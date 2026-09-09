Bloqueos y problemas de rendimiento

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Los productos de Autodesk pueden bloquearse, dejar de responder o presentar un rendimiento lento por diversos motivos. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración del sistema, la configuración de gráficos, la complejidad de los archivos o conflictos con otro software que se esté ejecutando en el equipo. En muchos casos, el problema no se debe a una sola causa, sino a una combinación de factores, como controladores desactualizados, recursos del sistema limitados o trabajar con archivos grandes o dañados.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver rápidamente las causas más comunes de los problemas de estabilidad y rendimiento. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con el sistema, los archivos o la configuración del software.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el sistema
|
1 Guarda todo el trabajo abierto.
2 Cierra el producto de Autodesk.
3 Reinicia el equipo.
4 Vuelve a iniciar el producto.
|Reiniciar el equipo elimina problemas temporales de memoria y restablece los procesos en segundo plano que pueden estar provocando bloqueos o un rendimiento lento.
|Paso 2: Actualiza el producto de Autodesk
|
1 Abre el menú Inicio de Windows.
2 Busca Autodesk Access y ábrelo.
3 En la sección Actualizaciones, revisa la lista de actualizaciones disponibles.
4 Haz clic en la opción Actualizar situada junto a cada producto que desees actualizar.
5 Espera a que se complete la instalación.
6 Reinicia el producto de Autodesk.
|
Autodesk Access es una aplicación de escritorio diseñada para instalar de forma rápida y fácil actualizaciones directamente desde tu sistema, sin necesidad de descargarlas manualmente.
Nota: Se puede acceder a las actualizaciones a través de Autodesk Access o descargándolas desde Autodesk Account. Para obtener información más detallada, consulta Actualizar tu software.
|Paso 3: Actualiza los controladores de gráficos
|
1 Identifica tu tarjeta gráfica (GPU).
2 Ve al sitio web del fabricante (NVIDIA, AMD o Intel).
3 Descarga el controlador recomendado más reciente.
4 Instala el controlador.
5 Reinicia el equipo.
|Los controladores obsoletos o incompatibles son una causa común de bloqueos y problemas de visualización.
|Paso 4: Cierra las aplicaciones en segundo plano
|
1 Presiona "Ctrl + Shift + Esc" para abrir el Administrador de tareas.
2 Revisa las aplicaciones en ejecución.
3 Selecciona los programas innecesarios.
4 Haz clic en "Finalizar tarea".
5 Reinicia el producto de Autodesk.
|Otras aplicaciones pueden consumir recursos del sistema, lo que reduce el rendimiento y la estabilidad.
|Paso 5: Verifica los requisitos del sistema
|
1 Comprueba los requisitos del sistema de tu producto de Autodesk.
2 Compáralos con las especificaciones de tu sistema en cuanto a lo siguiente:
- RAM
- CPU
- GPU
- Espacio en disco
3 Actualiza el hardware si es necesario.
|Si no se alcanzan los requisitos del sistema recomendados, se pueden producir problemas de rendimiento y bloqueos.
|Paso 6: Prueba con un archivo diferente
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Crea un nuevo archivo o abre un archivo de trabajo conocido.
3 Realiza acciones básicas.
|
Esto ayuda a determinar si el problema lo causa un archivo dañado o complejo en lugar del sistema.
Si el problema solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Prueba a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si el problema ocurre en varios archivos, es más probable que esté relacionado con tu sistema o configuración, así que continúa trabajando con los pasos de solución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar tu entorno. Si sigues teniendo problemas, especialmente con un mensaje de error específico, visita el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.
|Paso 7: Borra los archivos temporales
|
1 Cierra todas las aplicaciones.
2 Abre el explorador de archivos.
3 Ve a: C:\Users\\AppData\Local\Temp
4 Selecciona y suprime tantos archivos como sea posible.
Nota: Si ves un mensaje que indica que no se puede eliminar un archivo, generalmente significa que el archivo está en uso actualmente en Windows u otra aplicación. Esto es normal. Omite esos archivos y continúa eliminando el resto.
