Complementos y extensiones en productos de Autodesk

Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones y personalización adicionales. Sin embargo, a veces pueden causar problemas como bloqueos, falta de características o comportamiento inesperado si están desactualizados, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.

En muchos casos, el problema no lo causa un único complemento, sino que se debe a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad de versiones, interacción de múltiples extensiones o configuración residual de instalaciones anteriores.

En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas con complementos y extensiones. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.

Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.