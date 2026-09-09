Problemas con la activación de licencias o el límite de dispositivos

Los problemas de activación de licencias o de límite de dispositivos pueden ocurrir en los productos de Autodesk por varias razones. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración de cuentas, los límites de uso del dispositivo, la conectividad de red o los componentes de licencias del sistema. En muchos casos, el problema no se debe a un único motivo, sino a una combinación de factores, como el inicio de sesión en varios dispositivos, los servicios de licencias desactualizados o el acceso restringido a los servidores de Autodesk.

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para identificar y resolver rápidamente las causas más comunes de los problemas de activación de licencias y de límite de dispositivos. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, el uso del dispositivo o la configuración del sistema.

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.