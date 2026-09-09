Problemas de instalación

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Los errores de instalación pueden ocurrir en los productos de Autodesk por diversas razones. Estos problemas a menudo están relacionados con actualizaciones del sistema, permisos de usuario, software de seguridad, componentes de instalador dañados, restricciones de red o descargas incompletas o dañadas. En muchos casos, el problema no lo causa un solo factor, sino una combinación de ellos, como la presencia de actualizaciones pendientes en el sistema operativo más una interferencia del antivirus, o la existencia de un servicio de instalación obsoleto o dañado más un paquete de descarga dañado.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver rápidamente los errores de instalación más comunes. Si sigues los pasos en orden y vuelves a intentar la instalación después de cada paso, puedes determinar si el problema está relacionado con el dispositivo, los componentes del instalador, el método de descarga o las restricciones del entorno.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Confirma la compatibilidad con Windows y con el hardware
|
1 Comprueba tu versión de Windows.
2 Confirma que el producto sea compatible con tu versión de Windows y con los requisitos de hardware. Consulta los requisitos del sistema.
3 Si no es compatible, instala una versión compatible del producto o actualiza a una combinación compatible.
|El sistema operativo/hardware incompatible es una causa documentada de falla de instalación en Windows.
|Paso 2: Instala las actualizaciones pendientes de Windows y reinicia
|
1 Abre Configuración.
2 Ve a Windows Update.
3 Instala las actualizaciones pendientes.
4 Reinicia el equipo (algunas actualizaciones requieren reinicios múltiples).
5 Vuelve a intentar ejecutar el instalador de Autodesk.
|Las actualizaciones o reinicios pendientes del sistema operativo pueden impedir que el instalador de Autodesk se inicie o se complete.
|Paso 3: Ejecuta el instalador como administrador
|
1 Busca el archivo de instalación (a menudo setup.exe o un archivo de instalación ejecutable creado por Autodesk).
2 Haz clic con el botón derecho en el archivo.
3 Selecciona "Ejecutar como administrador".
4 Acepta el aviso del Control de cuentas de usuario.
5 Vuelve a intentar la instalación.
|Los permisos insuficientes pueden impedir que el instalador se inicie o que escriba los archivos necesarios.
|Paso 4: Deshabilita temporalmente las herramientas antivirus o de seguridad
|
1 Desactiva temporalmente la protección antivirus (o pídele al departamento de TI que lo haga si es necesario).
2 Vuelve a ejecutar el instalador de Autodesk.
3 Vuelve a activar el antivirus una vez completada la instalación.
|El software de seguridad puede bloquear los procesos del instalador o poner en cuarentena los componentes del instalador a mitad de la instalación.
|Paso 5: Cambia el método de descarga (instalación, descarga, descarga directa o instalación personalizada)
|
1 Inicia sesión en Autodesk Account y abre el área Productos y servicios.
2 Elige otro método de descarga para el mismo producto (por ejemplo, usa Descargar en lugar de Instalar o Descarga directa si está disponible). Consulta Instalar el producto.
3 Vuelve a descargar el instalador e inténtalo de nuevo.
|Los diferentes métodos de descarga están diseñados para distintos casos de uso (un solo dispositivo, uso sin conexión o mayor flexibilidad de horarios), y cambiar de método puede ayudar a solucionar problemas con la descarga o con la creación del instalador.
|Paso 6: Borra los archivos temporales de instalación (solución habitual para paquetes dañados)
|
1 Elimina el contenido de: C:\Autodesk\WI
2 Borra la carpeta temporal de tu usuario: C:\Users\\AppData\Local\Temp
3 Vacía la carpeta de caché de ODIS: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS
4 Si no ves la carpeta "AppData", habilita las carpetas y archivos ocultos y vuelve a intentarlo.
5 Prueba a ejecutar el instalador de nuevo.
|Los datos del instalador en caché o descargados parcialmente pueden dañarse e impedir que aparezca la interfaz del instalador o que se complete la instalación.
