Los problemas con las características o el flujo de trabajo de los productos de Autodesk pueden ocurrir cuando las herramientas, los comandos o las funciones no se comportan de la manera esperada. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración del producto, los ajustes del usuario, la configuración del entorno o los conflictos dentro de la aplicación.

En muchos casos, el problema no tiene una sola causa, sino que se debe a una combinación de factores, como ajustes mal configurados, versiones de producto desactualizadas o perfiles personalizados que interfieren con los flujos de trabajo predeterminados.

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver rápidamente las causas más comunes de los problemas con las características o el flujo de trabajo. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con la configuración, el entorno o la configuración del sistema.

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.