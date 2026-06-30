¿ESTÁS LISTO PARA MODERNIZAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS?

Cambiar a Fusion: diseñado para la forma de trabajar de los equipos de hoy en día

Combina la automatización del diseño asistida por IA con datos conectados y manufactura integral para que tu equipo pueda avanzar más rápido y tenga que repetir menos el trabajo.

De confianza para más de 4.6 millones de profesionales, entre ellos

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¿Por qué los equipos cambian de SOLIDWORKS a Fusion?

Simplifica tu pila, amplifica tus resultados

Las herramientas fragmentadas conducen a datos y procesos dañados. Fusion sustituye ese caos por una plataforma unificada en la que conviven CAD, CAM, CAE, PCB, PDM y PLM, y que se ha diseñado para garantizar la coherencia y un tiempo de salida al mercado más rápido, lo que ayuda a reducir los gastos generales de TI y simplificar la gestión de licencias.

Flujos de trabajo con IA para que tu equipo pueda moverse más rápido

Deja de luchar contra tu software y empieza a darle impulso a tu diseño. A diferencia de las plataformas complejas y rígidas que dictan cómo trabajar, la IA generativa de Fusion proporciona una ruta simplificada hacia mejores productos, ayudándote a optimizar piezas y procesos a lo largo de todo el proceso de diseño.

PDM y PLM integrados y unificados en una única plataforma

Es el fin de la era de las pesadillas de PDM. Ayuda a reducir los flujos de trabajo aislados y el caos de versiones con un hilo digital en tiempo real que alinea a las partes interesadas en una única fuente de información para ayudar a aumentar la velocidad de desarrollo de productos.

Comparación de Autodesk Fusion con SOLIDWORKS G2
Fuente: G2 Compare

Incorpora a tu equipo a Fusion rápidamente

Simplifica la distribución de herramientas y ayuda a reducir costos al cambiar de una configuración fragmentada de SOLIDWORKS a Fusion.

Con un ecosistema abierto y API flexibles, Fusion se adapta a tu pila tecnológica existente y no al revés, lo que te ofrece un entorno de desarrollo de productos conectado y personalizable por tan solo por mes*.

  • Mantén el impulso usando los datos que tienes en SOLIDWORKS y los flujos de trabajo conectados
  • Descubre las herramientas equivalentes rápidamente con los recursos guiados gratuitos
  • Sigue una lista de comprobación de migración sin necesidad de grandes implementaciones
  • Accede a expertos técnicos listos para ayudar

*Los precios y las capacidades varían según el suscripción, la configuración y las extensiones.

Conecta el diseño con la manufactura, de principio a fin.

Fusion conecta el diseño con la manufactura, por lo que el cambio no crea un caos en los niveles inferiores.

Prueba gratis Autodesk Fusion
Modelado 3D Autodesk Fusion

Modelado flexible para diseños más rápidos y listos para la producción

Fusion facilita la exploración, la modificación y el perfeccionamiento de diseños sin tener que luchar contra árboles de características ni volver a construir modelos.

Simulación de Autodesk Fusion

CAE integrado para validar la capacidad de manufactura en una etapa temprana

El diseño y la simulación trabajan juntos: se valida la forma, la aptitud y la función con antelación sin tener que saltar de una herramienta desconectada a otra.

Plataforma unificada de Autodesk Fusion

Diseño de múltiples disciplinas en un solo entorno

Combina el diseño mecánico, de manufactura y electrónico con Fusion para que los cambios permanezcan alineados desde el diseño hasta la producción.

CAD y CAM integrados en Autodesk Fusion

CAD/CAM en un flujo de trabajo asociado continuo

Combina CAD y CAM en un único entorno para mantener alineados los cambios de diseño y las trayectorias de herramientas, a la vez que reduce las entregas y las repeticiones de trabajo. 

