop Connector

3 Reinicia Desktop Connector.

 Los archivos pueden atascarse durante la sincronización debido a problemas de la memoria caché o a la interrupción de las operaciones.
Paso 8: Reduce la complejidad del archivo o el tamaño del lote

1 Evita cargar o modificar una gran cantidad de archivos a la vez.

2 Carga archivos en lotes más pequeños.

3 Espera a que se complete una sincronización antes de iniciar otra.

 Las operaciones grandes simultáneas pueden provocar errores o retrasos en la sincronización.
Paso 9: Comprueba la configuración de archivos y carpetas

1 Revisa los nombres de las carpetas en el proyecto en la nube.

2 Asegúrate de que no contengan lo siguiente:

- Espacios al inicio

- Espacios al final

3 Evita cambiar el nombre de las carpetas del sistema.

 Los nombres de carpeta no válidos o los problemas de estructura pueden impedir la sincronización.
Paso 10: Comprueba la conexión y el rendimiento de la red

1 Prueba tu velocidad de Internet.

2 Prueba con otra red (si está disponible).

3 Desactiva la VPN temporalmente.

4 Vuelve a intentar la sincronización.

 Las condiciones de red lentas o inestables pueden interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
Paso 11: Verifica si hay interrupciones del servicio

1 Comprueba el estado del servicio en la nube de Autodesk en el panel de Autodesk Health.

2 Intenta acceder a los proyectos a través de un navegador.

3 Espera y vuelve a intentarlo más tarde si el problema persiste.

 Es posible que los servicios de nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.

Para Mac

Paso Guía ¿Por qué es necesario este paso?
Paso 1: Reinicia el Mac

1 Reinicia tu Mac.

2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.

 Borra las sesiones almacenadas en caché y actualiza los procesos del sistema.
Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión

1 Abre el producto de Autodesk.

2 Haz clic en tu perfil o icono de usuario.

3 Selecciona "Cerrar sesión".

4 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.

5 Vuelve a iniciar sesión.

 Resuelve problemas de sesión y autenticación. Resuelve problemas de autenticación y sesión.
Paso 3: Verifica el acceso a la nube en el navegador

1 Ve a Forma Data Management/BIM 360.

2 Abre el proyecto.

3 Confirma que puedes acceder a los archivos.

 Confirma si el problema está relacionado con la cuenta o si es específico de la aplicación.
Paso 4: Comprueba los permisos

1 Confirma que te hayan agregado al proyecto.

2 Comunícate con el administrador de proyectos si es necesario.

3 Solicita que se elimine y vuelva a agregar tu cuenta si es necesario.

 Los permisos pueden no estar sincronizados o haberse asignado incorrectamente.
Paso 5: Verifica que la cuenta y la región sean correctas

1 Asegúrate de acceder a la región de nube correcta (EE. UU., UE, etc.).

2 Confirma si el correo electrónico de inicio de sesión coincide con la cuenta asignada.

 El uso de la cuenta o el centro incorrectos puede impedir el acceso a los proyectos en la nube.
Paso 6: Borra la memoria caché del navegador (para problemas de acceso web)

1 Abre la configuración del navegador.

2 Borra la memoria caché y las cookies.

3 Reinicia el navegador.

 Los problemas del navegador pueden bloquear el acceso a los servicios de nube de Autodesk.
Paso 7: Actualiza el producto de Autodesk

1 Ve a https://manage.autodesk.com.

2 Descarga e instala las actualizaciones.

3 Reinicia el producto.

 Garantiza la compatibilidad con los servicios de nube.
Paso 8: Comprueba la conexión y el rendimiento de la red

1 Prueba tu velocidad de Internet.

2 Prueba con otra red (si está disponible).

3 Desactiva la VPN temporalmente.

4 Vuelve a intentar la sincronización.

 Las condiciones de red lentas o inestables pueden interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
Paso 9: Verifica si hay interrupciones del servicio

1 Comprueba el estado del servicio en la nube de Autodesk en el panel de Autodesk Health.

2 Intenta acceder a los proyectos a través de un navegador.

3 Espera y vuelve a intentarlo más tarde si el problema persiste.

 Es posible que los servicios de nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué no puedo acceder a un proyecto en la nube?

Las causas suelen ser las siguientes:

  • Faltan permisos

  • Cuenta o inicio de sesión incorrectos

  • No te han agregado al proyecto

¿Por qué no se sincronizan mis archivos?

Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:

  • Problemas de red o Internet lento

  • Operaciones con archivos grandes

  • Interrupciones en el proceso de sincronización

  • Problemas con Desktop Connector

¿Por qué las carpetas aparecen vacías en Desktop Connector?

Esto puede suceder en los siguientes casos:

  • Los nombres de carpeta no son válidos (p. ej., espacios finales)

  • Faltan permisos

  • La sincronización ha fallado o está pendiente

¿Por qué la sincronización es lenta o falla?

Las causas pueden ser las siguientes:

  • Cargas de lotes grandes

  • Alta latencia o mala conexión

  • Varios proyectos con nombres similares

  • Demasiados cambios de archivo a la vez

¿Por qué tengo acceso en el navegador pero no en el producto?

Esto generalmente indica lo siguiente:

  • Problema de sincronización de permisos

  • Cuenta incorrecta seleccionada en el producto

  • Problema de configuración local

¿Necesito Internet para utilizar las características en la nube?

Sí, los flujos de trabajo en la nube requieren una conexión a Internet activa. Algunas herramientas pueden permitir un trabajo sin conexión limitado.

Ver más preguntas frecuentes

¿Necesitas ayuda? Pídela al asistente de Autodesk

El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.

Consulta al asistente

¿Qué nivel de soporte tienes?

Los distintos planes de suscripción ofrecen diferentes categorías de soporte. Averigua el nivel de soporte para tu plan.

Ver niveles de soporte