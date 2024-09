Las licencias de usuario designado se basan en los servicios de identidad y licencia de Autodesk para proporcionar a los usuarios acceso al software. Nos comprometemos a limitar el impacto de la interrupción del servicio o el rendimiento sobre los clientes al mantener una alta disponibilidad (inglés).

¿Qué sucede si no puedo comunicarme con el servicio de identidad debido a un problema técnico de Autodesk?

Cuando se interrumpe el servicio de identidad y no existe ningún token de acceso válido (que dure hasta una hora), no puedes autenticar el producto ni acceder a este.

¿Qué sucede si no puedo acceder al servicio de licencias debido a un problema técnico de Autodesk?

Si inicias el producto para la autorización inicial, recibirás una licencia temporal que se puede utilizar por un máximo de cuatro horas. Si el problema no se resuelve en cuatro horas, se emitirá otra licencia temporal a tu nombre. Una vez restablecido el servicio de licencias, se te concederá automáticamente una licencia.