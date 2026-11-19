Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Cada plan de Fusion se adapta a un tipo de trabajo distinto, desde proyectos personales hasta el desarrollo de productos complejos entre diversas organizaciones. Combina los planes dentro del equipo para que todos dispongan de lo necesario para llevar a cabo su trabajo.
Convierte tus ideas en realidad gracias a unas herramientas de diseño y manufactura accesibles y gratuitas.
Incluye:
Herramientas imprescindibles para el diseño, la ingeniería y la manufactura.
Todo lo del plan Starter y, además, lo siguiente:
Funciones profesionales creadas para equipos de desarrollo de productos.
Todo lo que incluye el plan Standard más:
Optimiza, automatiza y gestiona el desarrollo de productos complejos a gran escala.
Todo lo del plan Professional y, además, lo siguiente:
Cambia a los nuevos planes de Fusion con precios especiales de lanzamiento y conserva esos precios invariables durante dos años.
Oferta de lanzamiento: ahorra a lo grande y consigue más
Compra Fusion ahora y disfruta de funciones avanzadas con descuento, ya que obtendrás todas las funciones de Fusion Professional desde su lanzamiento.
Fusion Professional incluye todo lo que ofrece la versión Standard, además de las herramientas de gran eficacia que tu empresa necesita para desarrollar proyectos con mayor rapidez.
1. Compra Fusion hoy mismo
Compra una suscripción de un año a Autodesk Fusion.
2. Consigue las funciones de Fusion Professional
El 28 de enero de 2027, obtén acceso a todas las funciones de Fusion Professional.
3. Precio invariable durante dos años
Precio congelado durante 2 años. Ahorra por usuario, cada año durante 2 años.
Suscríbete a Fusion for Manufacturing para asegurarte funciones avanzadas con descuentos y tener acceso a todas las funciones de Fusion Enterprise desde su lanzamiento.
El precio de lanzamiento con descuento de tu suscripción se mantendrá fijo durante dos años.
Suscríbete a Fusion for Design para asegurarte funciones avanzadas con descuentos y tener acceso a todas las funciones de Fusion Enterprise desde su lanzamiento.
El precio de lanzamiento con descuento de tu suscripción se mantendrá fijo durante dos años.
A partir de ahora, dispondrás de funciones avanzadas de diseño y gestión de datos integradas en Fusion, sin necesidad de ninguna extensión independiente.
¿Tienes dudas sobre tu suscripción actual y qué significa esto para ti? Más información aquí (.es).
A partir de ahora, dispondrás de nuestra plataforma Fusion al completo, que incluye funciones avanzadas de simulación, manufactura, gestión de datos y PLM, además de nuestra asignación máxima de tokens de IA. No se necesita ninguna extensión independiente.
¿Tienes dudas sobre tu suscripción actual y qué significa esto para ti? Más información aquí (.es).
A partir de ahora, dispondrás de nuestra plataforma Fusion al completo, que incluye funciones avanzadas de simulación, manufactura, gestión de datos y PLM, además de nuestra asignación máxima de tokens de IA. No se necesita ninguna extensión independiente.
¿Tienes dudas sobre tu suscripción actual y qué significa esto para ti? Más información aquí (.es).
A partir de ahora, dispondrás de funciones avanzadas de diseño y gestión de datos integradas en Fusion, sin necesidad de ninguna extensión independiente.
¿Tienes dudas sobre tu suscripción actual y qué significa esto para ti? Más información aquí (.es).
Fusion Starter es la puerta de entrada gratuita a la plataforma Autodesk Fusion. Si deseas sacar más partido a la plataforma, puedes cambiar a un plan superior en cualquier momento. Sin cambios en las funciones existentes.
¿Tienes dudas sobre tu suscripción actual y qué significa esto para ti? Más información aquí (.es).
Envíanos información sobre tu equipo y objetivos de diseño y te ayudaremos a gestionar de la mejor forma posible la transición a los nuevos planes de Fusion.