Muévete más rápido con los flujos de trabajo impulsados por IA en Fusion
Autodesk Assistant

Autodesk Assistant

Convierte las consultas en operaciones gracias a la IA, que utiliza el contexto del modelo para ayudarte a realizar tareas y flujos de trabajo directamente en Fusion.

Prueba Fusion gratis con tu equipo
Dibujos automatizados de Autodesk Fusion

Dibujos automatizados

Las funciones de IA de Fusion ayudan a generar dibujos 2D que admiten los flujos de trabajo de manufactura y documentación. 
 

Ayuda a reducir las tareas repetitivas necesarias para documentar el diseño, a la vez que minimizas los errores y aceleras los flujos de trabajo. 

Prueba Fusion gratis con tu equipo
Autodesk Fusion AI, AutoConstrain

AI AutoConstrain

AutoConstrain utiliza IA para simplificar el boceto mediante la definición automática de la geometría en cualquier fase del diseño. 

 

Encuentra las cotas o restricciones que faltan, añade rápidamente nuevos detalles o crea bocetos desde cero, a la vez que obtienes bocetos totalmente definidos.

Prueba Fusion gratis con tu equipo
Diseño generativo en Autodesk Fusion

Diseño generativo

Explora posibilidades de diseño que quizás no te hubieras planteado, lo que genera soluciones más eficaces y creativas.

 

Simplifica el proceso de diseño para ayudar a reducir costos y mejorar la calidad general y el rendimiento del producto.

Prueba Fusion gratis con tu equipo
Automatización de CAM en Autodesk Fusion

Automatización de CAM

El complemento de automatización de asistencia de CAM de CloudNC para Fusion convierte modelos 3D de componentes de 3 ejes en estrategias de mecanizado en segundos, lo que automatiza las tareas de programación CAM repetitivas.

 

Sirve como copiloto y entrega estrategias y estimaciones que antes tomaban horas o días casi al instante.

Prueba Fusion gratis con tu equipo

Mantén conectados los comentarios, las versiones y las decisiones

La velocidad se mantiene cuando los datos están conectados. Mantén los comentarios, las versiones y una lista de materiales en vivo alineados en un solo lugar.

Prueba gratis Autodesk Fusion
Colaboración en Autodesk Fusion

Colaboración nativa de la nube y en tiempo real

Deshazte de los registros de PDM. Fusion ofrece una única fuente de información basada en la nube para colaborar en tiempo real sin tener que lidiar con los archivos locales.

Gestión de datos de productos de Autodesk Fusion

Gestión de datos integrada desde el primer día

Deja de luchar contra tu PDM. Fusion ofrece una gestión de datos integrada diseñada para funcionar desde el primer momento, sin necesidad de contar con sistemas PDM independientes.

Autodesk Fusion PLM

PLM integrado que se amplía con tu empresa

Contribuye a reducir la complejidad de la configuración tradicional de PLM. Fusion conecta CAD a las listas de materiales, los cambios y las aprobaciones, sin una pesada infraestructura de PLM.

Flujos de trabajo de Autodesk Fusion con IA

Plataforma preparada para el futuro para equipos modernos y distribuidos

Accede al futuro de la manufactura. Experimenta la potencia nativa de la nube impulsada por IA que se mueve contigo, sin límites atados a la máquina.

Planes y precios de Autodesk Fusion

Tanto si se trata de un pequeño grupo de I+D como de una empresa de manufactura con múltiples emplazamientos y cientos de ingenieros y operadores, Fusion se adapta a tus necesidades.

LA MANUFACTURA INTEGRADA. SOLUCIÓN PARA TALLERES PROFESIONALES Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN

Autodesk Fusion for Manufacturing

Ideal para equipos que desean ir más allá de las herramientas CAM independientes: unifica la automatización CAM avanzada, el mecanizado de alta precisión y las eficaces herramientas CAD en un único entorno.