|Paso 7: Vuelve a instalar el componente de instalación de Autodesk (ODIS/AdODIS)
|
Esto solo aplica a los productos que utilizan la "nueva experiencia de instalación" (por lo general, de 2022 en adelante). Pasos:
1 Navega a: C:\Archivos de programa\Autodesk\AdODIS\V1
2 Haz clic con el botón derecho en "RemoveODIS.exe" y elige "Ejecutar como administrador".
3 Tras la eliminación, descarga el archivo "AdODIS-installer.exe" (instalador de ODIS) más reciente y ejecútalo como administrador.
4 Reinicia el equipo.
5 Vuelve a intentar instalar el producto de Autodesk.
|El servicio de instalación bajo demanda (ODIS/AdODIS) administra la instalación de los productos más recientes. Si está desactualizado o dañado, es posible que los instaladores no se inicien o que se produzcan errores durante la instalación.
|Paso 8: Elimina las entradas de registro del "depurador" bloqueadas (el instalador no se ejecuta o se cierra de inmediato)
|
1 Presiona "Windows + R", escribe regedit y ejecútalo como administrador.
2 Navega a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options
3 Busca archivos ejecutables relacionados con Autodesk u ODIS (ejemplo: AdskAccessServiceHost.exe).
4 Si ves un valor "Debugger" (depurador) con estado "Blocked" (bloqueado), elimina el valor "Debugger".
5 Repite la secuencia con el resto de archivos ejecutables relacionados con ODIS que aparecen en la ruta de instalación de ODIS.
6. Reinicia el equipo y vuelve a intentar la instalación.
|Las entradas de depurador bloqueadas pueden impedir que los instaladores y los servicios de instalación se inicien.
|Paso 9: Comprueba las restricciones de red y proxy y las URL necesarias
|
1 Si estás conectado a una VPN, un proxy o un firewall corporativo, prueba temporalmente sin la VPN, si es posible.
2 Asegúrate de que las URL y los protocolos necesarios de Autodesk estén permitidos (consulta con el departamento de TI si es necesario).
3 Vuelve a intentar la instalación una vez que se confirme el acceso a la red.
|Las restricciones de red pueden bloquear los componentes y servicios de instalación necesarios para descargar, comprobar o completar la instalación.
|Paso 10: Libera espacio en disco
|
1 Asegúrate de tener suficiente espacio libre en disco para la carpeta de extracción del instalador, los archivos temporales y la instalación final del producto.
2 Vuelve a intentar la instalación.
|La falta de espacio en disco es una causa directa de falla en la instalación.
|Paso 11: Realiza una desinstalación limpia y, después, vuelve a instalar el producto (Windows)
|
1 Realiza una desinstalación limpia del software de Autodesk. Consulta Desinstalación limpia de Autodesk.
2 Reinicia el sistema.
3 Vuelve a descargar el instalador desde la cuenta de Autodesk Account.
4 Reinstala el producto.
|Una desinstalación estándar puede dejar restos de una instalación anterior que bloqueen nuevas instalaciones. Autodesk señala específicamente que, cuando los restos no se pueden eliminar mediante la desinstalación normal o el solucionador de problemas de Microsoft, puede ser necesario realizar una desinstalación limpia antes de volver a instalar el producto.
|Paso 12: Si las instalaciones siguen fallando, prueba con un nuevo perfil de administrador local de Windows
|
1 Crea una nueva cuenta de administrador local de Windows.
2 Inicia sesión en esa cuenta.
3 Descarga el instalador de nuevo (nueva descarga).
4 Vuelve a intentar la instalación.
|Un perfil de Windows dañado o con restricciones puede impedir que los instaladores creen carpetas, escriban archivos o inicien correctamente la interfaz de usuario.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Confirma la compatibilidad con macOS y con el hardware
|
1 Comprueba la versión de macOS.
2 Confirma que el producto sea compatible con tu versión de macOS y con los requisitos de hardware. Consulta los requisitos del sistema.
