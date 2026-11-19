Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Professional en el lanzamiento y asegurarán el precio de 680 USD (SRP**) al año durante dos años. La garantía de precio de dos años comienza en la fecha de la compra o renovación elegible, por lo que los clientes que sean elegibles en 2026 tendrán el precio asegurado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes lo sean en enero de 2027 lo tendrán asegurado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta termina el 27 de enero de 2027.

Las ofertas anteriores están disponibles en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion y son nulas donde la ley las prohíba o restrinja. El período de la oferta es el indicado anteriormente, a menos que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.

Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Enterprise en el lanzamiento y asegurarán el precio de la suscripción de 2,040 USD (SRP**) al año durante dos años. La garantía del precio de la suscripción por dos años comienza en la fecha de la compra o renovación elegible, por lo que los clientes que sean elegibles en 2026 tendrán el precio asegurado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes lo sean en enero de 2027 lo tendrán asegurado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta termina el 27 de enero de 2027.

La oferta anterior está disponible en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing y es nula donde la ley la prohíba o restrinja. El período de la oferta es el indicado anteriormente, a menos que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.

*Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing y cualquier versión de Fusion empaquetada con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no son elegibles para esta oferta.

**El precio de venta sugerido (SRP) de Autodesk se utiliza únicamente con fines de estimación. El SRP no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real está sujeto a las fluctuaciones de divisa. Comuníquese con su representante o distribuidor de Autodesk para conocer el precio exacto en su región.

***Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions y cualquier versión de Fusion empaquetada con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no son elegibles para esta oferta.