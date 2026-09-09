Soluciona problemas de instalación, activación de licencias, caídas del sistema e incluso de archivos.

Problemas con los archivos y los datos

Pueden producirse problemas con los archivos y los datos en los productos Autodesk debido a daños, al tamaño del archivo, a la ubicación de almacenamiento o interrupciones inesperadas del sistema. Estos problemas pueden afectar tu capacidad para abrir archivos, guardarlos o trabajar correctamente con ellos.

 

En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como el uso de ubicaciones de red, operaciones de guardado incompletas o archivos excesivamente grandes o complejos.

 

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas comunes de archivos y datos. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con el archivo, el entorno de almacenamiento o la configuración del sistema.

 

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.

Para Windows

Paso Guía ¿Por qué es necesario este paso?
Paso 1: Prueba con un archivo diferente

1 Abre un archivo de trabajo nuevo o conocido.

2 Realiza acciones básicas.

 Ayuda a determinar si el problema es específico de un archivo.
Paso 2: Guarda el archivo como una versión nueva

1 Abre el archivo.

2 Usa la opción "Guardar como".

3 Crea una nueva copia.

 Elimina los daños ocultos
Paso 3: Trabaja desde una unidad local

1 Copia el archivo en Escritorio o Documentos.

2 Abre la copia local.

 El almacenamiento en la red o en la nube puede provocar daños o retrasos.
Paso 4: Comprueba el tamaño y la complejidad del archivo

1 Elimina los objetos o referencias no utilizados.

2 Simplifica el archivo si es posible.

 Los archivos grandes o complejos pueden provocar inestabilidad
Paso 5: Recupera o repara el archivo

1 Utiliza herramientas de recuperación integradas (si están disponibles).

2 Abre archivos de copia de seguridad o guardados automáticamente.

 Es posible que los archivos dañados necesiten reparación para funcionar correctamente
Paso 6: Comprueba los permisos de archivo

1 Haz clic derecho en el archivo.

2 Asegúrate de tener acceso completo.

 Los problemas de permisos pueden hacer que no se pueda guardar o editar el archivo
Paso 7: Borra los archivos temporales

1 Cierra todas las aplicaciones.

2 Abre el explorador de archivos.

3 Ve a: C:\Users\\AppData\Local\Temp

4 Selecciona y suprime tantos archivos como sea posible.

 Los archivos temporales pueden acumularse y consumir recursos del sistema, lo que provoca inestabilidad o un rendimiento lento.

Para Mac

(Los mismos pasos que en Windows)

  1. Prueba con otro archivo

  2. Guarda como una nueva versión

  3. Trabaja de forma local (no con iCloud o ubicaciones de red)

  4. Simplifica el archivo

  5. Abre copias de seguridad

  6. Comprueba los permisos de archivo

  7. Reinicia el sistema

Se aplica el mismo razonamiento (Mac maneja el almacenamiento de manera diferente, pero las causas son las mismas).

Preguntas frecuentes

¿Por qué no se abre mi archivo?

Esto suele deberse a lo siguiente:

  • Archivos dañados

  • Versión de archivo no compatible

  • Faltan permisos

  • Archivo almacenado en una ubicación no compatible o no disponible

Prueba a abrir una copia de seguridad o a abrir el archivo en otro equipo para confirmarlo.

¿Por qué mi archivo hace que el producto se bloquee?

Por lo general, esto se debe a lo siguiente:

  • Datos dañados dentro del archivo

  • Estructura de archivos grande o compleja

  • Referencias dañadas o archivos vinculados dañados

Si los demás archivos funcionan normalmente, lo más probable es que el problema sea específico del archivo.

¿Por qué mi archivo es muy lento al abrirlo o trabajar con él?

Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:

  • El archivo tiene un gran tamaño o una alta complejidad

  • Demasiados objetos, capas o referencias

  • Se trabaja desde una ubicación de red o nube

Mover el archivo a una unidad local y simplificarlo a menudo mejora el rendimiento.

¿Por qué pierdo constantemente el trabajo o los cambios?

Esto puede suceder en los siguientes casos:

  • La aplicación se bloquea antes de guardar

  • El archivo se almacena en una ubicación con problemas de sincronización o de permisos

  • No se está utilizando el guardado automático ni las copias de seguridad

Guardar y verificar la configuración de guardado automático con regularidad puede ayudar a prevenir la pérdida de datos.

¿Por qué no puedo guardar mi archivo?

Las causas pueden ser las siguientes:

  • Falta de permisos en el archivo o la carpeta

  • Archivo de solo lectura

  • Archivo utilizado por otro usuario o proceso

  • Problemas con la ubicación de almacenamiento

Prueba a guardar en una carpeta local diferente.

¿Por qué recibo errores de "archivo en uso" o "archivo bloqueado"?

Esto sucede cuando:

  • El archivo está abierto en otro equipo

  • Un proceso en segundo plano está utilizando el archivo

  • Las herramientas de sincronización en la nube acceden activamente a él

Cierra el archivo en todas las ubicaciones o reinicia tu sistema para liberar el bloqueo.

¿Por qué el guardado tarda tanto tiempo?

Las posibles causas son las siguientes:

  • Archivo de gran tamaño

  • Retrasos en el almacenamiento de red o en la nube

  • Demasiadas dependencias o referencias de archivo

¿Por qué mi archivo se comporta de forma diferente en una unidad de red o almacenamiento en la nube?

Esto puede suceder en los siguientes casos:

  • Latencia o conexión lenta

  • Conflictos o demoras de sincronización

  • Bloqueo de archivos por parte de otros usuarios

Trabajar sobre una copia local ayuda a aislar el problema.

¿Por qué los cambios no se guardan o sincronizan correctamente?

Las causas pueden ser las siguientes:

  • Interrupciones de red

  • Conflictos de sincronización

  • Problemas de permisos o acceso a archivos

Asegúrate de que la sincronización se haya completado antes de cerrar el producto.

¿Cómo puedo saber si un archivo está dañado?

Los signos de daños incluyen los siguientes:

  • El archivo bloquea el producto cuando se abre

  • Faltan elementos faltantes o están dañados

  • Errores inesperados al guardar o editar

¿Puedo recuperar un archivo dañado?

Puedes probar lo siguiente:

  • Abrir archivos de copia de seguridad o guardados automáticamente

  • Utilizar herramientas de recuperación integradas (si están disponibles)

  • Guardar el archivo como una versión nueva

El éxito de la recuperación depende del alcance del daño.

¿Por qué el archivo funciona en un equipo pero no en otro?

Esto generalmente indica lo siguiente:

  • Diferencias de configuración del entorno o del sistema

  • Faltan recursos (fuentes, referencias, complementos)

  • Diferencias de versión del producto

¿Necesito solucionar problemas de mi sistema o del archivo?

  • Si solo un archivo presenta problemas → soluciona problemas del archivo

  • Si varios archivos presentan problemas → soluciona problemas del sistema

Esta es la forma más rápida de determinar la causa raíz.

¿La solución de problemas de archivos suprimirá mis datos?

No, la mayoría de los pasos de solución de problemas hacen lo siguiente:

  • Crean nuevas copias

  • Limpian o reparan archivos

Conserva siempre copias de seguridad antes de realizar cambios importantes.

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