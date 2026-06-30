Herramientas BIM integradas, entre ellas Revit, AutoCAD y Civil 3D
Herramientas CAD/CAM profesionales basadas en Inventor y AutoCAD
y entretenimiento
Herramientas para creación de contenido de entretenimiento, entre ellas, 3ds Max y Maya
Las herramientas fragmentadas conducen a datos y procesos dañados. Fusion sustituye ese caos por una plataforma unificada en la que conviven CAD, CAM, CAE, PCB, PDM y PLM, y que se ha diseñado para garantizar la coherencia y un tiempo de salida al mercado más rápido, lo que ayuda a reducir los gastos generales de TI y simplificar la gestión de licencias.
Deja de luchar contra tu software y empieza a darle impulso a tu diseño. A diferencia de las plataformas complejas y rígidas que dictan cómo trabajar, la IA generativa de Fusion proporciona una ruta simplificada hacia mejores productos, ayudándote a optimizar piezas y procesos a lo largo de todo el proceso de diseño.
Es el fin de la era de las pesadillas de PDM. Ayuda a reducir los flujos de trabajo aislados y el caos de versiones con un hilo digital en tiempo real que alinea a las partes interesadas en una única fuente de información para ayudar a aumentar la velocidad de desarrollo de productos.
- Alex Wu, fundador de Snail Works
- Charlie Adlem, diseñador de producción, JDD
- Carl Budd, gerente de Ingeniería, Moose Toys
Simplifica la distribución de herramientas y ayuda a reducir costos al cambiar de una configuración fragmentada de SOLIDWORKS a Fusion.
Con un ecosistema abierto y API flexibles, Fusion se adapta a tu pila tecnológica existente y no al revés, lo que te ofrece un entorno de desarrollo de productos conectado y personalizable por tan solo
*Los precios y las capacidades varían según el suscripción, la configuración y las extensiones.
Fusion conecta el diseño con la manufactura, por lo que el cambio no crea un caos en los niveles inferiores.
Fusion facilita la exploración, la modificación y el perfeccionamiento de diseños sin tener que luchar contra árboles de características ni volver a construir modelos.
El diseño y la simulación trabajan juntos: se valida la forma, la aptitud y la función con antelación sin tener que saltar de una herramienta desconectada a otra.
Combina el diseño mecánico, de manufactura y electrónico con Fusion para que los cambios permanezcan alineados desde el diseño hasta la producción.
Combina CAD y CAM en un único entorno para mantener alineados los cambios de diseño y las trayectorias de herramientas, a la vez que reduce las entregas y las repeticiones de trabajo.
Convierte las consultas en operaciones gracias a la IA, que utiliza el contexto del modelo para ayudarte a realizar tareas y flujos de trabajo directamente en Fusion.
Las funciones de IA de Fusion ayudan a generar dibujos 2D que admiten los flujos de trabajo de manufactura y documentación.
Ayuda a reducir las tareas repetitivas necesarias para documentar el diseño, a la vez que minimizas los errores y aceleras los flujos de trabajo.
AutoConstrain utiliza IA para simplificar el boceto mediante la definición automática de la geometría en cualquier fase del diseño.
Encuentra las cotas o restricciones que faltan, añade rápidamente nuevos detalles o crea bocetos desde cero, a la vez que obtienes bocetos totalmente definidos.
Explora posibilidades de diseño que quizás no te hubieras planteado, lo que genera soluciones más eficaces y creativas.
Simplifica el proceso de diseño para ayudar a reducir costos y mejorar la calidad general y el rendimiento del producto.
El complemento de automatización de asistencia de CAM de CloudNC para Fusion convierte modelos 3D de componentes de 3 ejes en estrategias de mecanizado en segundos, lo que automatiza las tareas de programación CAM repetitivas.
Sirve como copiloto y entrega estrategias y estimaciones que antes tomaban horas o días casi al instante.
La velocidad se mantiene cuando los datos están conectados. Mantén los comentarios, las versiones y una lista de materiales en vivo alineados en un solo lugar.
Deshazte de los registros de PDM. Fusion ofrece una única fuente de información basada en la nube para colaborar en tiempo real sin tener que lidiar con los archivos locales.
Deja de luchar contra tu PDM. Fusion ofrece una gestión de datos integrada diseñada para funcionar desde el primer momento, sin necesidad de contar con sistemas PDM independientes.
Contribuye a reducir la complejidad de la configuración tradicional de PLM. Fusion conecta CAD a las listas de materiales, los cambios y las aprobaciones, sin una pesada infraestructura de PLM.
Accede al futuro de la manufactura. Experimenta la potencia nativa de la nube impulsada por IA que se mueve contigo, sin límites atados a la máquina.
Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.
LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN
Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.
Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:
LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE
Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.
Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:
Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:
Autodesk Fusion conecta todos los procesos de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.
Contacta a nuestro equipo de ventas dedicado para encontrar la mejor solución que se adapte a las necesidades de tu empresa simplemente rellenando este formulario.
Sí. A muchos usuarios de SOLIDWORKS les resulta fácil hacer la transición a Autodesk Fusion porque los conceptos CAD fundamentales son los mismos y Autodesk ofrece soporte específico para la migración.
Sí. Durante el diseño mecánico cotidiano, las herramientas fundamentales de modelado paramétrico y directo de Autodesk Fusion (.es) y SOLIDWORKS son similares, y ambas son adecuadas para piezas, ensamblajes y flujos de trabajo de producción comunes.