 

Los equipos dejan de utilizar las pilas de CAD/CAM existentes por los siguientes motivos:

  • Reducción en la pérdida de características, modelos defectuosos y tareas de rectificación durante el proceso de CAD → entrega CAM. 
  • Deja de pagar por varias licencias costosas para obtener un solo flujo de trabajo 
  • La colaboración en la nube permite que todo el taller trabaje a partir de una única fuente de información veraz 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de manufactura, como se indica a continuación:

  • De 2D a mecanizado simultáneo de 5 ejes para lograr una precisión de calidad industrial
  • Rutas de herramientas inteligentes para fresado, torneado y torno-fresa
  • Programación CAM automatizada para reducir los tiempos de preparación y de ciclo
  • Inspección de piezas durante el proceso + sondeo
  • Posprocesadores gratuitos y totalmente editables
  • CAD + CAM integrados para eliminar las tareas de rectificación y la conversión de datos
  • Flujos de trabajo escalables desde la creación de prototipos hasta la producción

 

 /año

Más información

LA PLATAFORMA COMPLETA DE DISEÑO Y DATOS PARA EQUIPOS DE INGENIERÍA LISTOS PARA MODERNIZARSE

Autodesk Fusion for Design

Ideal para equipos que necesitan precisión de nivel empresarial, rigor en los datos y continuidad desde el diseño hasta la manufactura sin la complejidad de los sistemas existentes.

 

Los equipos dejan de utilizar las herramientas y los complementos existentes por los siguientes motivos:

  • Toma de decisiones más rápida con colaboración en tiempo real y datos en la nube 
  • Con menos conflictos de versiones, referencias interrumpidas y problemas de sincronización de archivos 
  • Ayuda a reducir el coste total del diseño, la gestión de datos y la manufactura con una única plataforma 

 

Incluye todas las características de Fusion, además de funciones avanzadas de diseño, como se indica a continuación:

  • 11 estudios de simulación avanzados para una validación inicial y continua
  • Diseño generativo para innovación ligera y de alto rendimiento
  • Herramientas avanzadas de superficies y mallas para geometrías complejas
  • Herramientas de plástico, chapa y DFM para un diseño orientado a la facilidad de manufactura
  • Gestión de datos integrada y PLM para respaldar el rigor empresarial y la cadena de suministros

 

 

 /año

 

Más información

¿Estás listo para modernizar el desarrollo de productos?

Autodesk Fusion conecta todos los procesos de desarrollo de productos mediante la integración de los procesos de diseño, fabricación, datos y operaciones en una única plataforma.

Contacta a nuestro equipo de ventas dedicado para encontrar la mejor solución que se adapte a las necesidades de tu empresa simplemente rellenando este formulario.

Preguntas frecuentes sobre Autodesk Fusion frente a SOLIDWORKS (preguntas frecuentes)

¿Resulta fácil llevar a cabo la transición de SOLIDWORKS a Autodesk Fusion?

Sí. A muchos usuarios de SOLIDWORKS les resulta fácil hacer la transición a Autodesk Fusion porque los conceptos CAD fundamentales son los mismos y Autodesk ofrece soporte específico para la migración. 

  • Bases CAD compartidas: ambas herramientas utilizan modelado paramétrico, bases en bocetos, características e historial de diseño.
  • Compatibilidad con archivos de SOLIDWORKS: Fusion puede abrir y trabajar con archivos de piezas y ensamblaje de SOLIDWORKS (.es), lo que permite reutilizar los diseños existentes.
  • Mapeado flujos de trabajo: los conceptos comunes de SOLIDWORKS (coincidencias, ecuaciones, caja de herramientas) tienen equivalentes comparables en Fusion (restricciones, parámetros, piezas de sujeción).
  • Recursos de aprendizaje específicos: Autodesk ofrece guías de transición (inglés) y tutoriales específicamente para usuarios de SOLIDWORKS.

¿Las herramientas fundamentales de modelado paramétrico y directo son comparables entre Autodesk Fusion y SOLIDWORKS para el diseño mecánico cotidiano?

