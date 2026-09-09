Problemas de sincronización y acceso a la nube en productos de Autodesk

Pueden producirse problemas de sincronización y acceso a la nube en los productos de Autodesk cuando se trabaja con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma u otros flujos de trabajo conectados a la nube. Estos problemas suelen estar relacionados con los permisos, la conectividad de red, la configuración de proyectos o el comportamiento de sincronización entre el sistema local y la nube.

En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como la falta de permisos de acceso, las operaciones con archivos de gran tamaño, la latencia de la red o la presencia de componentes de sincronización desactualizados.

En este artículo, se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para identificar y resolver las causas más comunes de los problemas de sincronización y acceso a la nube. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, el acceso al proyecto, el proceso de sincronización o la configuración del sistema.

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.