Modelado directo: ambas plataformas también admiten flujos de trabajo de modelado directo, lo que permite a los diseñadores empujar, tirar, desviar o mover caras sin tener que volver a editar la historial de la característica original. Por lo general, se usa en cambios rápidos, ediciones tardías y para trabajar con geometría importada, como archivos STEP. Fusion combina de forma nativa ediciones directas con su secuencia temporal paramétrica, mientras que SOLIDWORKS ofrece herramientas de edición directa, principalmente para modificar características existentes o importadas.
Deberías plantearte cambiar de SOLIDWORKS a Autodesk Fusion si quieres un flujo de trabajo de diseño a manufactura más integrado, basado en la nube, con menos herramientas, colaboración más sencilla y mayor flexibilidad entre equipos.
Los motivos clave por los que las organizaciones se cambian a Autodesk Fusion son:
1. Integración de CAD, CAM, CAE, electrónica y gestión de datos: Autodesk Fusion combina el diseño mecánico, la simulación, el manufactura (CAM), la electrónica (PCB) y la gestión de datos en una única plataforma. Esto reduce la necesidad de múltiples complementos y aplicaciones externas que a menudo se requieren en un flujo de trabajo tradicional de SOLIDWORKS.
2. Optimización del diseño a la manufactura flujos de trabajo: Fusion permite a los equipos pasar del diseño a la programación de CNC, la simulación y la producción dentro de un mismo entorno. Esto minimiza la conversión de datos, reduce los traspasos y mejora la coherencia entre los equipos de diseño y manufactura.
3. Colaboración y acceso a datos basados en la nube: Fusion es nativa de la nube, lo que permite a los equipos colaborar en tiempo real, gestionar versiones automáticamente y acceder a los diseños desde cualquier ubicación o dispositivo. Esto contrasta con los flujos de trabajo de SOLIDWORKS, principalmente basados en archivos y centrados en el escritorio, que a menudo requieren sistemas adicionales para la colaboración y el control de versiones.
4. Implantación flexible y compatibilidad multiplataforma: Autodesk Fusion se ejecuta en Windows y macOS, y es compatible con el acceso basado en navegador y móvil. Esto hace que sea más fácil para las organizaciones con entornos de hardware mixtos o equipos distribuidos estandarizarse en una sola plataforma.
5. Capacidades de diseño mecánico comparables con un flujo de trabajo moderno: Fusion ofrece herramientas sólidas de modelado paramétrico y directo, adecuadas para el diseño mecánico cotidiano, similar a SOLIDWORKS. La diferencia no es la capacidad, sino el flujo de trabajo. Fusion se creó para admitir el diseño iterativo, las ediciones rápidas y la manufactura posterior en el mismo sistema.
6. Menor complejidad operativa a medida que los equipos escalan: al consolidar las herramientas en una plataforma, Fusion reduce la fragmentación del software, los gastos generales de capacitación y los desafíos de integración, especialmente en equipos pequeños y medianos, empresas emergentes y talleres de trabajo.
Autodesk Fusion es significativamente menos costoso que SOLIDWORKS e incluye CAD, CAM, simulación y gestión de datos en la nube en una sola suscripción.
Precios de Autodesk Fusion (uso comercial)
El precio real, las características incluidas y el costo total dependen de la configuración, la región, el plazo y los complementos opcionales.
Las soluciones de gestión de datos y PLM en la nube, como Autodesk Fusion, proporcionan una implementación más rápida, un crecimiento escalable, colaboración en tiempo real y menores gastos generales de TI en comparación con los sistemas locales, lo que las hace más adecuadas para equipos de desarrollo de productos y manufactura distribuidos modernos.
Autodesk Fusion admite ensamblajes de gran tamaño cuando los diseños se estructuran mediante ensamblajes secundarios, datos vinculados y geometría simplificada. Los ensamblajes extremadamente grandes requieren software CAD enfocado en el rendimiento, como Inventor Professional, para seguir siendo eficientes.
La principal diferencia entre comprar Autodesk Fusion y SOLIDWORKS es el costo, el empaque y el enfoque del flujo de trabajo. Fusion es una plataforma basada en suscripción y con un precio de entrada más bajo que incluye CAD, CAM, CAE y gestión de datos básica en un paquete integrado. Por lo general, SOLIDWORKS tiene un precio más alto en muchos niveles y a menudo requiere módulos adicionales o paquetes de nivel superior para capacidades como la simulación.
Sí. Autodesk Fusion admite la creación de dibujos 2D para manufactura, incluidos dibujos de ensamblajes con listas de piezas. En el espacio de trabajo de dibujo, puedes generar vistas dimensionadas, anotaciones y una tabla de lista de piezas que funciona como lista de materiales con números de elemento, cantidades y propiedades de componentes básicos. Esta lista de piezas se asocia al modelo y se actualiza cuando cambia el diseño.
Sí. Autodesk Fusion es capaz de adaptarse a largo plazo a las empresas de diseño y manufactura porque es una plataforma basada en la nube que se actualiza continuamente y unifica CAD, CAM, CAE, electrónica y gestión de datos en un solo sistema.
Fusion tiene capacidad de adaptación a largo plazo de la siguiente manera:
Dado que Fusion se entrega en la nube, se integra en todo el ciclo de vida del producto y evoluciona constantemente. Puede reducir la dependencia de los flujos de trabajo heredados al tiempo que respalda los métodos de manufactura y los modelos de colaboración futuros.