5 Reinicia el equipo.
|Los archivos temporales pueden acumularse y consumir recursos del sistema, lo que provoca inestabilidad o un rendimiento lento.
|Paso 8: Mueve archivos a una unidad local
|
1 Localiza el archivo de trabajo.
2 Cópialo en una carpeta local (p. ej., Escritorio o Documentos).
3 Abre el archivo desde la nueva ubicación.
|Trabajar desde ubicaciones sincronizadas en la red o en la nube puede provocar problemas de latencia y rendimiento.
|Paso 9: Ajusta la configuración de gráficos
|
Parte A: Ajusta la configuración de gráficos dentro del producto de Autodesk.
A1 Abre el producto de Autodesk.
A2 Abre el menú Opciones/Preferencias:
- Presiona Ctrl + Shift + P (o escribe OPTIONS en la barra de comandos, si está disponible)
- O ve al menú Configuración/Preferencias/Opciones de la barra de herramientas superior
A3 Ve a la ficha Gráficos o Rendimiento.
A4 Abre la sección Rendimiento gráfico/Configuración de hardware.
A5 Pon la aceleración de hardware en uno de estos modos:
- Desactivado, si experimentas bloqueos o problemas de visualización
- Activado, si el rendimiento es lento y tu sistema lo admite
A6 Aplica los cambios.
A7 Cierra el producto de Autodesk y reinícialo.
Parte B: Asegúrate de que se esté utilizando la GPU dedicada.
B1 Haz clic con el botón derecho del mouse en el escritorio y selecciona Configuración de pantalla
B2 Desplázate hacia abajo y haz clic en la opción Configuración de gráficos
B3 En Preferencia de rendimiento de gráficos, haz clic en Examinar
B4 Localiza y selecciona el archivo ejecutable (.exe) del producto de Autodesk (normalmente se encuentra en la carpeta Archivos de programa > Autodesk)
B5 Una vez agregado, haz clic en la aplicación en la lista
B6 Haz clic en Opciones
B7 Selecciona Alto rendimiento (GPU dedicada)
B8 Haz clic en Guardar
B9 Reinicia el producto de Autodesk
|
A: La aceleración de hardware depende de tu GPU. Si la GPU, el controlador o la configuración no son totalmente compatibles, pueden provocar bloqueos, parpadeos o retrasos.
B: Algunos sistemas utilizan gráficos integrados (iGPU) en lugar de la GPU dedicada (dGPU) más potente. Esto puede afectar significativamente el rendimiento y causar inestabilidad.
|Paso 10: Restablece la configuración del producto
|
1 Cierra el producto de Autodesk.
2 Usa la opción Restablecer configuración a predeterminada en el menú Inicio o en las herramientas del producto.
3 Vuelve a abrir el producto.
|Una configuración dañada o incorrecta puede provocar un comportamiento inesperado e inestabilidad.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el Mac
|
1 Haz clic en el menú Apple.
2 Selecciona Reiniciar.
3 Vuelve a abrir el producto de Autodesk después del reinicio.
|El reinicio borra los procesos temporales del sistema y los conflictos de memoria que pueden estar causando inestabilidad.
|Paso 2: Actualiza el producto de Autodesk (Mac)
|
Ve a https://manage.autodesk.com
1 Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
2 Ve a Productos y servicios.
3 Selecciona Actualizaciones de productos.
4 Busca el producto y la versión.
5 Haz clic en Descargar.
6 Abre el archivo descargado (.dmg o instalador).
7 Sigue los pasos de instalación.
8 Reinicia el producto.
|
En macOS, las actualizaciones generalmente se descargan desde Autodesk Account y no desde Autodesk Access (que se basa principalmente en Windows).
|Paso 3: Actualiza macOS y los componentes del sistema
|
1 Haz clic en el menú Apple.
2 Ve a Configuración del sistema.
3 Selecciona General > Actualización de software.
4 Instala las actualizaciones disponibles.
|Las actualizaciones de macOS incluyen correcciones a nivel del sistema que mejoran la compatibilidad y el rendimiento con las aplicaciones.
|Paso 4: Cierra las aplicaciones en segundo plano
|
1 Pulsa "Comando + Opción + Esc".
2 Selecciona las aplicaciones innecesarias.
3 Haz clic en "Forzar salida".
4 Reinicia el producto Autodesk.
|Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir recursos de memoria del sistema y CPU, lo que afecta el rendimiento.
