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Complementos y extensiones en productos de Autodesk

Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones y personalización adicionales. Sin embargo, a veces pueden causar problemas como bloqueos, falta de características o comportamiento inesperado si están desactualizados, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.

 

En muchos casos, el problema no lo causa un único complemento, sino que se debe a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad de versiones, interacción de múltiples extensiones o configuración residual de instalaciones anteriores.

 

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas con complementos y extensiones. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.

 

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.

Para Windows

Paso Guía ¿Por qué es necesario este paso?
Paso 1: Deshabilita todos los complementos y extensiones

1 Abre el producto de Autodesk.

2 Ve al administrador de complementos o extensiones (la ubicación varía según el producto).

3 Deshabilita o desactiva todos los complementos.

4 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.

5 Vuelve a probar si aparece el problema.

 Esto confirma si el problema lo causa un complemento o extensión en lugar del producto principal.
Paso 2: Vuelve a habilitar los complementos uno por uno

1 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.

2 Habilita los complementos uno a uno.

3: Reinicia el producto después de activar cada complemento.

4 Prueba la característica o el flujo de trabajo después de cada cambio.

 Esto ayuda a identificar qué complemento específico está causando el problema.
Paso 3: Comprueba la compatibilidad de los complementos con la versión del producto

1 Identifica la versión de tu producto de Autodesk.

2 Comprueba la documentación o fuente del complemento.

3 Confirma que el complemento sea compatible con la versión del producto.

4 Deshabilita los complementos no compatibles u obsoletos.

 Es posible que los complementos creados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones de producto más recientes.
Paso 4: Actualiza los complementos y extensiones

1 Abre la fuente del complemento (Autodesk App Store o proveedor externo).

2 Comprueba si hay actualizaciones disponibles.

3 Descarga e instala la versión más reciente.

4 Reinicia el producto de Autodesk.

 Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
Paso 5: Elimina o desinstala complementos problemáticos

1 Abre "Aplicaciones y características".

2 Busca el complemento o la extensión.

3 Selecciónalo y desinstálalo.

4 Reinicia el sistema.

5 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.

 La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
Paso 6: Comprueba si hay complementos duplicados o en conflicto

1 Revisa todos los complementos instalados.

2 Comprueba si existen varias versiones del mismo complemento o complementos que realizan funciones similares.

3 Desactiva o elimina los duplicados.

 Los complementos en conflicto pueden interferir entre sí y provocar un comportamiento inesperado.
Paso 7: Restablece la configuración del producto

1 Cierra el producto de Autodesk.

2 Abre el menú Inicio de Windows.

3 Busca el nombre del producto y, a continuación, selecciona Restablecer configuración a los valores predeterminados.

4 Selecciona la opción de restablecimiento.

5 Confirma el restablecimiento.

6 Vuelve a iniciar el producto.

 Borra las configuraciones residuales de complementos y restablece el comportamiento predeterminado.
Paso 8: Reinicia el sistema

1 Reinicia el equipo.

2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.

3 Vuelve a probar la funcionalidad.

 Garantiza que todos los cambios surtan efecto y borra los procesos almacenados en caché.

Para Mac

Paso Guía ¿Por qué es necesario este paso?
Paso 1: Deshabilita todos los complementos y extensiones

1 Abre el producto de Autodesk.

2 Localiza la configuración de complementos o extensiones.

3 Desactiva todas las extensiones.

4 Reinicia el producto.

5 Prueba la funcionalidad.

 Esto confirma si el problema lo causa un complemento o extensión en lugar del producto principal.
Paso 2: Vuelve a activar las extensiones individualmente

1 Habilita las extensiones de una en una.

2 Reinicia el producto después de cada habilitación. Prueba la característica.

 Esto ayuda a identificar qué complemento específico está causando el problema.
Paso 3: Comprueba la compatibilidad

1 Identifica la versión de tu producto de Autodesk.

2 Comprueba la documentación o fuente del complemento.

3 Confirma que el complemento sea compatible con la versión del producto.

4 Deshabilita los complementos no compatibles u obsoletos.

 Es posible que los complementos creados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones de producto más recientes.
Paso 4: Actualiza los complementos y extensiones

1 Abre la fuente del complemento (Autodesk App Store o proveedor externo).

2 Comprueba si hay actualizaciones disponibles.

3 Descarga e instala la versión más reciente.

4 Reinicia el producto de Autodesk.

 Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
Paso 5: Elimina o desinstala complementos problemáticos

1 Localiza los archivos o aplicaciones de extensión.

2 Elimínalos o desinstálalos.

3 Reinicia tu Mac.

 La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
Paso 6: Restablece la configuración del producto

1 Cierra el producto.

2 Restablece las preferencias (varía según el producto).

3 Vuelve a abrir y probar.

 Borra la configuración remanente de las extensiones.

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi producto comenzó a bloquearse después de instalar un complemento?

Esto suele deberse a lo siguiente:

  • Complementos incompatibles

  • Conflictos entre varias extensiones

  • Versiones de complementos desactualizadas

¿Por qué falta una característica o no funciona?

Esto puede ocurrir en los siguientes casos:

  • Un complemento reemplaza la funcionalidad predeterminada

  • La extensión no se pudo cargar correctamente

  • Hay un problema de compatibilidad

¿Puedo usar varios complementos juntos?

Sí, pero ten en cuenta lo siguiente:

  • Algunos complementos pueden entrar en conflicto

  • La superposición de funciones puede provocar un comportamiento inesperado

¿Cómo sé qué complemento está causando el problema?

Desactiva todos los complementos y vuelve a activarlos uno por uno para identificar el origen.

¿Es necesario eliminar los complementos para solucionar los problemas?

No siempre; actualizarlos o deshabilitarlos puede resolver el problema sin eliminarlos.

¿La desinstalación de complementos suprimirá mi trabajo?

No, los complementos afectan a la funcionalidad, no a los archivos del proyecto.

Ver más preguntas frecuentes

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