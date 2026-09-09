Pueden producirse problemas con los archivos y los datos en los productos Autodesk debido a daños, al tamaño del archivo, a la ubicación de almacenamiento o interrupciones inesperadas del sistema. Estos problemas pueden afectar tu capacidad para abrir archivos, guardarlos o trabajar correctamente con ellos.

En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como el uso de ubicaciones de red, operaciones de guardado incompletas o archivos excesivamente grandes o complejos.

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas comunes de archivos y datos. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con el archivo, el entorno de almacenamiento o la configuración del sistema.

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.