Problemas con la activación de licencias o el límite de dispositivos

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Los problemas de activación de licencias o de límite de dispositivos pueden ocurrir en los productos de Autodesk por varias razones. Estos problemas suelen estar relacionados con la configuración de cuentas, los límites de uso del dispositivo, la conectividad de red o los componentes de licencias del sistema. En muchos casos, el problema no se debe a un único motivo, sino a una combinación de factores, como el inicio de sesión en varios dispositivos, los servicios de licencias desactualizados o el acceso restringido a los servidores de Autodesk.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para identificar y resolver rápidamente las causas más comunes de los problemas de activación de licencias y de límite de dispositivos. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con tu cuenta, el uso del dispositivo o la configuración del sistema.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el sistema
|
1 Reinicia el equipo.
2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
|Borra las sesiones de licencia almacenadas en caché y restablece los servicios.
|Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Haz clic en tu perfil o icono de usuario.
3 Selecciona "Cerrar sesión".
4 Cierra el producto y vuelve a abrirlo. Vuelve a iniciar sesión.
|Al actualizar la sesión, se solucionan los problemas temporales de autenticación.
|Paso 3: Verifica el límite de dispositivos
|
1 Cierra los productos de Autodesk en los demás dispositivos.
2 Asegúrate de que no se estén ejecutando en segundo plano.
3 Vuelve a iniciar el producto en el dispositivo actual.
|Solo se permite una sesión activa a la vez. Si inicias sesión en otro lugar, es posible que se produzcan errores de límite de dispositivos.
|Paso 4: Verifica la asignación de licencias
|
1 Ve a https://manage.autodesk.com.
2 Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
3 Ve a "Productos y servicios".
4 Confirma que el producto esté asignado a tu cuenta.
|Si falta la licencia o está caducada, no se podrá efectuar la activación.
|Paso 5: Verifica el servicio de licencias de Autodesk
|
1 Pulsa "Windows + R".
2 Escribe: services.msc
3 Presiona Intro.
4 Busca "Autodesk Desktop Licensing Service".
5 Asegúrate de lo siguiente:
- El estado es En ejecución
- El tipo de inicio es Automático
6 De lo contrario, haz clic con el botón derecho del mouse y selecciona Iniciar.
|Este servicio es necesario para la validación de licencias. Si no se está ejecutando, se producirá un error en la activación.
|Paso 6: Asegúrate de que Autodesk Desktop Licensing Service esté actualizado
|
1 Descarga e instala la última versión de Autodesk Desktop Licensing Service (.es).
|Los componentes de licencia desactualizados pueden provocar errores de activación.
|Paso 7: Asegúrate de que los componentes de inicio de sesión estén actualizados
|
1 Actualiza los componentes de inicio de sesión.
- Versiones 2024 y posteriores de los productos de Autodesk
Descarga e instala la versión más reciente de Autodesk Identity Manager (.es)
- Versiones 2020-2023 de los productos de Autodesk
Descarga e instala la versión más reciente del componente de inicio de sesión único de Autodesk (.es)
|Estos componentes gestionan la autenticación. Las versiones desactualizadas pueden impedir el inicio de sesión o la activación.
|Paso 8: Verifica la red y las URL de Autodesk requeridas
|
1 Asegúrate de acceder a las URL requeridas (.es) necesarias para que las licencias de Autodesk funcionen.
2 Desactiva temporalmente la VPN o el firewall.
3 Vuelve a intentar el inicio de sesión.
4 Comunícate con TI si usas una red corporativa.
|El bloqueo del acceso de red a los servidores de Autodesk impedirá la validación de licencias.
|Paso 9: Cierra los procesos de Autodesk en segundo plano
|
1 Presiona "Ctrl + Shift + Esc".
2 Abre el Administrador de tareas.
3 Finaliza cualquier proceso relacionado con Autodesk.
4 Vuelve a iniciar el producto.
|Los procesos atascados pueden bloquear la actualización de las licencias.
|Paso 10: Actualiza el producto de Autodesk
|
1 Abre el menú Inicio de Windows.
2 Busca Autodesk Access y ábrelo.
3 En la sección Actualizaciones, revisa la lista de actualizaciones disponibles.
4 Haz clic en la opción Actualizar situada junto a cada producto que desees actualizar.
5 Espera a que se complete la instalación.
6 Reinicia el producto de Autodesk.
|
Autodesk Access es una aplicación de escritorio diseñada para instalar de forma rápida y fácil actualizaciones directamente desde tu sistema, sin necesidad de descargarlas manualmente.
