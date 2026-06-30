Deberías plantearte cambiar de SOLIDWORKS a Autodesk Fusion si quieres un flujo de trabajo de diseño a manufactura más integrado, basado en la nube, con menos herramientas, colaboración más sencilla y mayor flexibilidad entre equipos.



Los motivos clave por los que las organizaciones se cambian a Autodesk Fusion son:



1. Integración de CAD, CAM, CAE, electrónica y gestión de datos: Autodesk Fusion combina el diseño mecánico, la simulación, el manufactura (CAM), la electrónica (PCB) y la gestión de datos en una única plataforma. Esto reduce la necesidad de múltiples complementos y aplicaciones externas que a menudo se requieren en un flujo de trabajo tradicional de SOLIDWORKS.



2. Optimización del diseño a la manufactura flujos de trabajo: Fusion permite a los equipos pasar del diseño a la programación de CNC, la simulación y la producción dentro de un mismo entorno. Esto minimiza la conversión de datos, reduce los traspasos y mejora la coherencia entre los equipos de diseño y manufactura.



3. Colaboración y acceso a datos basados en la nube: Fusion es nativa de la nube, lo que permite a los equipos colaborar en tiempo real, gestionar versiones automáticamente y acceder a los diseños desde cualquier ubicación o dispositivo. Esto contrasta con los flujos de trabajo de SOLIDWORKS, principalmente basados en archivos y centrados en el escritorio, que a menudo requieren sistemas adicionales para la colaboración y el control de versiones.



4. Implantación flexible y compatibilidad multiplataforma: Autodesk Fusion se ejecuta en Windows y macOS, y es compatible con el acceso basado en navegador y móvil. Esto hace que sea más fácil para las organizaciones con entornos de hardware mixtos o equipos distribuidos estandarizarse en una sola plataforma.



5. Capacidades de diseño mecánico comparables con un flujo de trabajo moderno: Fusion ofrece herramientas sólidas de modelado paramétrico y directo, adecuadas para el diseño mecánico cotidiano, similar a SOLIDWORKS. La diferencia no es la capacidad, sino el flujo de trabajo. Fusion se creó para admitir el diseño iterativo, las ediciones rápidas y la manufactura posterior en el mismo sistema.



6. Menor complejidad operativa a medida que los equipos escalan: al consolidar las herramientas en una plataforma, Fusion reduce la fragmentación del software, los gastos generales de capacitación y los desafíos de integración, especialmente en equipos pequeños y medianos, empresas emergentes y talleres de trabajo.