La nueva estructura incluye Fusion Starter, Fusion Standard, Fusion Professional y Fusion Enterprise. La versión Starter es la opción inicial gratuita (anteriormente conocida como Fusion for personal use), mientras que las versiones Standard, Professional y Enterprise ofrecen de forma progresiva funciones comerciales más avanzadas.
Actualmente, las funciones de Fusion se distribuyen entre la versión básica de Fusion, extensiones independientes, Fusion for Design, Fusion for Manufacturing y otros productos con licencia. La nueva estructura agrupa las funciones en un número menor de niveles de suscripción.
Está previsto que los suscriptores existentes pasen a un nivel de suscripción destinado a mantener o ampliar las funciones que utilizan actualmente. Los derechos específicos dependen de tu suscripción, las extensiones y la ruta de migración actuales.
Algunas garantías de precios dependen del mantenimiento de una suscripción activa. En caso de que la suscripción venza, tendrás que comprar una nueva.
Los precios variarán en función del país, la moneda, los impuestos, el distribuidor, el contrato y el canal de compra. Consulta la página local de planes y precios de Fusion o ponte en contacto con tu representante de ventas o distribuidor local para obtener más información. Consulta los detalles de los precios (sitio de EE. UU.).
Fusion Starter conserva las mismas funciones que Fusion for personal use y es una oferta gratuita destinada a aficionados y para uso no comercial.
Sí, siempre y cuando tengas activada la renovación automática y la información de pago esté actualizada en tu cuenta de Autodesk Account, las renovaciones automáticas se mantendrán sin cambios.
Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Professional en el lanzamiento y asegurarán el precio de 680 USD (SRP**) al año durante dos años. La garantía de precio de dos años comienza en la fecha de la compra o renovación elegible, por lo que los clientes que sean elegibles en 2026 tendrán el precio asegurado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes lo sean en enero de 2027 lo tendrán asegurado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta termina el 27 de enero de 2027.
Las ofertas anteriores están disponibles en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion y son nulas donde la ley las prohíba o restrinja. El período de la oferta es el indicado anteriormente, a menos que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
Todos los clientes nuevos o existentes que compren o renueven su contrato anual de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing antes del 28 de enero de 2027 obtendrán acceso a las funcionalidades de Fusion Enterprise en el lanzamiento y asegurarán el precio de la suscripción de 2,040 USD (SRP**) al año durante dos años. La garantía del precio de la suscripción por dos años comienza en la fecha de la compra o renovación elegible, por lo que los clientes que sean elegibles en 2026 tendrán el precio asegurado hasta su renovación correspondiente en 2028, mientras que quienes lo sean en enero de 2027 lo tendrán asegurado hasta su renovación correspondiente en enero de 2029. Esta oferta termina el 27 de enero de 2027.
La oferta anterior está disponible en todos los países donde se ofrece Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing y es nula donde la ley la prohíba o restrinja. El período de la oferta es el indicado anteriormente, a menos que Autodesk lo modifique o amplíe. Autodesk se reserva el derecho de cancelar, suspender o modificar esta oferta en cualquier momento y sin previo aviso.
*Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions, Fusion for Product Design, Fusion for Manufacturing y cualquier versión de Fusion empaquetada con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no son elegibles para esta oferta.
**El precio de venta sugerido (SRP) de Autodesk se utiliza únicamente con fines de estimación. El SRP no incluye impuestos ni ajustes de divisa. El precio de venta real está sujeto a las fluctuaciones de divisa. Comuníquese con su representante o distribuidor de Autodesk para conocer el precio exacto en su región.
***Los productos Fusion distintos de Autodesk Fusion for Design o Fusion for Manufacturing, incluidos, entre otros, Fusion – Early Adopter, Fusion – Legacy, Fusion Extensions y cualquier versión de Fusion empaquetada con otro producto de Autodesk (por ejemplo, Fusion with Moldflow), no son elegibles para esta oferta.