|Paso 5: Comprueba los requisitos del sistema
|
1 Haz clic en el menú Apple.
2 Selecciona Acerca de esta Mac.
3 Revisa lo siguiente:
- Versión de macOS
- Memoria (RAM)
- Chip/procesador
4 Comprueba la compatibilidad del producto de Autodesk y consulta los requisitos del sistema.
|Si tu sistema no cumple con las especificaciones requeridas, es posible que experimentes bloqueos o un rendimiento lento.
|Paso 6: Prueba con un archivo diferente
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Crea un nuevo archivo o abre un archivo de trabajo conocido.
3 Prueba con acciones básicas.
|
Determina si el problema lo causa un archivo dañado o complejo.
Si el problema solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Prueba a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si el problema ocurre en varios archivos, es más probable que esté relacionado con tu sistema o configuración, así que continúa trabajando con los pasos de solución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar tu entorno. Si sigues teniendo problemas, especialmente con un mensaje de error específico, visita el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.
|Paso 7: Borra los archivos temporales (Mac)
|
1 Cierra todas las aplicaciones.
2 Abre "Finder".
3 Haz clic en "Ir > Ir a la carpeta".
4 Ingresa: ~/Library/Caches
5 Abre la carpeta y suprime los archivos de memoria caché innecesarios (dentro de las carpetas, no las carpetas en sí).
6 Repite el procedimiento para: /Library/Caches
7 Reinicia tu Mac.
|Los archivos temporales y de memoria caché pueden acumularse con el tiempo, consumir espacio en disco y ralentizar el rendimiento.
|Paso 8: Trabaja desde un archivo local
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1 Copia el archivo en una carpeta local (Escritorio o Documentos).
2 Abre el archivo desde tu Mac (no desde iCloud ni desde una ubicación de red).
|Los archivos almacenados en unidades de nube o de red pueden generar demoras e inestabilidad.
|Paso 9: Ajusta la configuración de gráficos o pantalla (Mac)
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Ve a "Preferencias/Configuración".
3 Busca "Configuración de gráficos/pantalla" (si está disponible).
4 Ajusta lo siguiente:
- Reduce los efectos visuales (si están disponibles)
- Reduce los ajustes de calidad y rendimiento de la pantalla
5 Reinicia el producto.
|
Los problemas de rendimiento gráfico en Mac por lo general se relacionan con el comportamiento de la GPU administrada por el sistema o con la configuración de pantalla, más que con la selección manual de la GPU.
|Paso 10: Restablece la configuración del producto
|
1 Cierra el producto de Autodesk.
2 Vuelve a abrir el producto mientras mantienes presionado el atajo de restablecimiento, si es compatible (varía según el producto).
3 Utiliza las opciones integradas para restaurar la configuración predeterminada.
|Las preferencias o configuraciones dañadas pueden provocar bloqueos o comportamientos inesperados.
Los bloqueos y los problemas de respuesta suelen deberse a lo siguiente:
Software desactualizado o actualizaciones del sistema pendientes
Problemas de configuración de pantalla o controlador de gráficos
Archivos o instalación dañados
Recursos del sistema insuficientes
Conflictos con otras aplicaciones o complementos [autodesk.com] (.es)
Si el problema solo ocurre con un archivo, es probable que esté relacionado con el archivo.
Si ocurre con varios archivos, es probable que se trate de un problema del sistema o de configuración.
Guarda el archivo como una versión nueva
Simplifica o reduce la complejidad del archivo
Prueba a abrir una copia de seguridad o una versión recuperada
Los archivos dañados o complejos son una causa común de bloqueos y rendimiento lento.
No, sigue los pasos en orden y detente una vez que se resuelva el problema. El artículo está diseñado para ayudarte a aislar progresivamente el problema.
No, estos pasos suelen hacer lo siguiente:
Restablecer preferencias o ajustes
Eliminar archivos temporales o de memoria caché
No suprimen los archivos de proyecto, pero es posible que se restablezcan ajustes personalizados.
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