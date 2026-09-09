Bloqueos y problemas de rendimiento

Paso 1: Reinicia el Mac 1 Haz clic en el menú Apple. 2 Selecciona Reiniciar. 3 Vuelve a abrir el producto de Autodesk después del reinicio. El reinicio borra los procesos temporales del sistema y los conflictos de memoria que pueden estar causando inestabilidad.

Paso 2: Actualiza el producto de Autodesk (Mac) Ve a https://manage.autodesk.com 1 Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account. 2 Ve a Productos y servicios. 3 Selecciona Actualizaciones de productos. 4 Busca el producto y la versión. 5 Haz clic en Descargar. 6 Abre el archivo descargado (.dmg o instalador). 7 Sigue los pasos de instalación. 8 Reinicia el producto. En macOS, las actualizaciones generalmente se descargan desde Autodesk Account y no desde Autodesk Access (que se basa principalmente en Windows).

Paso 3: Actualiza macOS y los componentes del sistema 1 Haz clic en el menú Apple. 2 Ve a Configuración del sistema. 3 Selecciona General > Actualización de software. 4 Instala las actualizaciones disponibles. Las actualizaciones de macOS incluyen correcciones a nivel del sistema que mejoran la compatibilidad y el rendimiento con las aplicaciones.

Paso 4: Cierra las aplicaciones en segundo plano 1 Pulsa "Comando + Opción + Esc". 2 Selecciona las aplicaciones innecesarias. 3 Haz clic en "Forzar salida". 4 Reinicia el producto Autodesk. Las aplicaciones en segundo plano pueden consumir recursos de memoria del sistema y CPU, lo que afecta el rendimiento.

Paso 5: Comprueba los requisitos del sistema 1 Haz clic en el menú Apple. 2 Selecciona Acerca de esta Mac. 3 Revisa lo siguiente: - Versión de macOS - Memoria (RAM) - Chip/procesador 4 Comprueba la compatibilidad del producto de Autodesk y consulta los requisitos del sistema. Si tu sistema no cumple con las especificaciones requeridas, es posible que experimentes bloqueos o un rendimiento lento.

Paso 6: Prueba con un archivo diferente 1 Abre el producto de Autodesk. 2 Crea un nuevo archivo o abre un archivo de trabajo conocido. 3 Prueba con acciones básicas. Determina si el problema lo causa un archivo dañado o complejo. Si el problema solo ocurre con un archivo, es probable que sea algo de ese archivo lo que causa el problema. Prueba a guardar una nueva versión, a simplificarlo o a trabajar desde una copia local. Si el problema ocurre en varios archivos, es más probable que esté relacionado con tu sistema o configuración, así que continúa trabajando con los pasos de solución de problemas para actualizar, restablecer y optimizar tu entorno. Si sigues teniendo problemas, especialmente con un mensaje de error específico, visita el Centro de soporte de Autodesk para obtener ayuda más específica.

Paso 7: Borra los archivos temporales (Mac) 1 Cierra todas las aplicaciones. 2 Abre "Finder". 3 Haz clic en "Ir > Ir a la carpeta". 4 Ingresa: ~/Library/Caches 5 Abre la carpeta y suprime los archivos de memoria caché innecesarios (dentro de las carpetas, no las carpetas en sí). 6 Repite el procedimiento para: /Library/Caches 7 Reinicia tu Mac. Los archivos temporales y de memoria caché pueden acumularse con el tiempo, consumir espacio en disco y ralentizar el rendimiento.

Paso 8: Trabaja desde un archivo local 1 Copia el archivo en una carpeta local (Escritorio o Documentos). 2 Abre el archivo desde tu Mac (no desde iCloud ni desde una ubicación de red). Los archivos almacenados en unidades de nube o de red pueden generar demoras e inestabilidad.

Paso 9: Ajusta la configuración de gráficos o pantalla (Mac) 1 Abre el producto de Autodesk. 2 Ve a "Preferencias/Configuración". 3 Busca "Configuración de gráficos/pantalla" (si está disponible). 4 Ajusta lo siguiente: - Reduce los efectos visuales (si están disponibles) - Reduce los ajustes de calidad y rendimiento de la pantalla 5 Reinicia el producto. Los problemas de rendimiento gráfico en Mac por lo general se relacionan con el comportamiento de la GPU administrada por el sistema o con la configuración de pantalla, más que con la selección manual de la GPU.