3 Si no es compatible, instala una versión compatible del producto o actualiza a una combinación compatible.
|El sistema operativo/hardware incompatible es una causa documentada de falla de instalación en macOS.
|Paso 2: Asegúrate de instalar el instalador completo del producto (no un paquete que solo incluya actualizaciones)
|
1 Comprueba el nombre del archivo descargado.
2 Si parece un paquete de actualización, descarga el instalador completo desde Autodesk Account.
3 Instala primero el producto completo y, después, aplica las actualizaciones. [autodesk.com]
|Pueden producirse errores en macOS cuando se intenta instalar una actualización autónoma sin tener instalado el producto base.
|Paso 3: Prueba a instalar desde una cuenta de administrador
|
1 Confirma que hayas iniciado sesión con un usuario administrador de macOS.
2 Si es necesario, crea una nueva cuenta de administrador y realiza la instalación desde ella.
|La limitación de permisos y las restricciones del perfil de usuario pueden impedir la instalación.
|Paso 4: Inicia macOS en modo seguro y vuelve a intentarlo
|
1. Inicia el Mac en modo seguro.
2 Vuelve a intentar la instalación.
|El modo seguro puede ayudar a descartar conflictos con elementos de terceros (incluidas fuentes o servicios en segundo plano) que impidan que los instaladores se ejecuten.
|Paso 5: Realiza una desinstalación limpia y vuelve a instalar el producto
|
1 Realiza una desinstalación limpia del software de Autodesk. Consulta Desinstalación limpia de Autodesk.
2 Reinicia el Mac.
3 Vuelve a descargar el instalador desde la cuenta de Autodesk Account.
4 Reinstala el producto.
|Los archivos residuales de instalaciones anteriores son una causa documentada de fallas de instalación recurrentes.
Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:
Actualizaciones pendientes del sistema operativo o reinicio del sistema requerido
Permisos de usuario insuficientes (no se está ejecutando como administrador)
El antivirus o el software de seguridad están bloqueando el instalador
Componentes del instalador dañados o desactualizados (ODIS/AdODIS)
Autodesk ofrece varios métodos de descarga según tus necesidades:
Instalación: ideal para dispositivo único, instalación rápida
Descarga: primero se descarga y luego se instala (más fiable)
Descarga directa: instalador sin conexión (adecuado para redes inestables)
Instalación personalizada: se usa para implementaciones o entornos gestionados
Usa un método diferente si la instalación falla; esto a menudo resuelve el problema.
Esto suele indicar una descarga incompleta:
No se descargaron uno o varios archivos necesarios
Los archivos no están en la misma carpeta
El explorador bloqueó parte de la descarga (elementos emergentes, seguridad, etc.)
Solución:
Asegúrate de que todos los archivos se descarguen por completo
Mantén todos los archivos en la misma carpeta
Prueba un método de descarga diferente
ODIS (servicio de instalación bajo demanda) administra la instalación de los productos más recientes de Autodesk.
Gestiona la configuración del instalador, las dependencias y el flujo de trabajo de instalación.
Si ODIS está en uno de estos estados:
Desactualizado
Dañado
Ausente
Podría ocurrir lo siguiente con el instalador:
No se inicia
Se cierra inmediatamente
Falla con errores (por ejemplo, Error 4000)
Este error está asociado a los sistemas de instalación de Autodesk más recientes y suele estar provocado por uno de los siguientes elementos:
Componentes de instalación dañados (ODIS/AdODIS)
Carpeta de Documentos públicos ausente o mal configurada
Interferencia de antivirus o software de seguridad
Esto puede ocurrir si se da una de estas situaciones:
Descargaste un paquete de actualización en lugar del instalador completo
El producto base aún no se ha instalado
No tienes permisos suficientes
Tu versión de macOS o el hardware no son compatibles
Instala siempre el producto completo primero y luego aplica las actualizaciones.
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