Sí. Durante el diseño mecánico cotidiano, las herramientas fundamentales de modelado paramétrico y directo de Autodesk Fusion (.es) y SOLIDWORKS son similares, y ambas son adecuadas para piezas, ensamblajes y flujos de trabajo de producción comunes.

  • Modelado paramétrico: tanto Autodesk Fusion como SOLIDWORKS admiten el modelado paramétrico basado en bocetos con historial de diseño, cotas, restricciones y características editables. Esto permite a los diseñadores capturar la finalidad del diseño y actualizar los modelos de forma predecible cuando cambian los parámetros. Los flujos de trabajo paramétricos como bocetos → extrusión/cortes, empalmes, patrones y cotas configurables son estándar en ambas herramientas.

  • Modelado directo: ambas plataformas también admiten flujos de trabajo de modelado directo, lo que permite a los diseñadores empujar, tirar, desviar o mover caras sin tener que volver a editar la historial de la característica original. Por lo general, se usa en cambios rápidos, ediciones tardías y para trabajar con geometría importada, como archivos STEP. Fusion combina de forma nativa ediciones directas con su secuencia temporal paramétrica, mientras que SOLIDWORKS ofrece herramientas de edición directa, principalmente para modificar características existentes o importadas.

¿Por qué debería plantearme el cambio de SOLIDWORKS a Autodesk Fusion?

Deberías plantearte cambiar de SOLIDWORKS a Autodesk Fusion si quieres un flujo de trabajo de diseño a manufactura más integrado, basado en la nube, con menos herramientas, colaboración más sencilla y mayor flexibilidad entre equipos.

Los motivos clave por los que las organizaciones se cambian a Autodesk Fusion son:


1. Integración de CAD, CAM, CAE, electrónica y gestión de datos: Autodesk Fusion combina el diseño mecánico, la simulación, el manufactura (CAM), la electrónica (PCB) y la gestión de datos en una única plataforma. Esto reduce la necesidad de múltiples complementos y aplicaciones externas que a menudo se requieren en un flujo de trabajo tradicional de SOLIDWORKS.


2. Optimización del diseño a la manufactura flujos de trabajo: Fusion permite a los equipos pasar del diseño a la programación de CNC, la simulación y la producción dentro de un mismo entorno. Esto minimiza la conversión de datos, reduce los traspasos y mejora la coherencia entre los equipos de diseño y manufactura. 


3. Colaboración y acceso a datos basados en la nube: Fusion es nativa de la nube, lo que permite a los equipos colaborar en tiempo real, gestionar versiones automáticamente y acceder a los diseños desde cualquier ubicación o dispositivo. Esto contrasta con los flujos de trabajo de SOLIDWORKS, principalmente basados en archivos y centrados en el escritorio, que a menudo requieren sistemas adicionales para la colaboración y el control de versiones. 


4. Implantación flexible y compatibilidad multiplataforma: Autodesk Fusion se ejecuta en Windows y macOS, y es compatible con el acceso basado en navegador y móvil. Esto hace que sea más fácil para las organizaciones con entornos de hardware mixtos o equipos distribuidos estandarizarse en una sola plataforma. 


5. Capacidades de diseño mecánico comparables con un flujo de trabajo moderno: Fusion ofrece herramientas sólidas de modelado paramétrico y directo, adecuadas para el diseño mecánico cotidiano, similar a SOLIDWORKS. La diferencia no es la capacidad, sino el flujo de trabajo. Fusion se creó para admitir el diseño iterativo, las ediciones rápidas y la manufactura posterior en el mismo sistema.


6. Menor complejidad operativa a medida que los equipos escalan: al consolidar las herramientas en una plataforma, Fusion reduce la fragmentación del software, los gastos generales de capacitación y los desafíos de integración, especialmente en equipos pequeños y medianos, empresas emergentes y talleres de trabajo.

