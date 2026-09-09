Problemas de sincronización y acceso a la nube en productos de Autodesk

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Pueden producirse problemas de sincronización y acceso a la nube en los productos de Autodesk cuando se trabaja con Forma Data Management, BIM 360, Autodesk Forma u otros flujos de trabajo conectados a la nube. Estos problemas suelen estar relacionados con los permisos, la conectividad de red, la configuración de proyectos o el comportamiento de sincronización entre el sistema local y la nube.
En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como la falta de permisos de acceso, las operaciones con archivos de gran tamaño, la latencia de la red o la presencia de componentes de sincronización desactualizados.
En este artículo, se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para identificar y resolver las causas más comunes de los problemas de sincronización y acceso a la nube. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, el acceso al proyecto, el proceso de sincronización o la configuración del sistema.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el sistema
|
1 Reinicia el equipo.
2 Vuelve a iniciar el producto Autodesk.
|Restablece los procesos de sincronización y elimina los problemas temporales.
|Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión
|
1 Abre el producto de Autodesk o Desktop Connector.
2 Cierra sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
3 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.
4 Vuelve a iniciar sesión.
|Actualiza la autenticación y garantiza que tu cuenta se sincronice correctamente con los servicios de nube.
|Paso 3: Verifica el acceso y los permisos del proyecto en la nube
|
1 Ve a Forma Data Management/BIM 360 con un navegador web.
2 Abre el proyecto.
3 Confirma lo siguiente:
- Puedes ver carpetas y archivos
- Puedes abrir o descargar archivos
4 Si no es así:
- Contacta con el administrador del proyecto
- Pídele que verifique tu acceso
|Los problemas de acceso a la nube se deben a menudo a la falta de permisos o a un error de permisos.
|Paso 4: Confirma que la cuenta y el proyecto sean los correctos
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Asegúrate de haber iniciado sesión en la cuenta de Autodesk Account correcta.
3 Selecciona el centro de nube o la cuenta correctos.
4 Abre el proyecto correcto.
|El uso de la cuenta o el centro incorrectos puede impedir el acceso a los proyectos en la nube.
|Paso 5: Comprueba el estado de Desktop Connector
|
1 Encuentra el icono de Autodesk Desktop Connector.
2 Confirma que se esté ejecutando.
3 Comprueba los iconos de estado de sincronización:
Verde → sincronizado
Azul → sincronización en curso
Rojo → falla
|Desktop Connector administra la sincronización entre tu sistema local y el almacenamiento en la nube.
|Paso 6: Verifica que Desktop Connector esté actualizado
|
1 Abre Autodesk Access.
2 Busca actualizaciones de Desktop Connector.
3 Instala la última versión.
4 Reinicia el sistema.
|Las versiones más recientes incluyen mejoras de confiabilidad y correcciones de errores para el comportamiento de sincronización.
|Paso 7: Comprueba los problemas de sincronización (los archivos no se sincronizan o se atascan)
|
1 Busca archivos marcados con uno de los siguientes estados:
- Sincronización pendiente
- Error de sincronización
2 Prueba las opciones siguientes:
- Editar y guardar de nuevo el archivo
- Actualizar manualmente Desktop Connector
3 Reinicia Desktop Connector.
|Los archivos pueden atascarse durante la sincronización debido a problemas de la memoria caché o a la interrupción de las operaciones.
|Paso 8: Reduce la complejidad del archivo o el tamaño del lote
|
1 Evita cargar o modificar una gran cantidad de archivos a la vez.
2 Carga archivos en lotes más pequeños.
3 Espera a que se complete una sincronización antes de iniciar otra.
|Las operaciones grandes simultáneas pueden provocar errores o retrasos en la sincronización.
|Paso 9: Comprueba la configuración de archivos y carpetas
|
1 Revisa los nombres de las carpetas en el proyecto en la nube.
2 Asegúrate de que no contengan lo siguiente:
- Espacios al inicio
- Espacios al final
3 Evita cambiar el nombre de las carpetas del sistema.
|Los nombres de carpeta no válidos o los problemas de estructura pueden impedir la sincronización.