Nota: Se puede acceder a las actualizaciones a través de Autodesk Access o descargándolas desde Autodesk Account. Para obtener información más detallada, consulta Actualizar tu software.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Reinicia el Mac
|
Haz clic en el menú Apple
Selecciona Reiniciar
Vuelve a abrir el producto
|Borra las sesiones almacenadas en caché y actualiza los procesos del sistema.
|Paso 2: Cierra sesión y vuelve a iniciar sesión
|
Abre el producto de Autodesk.
Haz clic en tu perfil o icono de usuario.
Selecciona "Cerrar sesión".
Cierra el producto y vuelve a abrirlo.
Vuelve a iniciar sesión.
|Resuelve problemas de sesión y autenticación.
|Paso 3: Verifica el límite de dispositivos
|
Cierra los productos de Autodesk en los demás dispositivos.
Asegúrate de que no se estén ejecutando en segundo plano.
Vuelve a iniciar el producto en el dispositivo actual.
|Solo se permite una sesión activa a la vez. Si inicias sesión en otro lugar, es posible que se produzcan errores de límite de dispositivos.
|Paso 4: Verifica la asignación de licencias
|
Ve a https://manage.autodesk.com.
Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account.
Ve a "Productos y servicios".
Confirma que el producto esté asignado a tu cuenta.
|Si falta la licencia o está caducada, no se podrá efectuar la activación.
|Paso 5: Asegúrate de que los componentes de licencias e inicio de sesión estén actualizados
|
Inicia sesión en https://manage.autodesk.com
Instala todas las actualizaciones disponibles para los productos de Autodesk instalados.
Reinicia el producto.
|Los componentes de licencias e inicio de sesión se incluyen con el producto en macOS.
|Paso 6: Verifica la red y las URL de Autodesk requeridas
|
Asegúrate de acceder a las URL requeridas (.es) necesarias para que las licencias de Autodesk funcionen.
Desactiva temporalmente la VPN o el firewall.
Vuelve a intentar el inicio de sesión.
Comunícate con TI si usas una red corporativa.
|El bloqueo del acceso de red a los servidores de Autodesk impedirá la validación de licencias.
|Paso 7: Cierra las aplicaciones en segundo plano
|
Pulsa "Comando + Opción + Esc".
Fuerza la salida de las aplicaciones de Autodesk.
Vuelve a iniciar el producto.
|Los procesos en segundo plano pueden bloquear la actualización de las licencias.
Por lo general, esto significa que el producto ya se está ejecutando en otro dispositivo. Ciérralo en otros dispositivos e inténtalo de nuevo.
¿Cómo puedo solucionar los problemas de límite de dispositivos?
Cierra sesión en otros dispositivos
Cierre todas las sesiones activas
Inicia sesión de nuevo
Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:
No se ha asignado ninguna licencia a tu cuenta
Suscripción caducada
No se está ejecutando el servicio de licencias (Windows)
Componentes de identidad o licencias desactualizados
Acceso a la red bloqueado
Inicia sesión en tu cuenta de Autodesk Account y revisa la sección "Productos y servicios".
Sí, para la mayoría de las validaciones en línea. Después de la validación de la licencia, el producto puede funcionar sin conexión durante 30 días. Después de un período de 30 días sin conexión, se necesita acceso a Internet para volver a iniciar sesión y validar la licencia.
No, estos pasos solo afectan a las licencias y la autenticación, no a tus archivos.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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