¿Cuánto cuesta Autodesk Fusion en comparación con SOLIDWORKS?

Autodesk Fusion es significativamente menos costoso que SOLIDWORKS e incluye CAD, CAM, simulación y gestión de datos en la nube en una sola suscripción.

 

Precios de Autodesk Fusion (uso comercial)

  •  por usuario/año para la suscripción básica de Fusion: incluye CAD, CAM, CAE, electrónica (PCB), renderización y gestión de datos en la nube
  • Las extensiones opcionales agregan capacidades avanzadas (se cobran por separado):
    • Manufacturing Extension: /año
    • Simulation Extension: /año

El precio real, las características incluidas y el costo total dependen de la configuración, la región, el plazo y los complementos opcionales.

¿Cuáles son las ventajas de la gestión de datos en la nube y PLM frente a las instalaciones?

Las soluciones de gestión de datos y PLM en la nube, como Autodesk Fusion, proporcionan una implementación más rápida, un crecimiento escalable, colaboración en tiempo real y menores gastos generales de TI en comparación con los sistemas locales, lo que las hace más adecuadas para equipos de desarrollo de productos y manufactura distribuidos modernos.

¿Autodesk Fusion funciona bien con ensamblajes de gran tamaño?

Autodesk Fusion admite ensamblajes de gran tamaño cuando los diseños se estructuran mediante ensamblajes secundarios, datos vinculados y geometría simplificada. Los ensamblajes extremadamente grandes requieren software CAD enfocado en el rendimiento, como Inventor Professional, para seguir siendo eficientes.

¿Cuáles son las principales diferencias en cuanto a licencias, precios e implementación entre Autodesk Fusion y SOLIDWORKS?

La principal diferencia entre comprar Autodesk Fusion y SOLIDWORKS es el costo, el empaque y el enfoque del flujo de trabajo. Fusion es una plataforma basada en suscripción y con un precio de entrada más bajo que incluye CAD, CAM, CAE y gestión de datos básica en un paquete integrado. Por lo general, SOLIDWORKS tiene un precio más alto en muchos niveles y a menudo requiere módulos adicionales o paquetes de nivel superior para capacidades como la simulación. 

¿Autodesk Fusion incluye herramientas de dibujo 2D, automatización y listas de materiales similares a SOLIDWORKS?

Sí. Autodesk Fusion admite la creación de dibujos 2D para manufactura, incluidos dibujos de ensamblajes con listas de piezas. En el espacio de trabajo de dibujo, puedes generar vistas dimensionadas, anotaciones y una tabla de lista de piezas que funciona como lista de materiales con números de elemento, cantidades y propiedades de componentes básicos. Esta lista de piezas se asocia al modelo y se actualiza cuando cambia el diseño.

¿Es Autodesk Fusion una buena solución capaz de adaptarse a largo plazo a tu empresa?

Sí. Autodesk Fusion es capaz de adaptarse a largo plazo a las empresas de diseño y manufactura porque es una plataforma basada en la nube que se actualiza continuamente y unifica CAD, CAM, CAE, electrónica y gestión de datos en un solo sistema.
Fusion tiene capacidad de adaptación a largo plazo de la siguiente manera:

  • Uso de colaboración y datos basados en la nube para proporcionar a los equipos una única fuente de información
  • Proporcionar actualizaciones frecuentes a través de un modelo de suscripción en lugar de versiones principales poco frecuentes
  • Diseño, manufactura, simulación y electrónica integrados
  • Fusion escalable, lo que permite a los equipos añadir funciones avanzadas de manufactura y simulación
  • Alineación con la automatización y los flujos de trabajo impulsados por IA, incluidos el diseño generativo y el modelado asistido por IA

Dado que Fusion se entrega en la nube, se integra en todo el ciclo de vida del producto y evoluciona constantemente. Puede reducir la dependencia de los flujos de trabajo heredados al tiempo que respalda los métodos de manufactura y los modelos de colaboración futuros.