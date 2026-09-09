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Los problemas con las características o el flujo de trabajo de los productos de Autodesk pueden ocurrir cuando las herramientas, los comandos o las funciones no se comportan de la manera esperada. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración del producto, los ajustes del usuario, la configuración del entorno o los conflictos dentro de la aplicación.
En muchos casos, el problema no tiene una sola causa, sino que se debe a una combinación de factores, como ajustes mal configurados, versiones de producto desactualizadas o perfiles personalizados que interfieren con los flujos de trabajo predeterminados.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver rápidamente las causas más comunes de los problemas con las características o el flujo de trabajo. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con la configuración, el entorno o la configuración del sistema.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el sistema
|
1 Reinicia el equipo.
2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
3 Prueba la función o el flujo de trabajo afectados.
|El reinicio borra la memoria temporal y restablece los procesos en segundo plano que pueden afectar el comportamiento de las características.
|Paso 2: Reinicia el producto de Autodesk
|
1 Cierra el producto de Autodesk por completo.
2 Asegúrate de que no haya instancias ejecutándose en segundo plano.
3 Vuelve a abrir el producto.
4 Vuelve a probar el flujo de trabajo.
|Los problemas temporales en el nivel de la aplicación pueden impedir que las características funcionen correctamente.
|Paso 3: Restablece la configuración del producto a los valores predeterminados
|
1 Cierra el producto de Autodesk.
2 Abre el menú Inicio de Windows.
3 Busca el nombre del producto y, a continuación, selecciona Restablecer configuración a los valores predeterminados.
4 Selecciona la opción de restablecimiento.
5 Confirma el restablecimiento.
6 Vuelve a iniciar el producto.
|Una configuración dañada o incorrecta es una de las causas más comunes de los problemas relacionados con las características.
|Paso 4: Actualiza el producto de Autodesk
|
1 Abre el menú Inicio de Windows.
2 Busca Autodesk Access y ábrelo.
3 Revisa las actualizaciones disponibles.
4 Haz clic en Actualizar para tu producto.
5 Reinicia el producto después de la instalación.
|Las actualizaciones incluyen correcciones de errores y mejoras que resuelven problemas conocidos de características y flujos de trabajo.
|Paso 5: Prueba con un archivo nuevo o en un entorno limpio
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Crea un nuevo archivo o abre un archivo de trabajo conocido.
3 Prueba la característica o el flujo de trabajo.
|Esto ayuda a determinar si el problema está relacionado con el archivo o con el entorno del producto.
|Paso 6: Desactiva la configuración o los perfiles personalizados
|
1 Abre la configuración o las preferencias del producto.
2 Cambia a un espacio de trabajo o perfil predeterminado.
3 Desactiva las configuraciones personalizadas.
4 Reinicia el producto.
|Los ajustes, espacios de trabajo o configuraciones personalizados pueden anular el comportamiento predeterminado y causar problemas.
|Paso 7: Comprueba los complementos o extensiones
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2: Deshabilita los complementos instalados.
3 Reinicia el producto.
4 Prueba la característica.
|Los complementos y las extensiones pueden entrar en conflicto con la funcionalidad integrada y afectar los flujos de trabajo.
|Paso 8: Comprueba los permisos de usuario
|
1 Confirma que la cuenta de usuario del sistema tenga acceso completo al producto.
2 Si usas entornos administrados, consulta con TI.
3 Asegúrate de que se hayan otorgado los permisos necesarios.
|Algunas características requieren permisos específicos, y los entornos restringidos pueden bloquear la funcionalidad.
|Paso 9: Cierra las aplicaciones y los procesos en segundo plano
|
1 Presiona "Ctrl + Shift + Esc".
2 Abre el Administrador de tareas.
3 Finaliza las aplicaciones innecesarias.
4 Reinicia el producto de Autodesk.
|Otras aplicaciones pueden interferir con la ejecución de la característica o consumir recursos.
|Paso 10: Repara o reinstala el producto (si es necesario)
|
1 Ve a "Aplicaciones y características".
2 Busca el producto de Autodesk.
3 Selecciona Modificar/Reparar (si está disponible).
4 Si la reparación falla, desinstala y vuelve a instalar el producto.
|Esto resuelve problemas más profundos con la instalación o con componentes del producto dañados.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el Mac
|
1 Haz clic en el menú Apple.
2 Selecciona Reiniciar.
3 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
|Borra el estado del sistema y restablece los procesos en segundo plano.
|Paso 2: Reinicia el producto de Autodesk
|
1 Cierra el producto por completo.
2 Vuelve a abrirlo.
3 Vuelve a probar la característica.
|Los problemas temporales de la aplicación pueden afectar los flujos de trabajo.
|Paso 3: Restablece las preferencias del producto
|
1 Cierra el producto de Autodesk.
2 Vuelve a abrir el producto mientras se activa el restablecimiento (varía según el producto).
3 Restaura la configuración predeterminada.
|Restablece los parámetros de configuración dañados o en conflicto.
|Paso 4: Actualiza el producto de Autodesk
|
1 Ve a https://manage.autodesk.com.
2 Descarga e instala las actualizaciones disponibles.
3 Reinicia el producto.
|Garantiza la compatibilidad y resuelve problemas conocidos.
|Paso 5: Prueba en un nuevo archivo
|
1 Crea un nuevo archivo.
2 Prueba la característica.
|Identifica si el problema es específico de un archivo.
|Paso 6: Deshabilita los complementos o las configuraciones personalizadas
|
1: Elimina o deshabilita las extensiones.
2 Reinicia el producto.
|Los conflictos de complementos o configuraciones personalizadas pueden interrumpir flujos de trabajo.
|Paso 7: Comprueba los permisos y la configuración del sistema
|
1 Verifica los permisos de macOS.
2 Comprueba la configuración del sistema.
3 Asegúrate de que se haya concedido acceso completo.
|Los permisos restringidos pueden bloquear características.
Las causas suelen ser las siguientes:
Ajustes mal configurados
Perfiles o espacios de trabajo personalizados
Versión de producto obsoleta
Conflictos de complementos
Esto generalmente indica lo siguiente:
Problemas de configuración específicos de un archivo
Archivos dañados
Contenido de archivo no compatible
Esto puede deberse a lo siguiente:
Diseño de interfaz de usuario o espacio de trabajo personalizados
Versiones de producto diferentes
Diferencias de configuración de usuario
Los motivos comunes incluyen los siguientes:
Actualización reciente
Nueva instalación de complemento
Cambios en los ajustes o la configuración
Sí, restablecer los ajustes puede resolver la mayoría de los problemas relacionados con la configuración sin afectar los archivos.
No, estas acciones restablecen la aplicación, no los archivos del proyecto.
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