|Paso 10: Comprueba la conexión y el rendimiento de la red
|
1 Prueba tu velocidad de Internet.
2 Prueba con otra red (si está disponible).
3 Desactiva la VPN temporalmente.
4 Vuelve a intentar la sincronización.
|Las condiciones de red lentas o inestables pueden interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
|Paso 11: Verifica si hay interrupciones del servicio
|
1 Comprueba el estado del servicio en la nube de Autodesk en el panel de Autodesk Health.
2 Intenta acceder a los proyectos a través de un navegador.
3 Espera y vuelve a intentarlo más tarde si el problema persiste.
|Es posible que los servicios de nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el Mac
|
1 Reinicia tu Mac.
2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
|Borra las sesiones almacenadas en caché y actualiza los procesos del sistema.
|Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Haz clic en tu perfil o icono de usuario.
3 Selecciona "Cerrar sesión".
4 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.
5 Vuelve a iniciar sesión.
|Resuelve problemas de sesión y autenticación. Resuelve problemas de autenticación y sesión.
|Paso 3: Verifica el acceso a la nube en el navegador
|
1 Ve a Forma Data Management/BIM 360.
2 Abre el proyecto.
3 Confirma que puedes acceder a los archivos.
|Confirma si el problema está relacionado con la cuenta o si es específico de la aplicación.
|Paso 4: Comprueba los permisos
|
1 Confirma que te hayan agregado al proyecto.
2 Comunícate con el administrador de proyectos si es necesario.
3 Solicita que se elimine y vuelva a agregar tu cuenta si es necesario.
|Los permisos pueden no estar sincronizados o haberse asignado incorrectamente.
|Paso 5: Verifica que la cuenta y la región sean correctas
|
1 Asegúrate de acceder a la región de nube correcta (EE. UU., UE, etc.).
2 Confirma si el correo electrónico de inicio de sesión coincide con la cuenta asignada.
|El uso de la cuenta o el centro incorrectos puede impedir el acceso a los proyectos en la nube.
|Paso 6: Borra la memoria caché del navegador (para problemas de acceso web)
|
1 Abre la configuración del navegador.
2 Borra la memoria caché y las cookies.
3 Reinicia el navegador.
|Los problemas del navegador pueden bloquear el acceso a los servicios de nube de Autodesk.
|Paso 7: Actualiza el producto de Autodesk
|
1 Ve a https://manage.autodesk.com.
2 Descarga e instala las actualizaciones.
3 Reinicia el producto.
|Garantiza la compatibilidad con los servicios de nube.
|Paso 8: Comprueba la conexión y el rendimiento de la red
|
1 Prueba tu velocidad de Internet.
2 Prueba con otra red (si está disponible).
3 Desactiva la VPN temporalmente.
4 Vuelve a intentar la sincronización.
|Las condiciones de red lentas o inestables pueden interrumpir la sincronización y el acceso a la nube.
|Paso 9: Verifica si hay interrupciones del servicio
|
1 Comprueba el estado del servicio en la nube de Autodesk en el panel de Autodesk Health.
2 Intenta acceder a los proyectos a través de un navegador.
3 Espera y vuelve a intentarlo más tarde si el problema persiste.
|Es posible que los servicios de nube no estén disponibles temporalmente debido a interrupciones.
Las causas suelen ser las siguientes:
Faltan permisos
Cuenta o inicio de sesión incorrectos
No te han agregado al proyecto
Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:
Problemas de red o Internet lento
Operaciones con archivos grandes
Interrupciones en el proceso de sincronización
Problemas con Desktop Connector
Esto puede suceder en los siguientes casos:
Los nombres de carpeta no son válidos (p. ej., espacios finales)
Faltan permisos
La sincronización ha fallado o está pendiente
Las causas pueden ser las siguientes:
Cargas de lotes grandes
Alta latencia o mala conexión
Varios proyectos con nombres similares
Demasiados cambios de archivo a la vez
Esto generalmente indica lo siguiente:
Problema de sincronización de permisos
Cuenta incorrecta seleccionada en el producto
Problema de configuración local
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