Problemas de instalación

Paso 1: Confirma la compatibilidad con Windows y con el hardware 1 Comprueba tu versión de Windows. 2 Confirma que el producto sea compatible con tu versión de Windows y con los requisitos de hardware. Consulta los requisitos del sistema. 3 Si no es compatible, instala una versión compatible del producto o actualiza a una combinación compatible. El sistema operativo/hardware incompatible es una causa documentada de falla de instalación en Windows.

Paso 2: Instala las actualizaciones pendientes de Windows y reinicia 1 Abre Configuración. 2 Ve a Windows Update. 3 Instala las actualizaciones pendientes. 4 Reinicia el equipo (algunas actualizaciones requieren reinicios múltiples). 5 Vuelve a intentar ejecutar el instalador de Autodesk. Las actualizaciones o reinicios pendientes del sistema operativo pueden impedir que el instalador de Autodesk se inicie o se complete.

Paso 3: Ejecuta el instalador como administrador 1 Busca el archivo de instalación (a menudo setup.exe o un archivo de instalación ejecutable creado por Autodesk). 2 Haz clic con el botón derecho en el archivo. 3 Selecciona "Ejecutar como administrador". 4 Acepta el aviso del Control de cuentas de usuario. 5 Vuelve a intentar la instalación. Los permisos insuficientes pueden impedir que el instalador se inicie o que escriba los archivos necesarios.

Paso 4: Deshabilita temporalmente las herramientas antivirus o de seguridad 1 Desactiva temporalmente la protección antivirus (o pídele al departamento de TI que lo haga si es necesario). 2 Vuelve a ejecutar el instalador de Autodesk. 3 Vuelve a activar el antivirus una vez completada la instalación. El software de seguridad puede bloquear los procesos del instalador o poner en cuarentena los componentes del instalador a mitad de la instalación.

Paso 5: Cambia el método de descarga (instalación, descarga, descarga directa o instalación personalizada) 1 Inicia sesión en Autodesk Account y abre el área Productos y servicios. 2 Elige otro método de descarga para el mismo producto (por ejemplo, usa Descargar en lugar de Instalar o Descarga directa si está disponible). Consulta Instalar el producto. 3 Vuelve a descargar el instalador e inténtalo de nuevo. Los diferentes métodos de descarga están diseñados para distintos casos de uso (un solo dispositivo, uso sin conexión o mayor flexibilidad de horarios), y cambiar de método puede ayudar a solucionar problemas con la descarga o con la creación del instalador.

Paso 6: Borra los archivos temporales de instalación (solución habitual para paquetes dañados) 1 Elimina el contenido de: C:\Autodesk\WI 2 Borra la carpeta temporal de tu usuario: C:\Users\\AppData\Local\Temp 3 Vacía la carpeta de caché de ODIS: C:\Users\\AppData\Local\Autodesk\ODIS 4 Si no ves la carpeta "AppData", habilita las carpetas y archivos ocultos y vuelve a intentarlo. 5 Prueba a ejecutar el instalador de nuevo. Los datos del instalador en caché o descargados parcialmente pueden dañarse e impedir que aparezca la interfaz del instalador o que se complete la instalación.

Paso 7: Vuelve a instalar el componente de instalación de Autodesk (ODIS/AdODIS) Esto solo aplica a los productos que utilizan la "nueva experiencia de instalación" (por lo general, de 2022 en adelante). Pasos: 1 Navega a: C:\Archivos de programa\Autodesk\AdODIS\V1 2 Haz clic con el botón derecho en "RemoveODIS.exe" y elige "Ejecutar como administrador". 3 Tras la eliminación, descarga el archivo "AdODIS-installer.exe" (instalador de ODIS) más reciente y ejecútalo como administrador. 4 Reinicia el equipo. 5 Vuelve a intentar instalar el producto de Autodesk. El servicio de instalación bajo demanda (ODIS/AdODIS) administra la instalación de los productos más recientes. Si está desactualizado o dañado, es posible que los instaladores no se inicien o que se produzcan errores durante la instalación.

Paso 8: Elimina las entradas de registro del "depurador" bloqueadas (el instalador no se ejecuta o se cierra de inmediato) 1 Presiona "Windows + R", escribe regedit y ejecútalo como administrador. 2 Navega a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Image File Execution Options 3 Busca archivos ejecutables relacionados con Autodesk u ODIS (ejemplo: AdskAccessServiceHost.exe). 4 Si ves un valor "Debugger" (depurador) con estado "Blocked" (bloqueado), elimina el valor "Debugger". 5 Repite la secuencia con el resto de archivos ejecutables relacionados con ODIS que aparecen en la ruta de instalación de ODIS. 6. Reinicia el equipo y vuelve a intentar la instalación. Las entradas de depurador bloqueadas pueden impedir que los instaladores y los servicios de instalación se inicien.

Paso 9: Comprueba las restricciones de red y proxy y las URL necesarias 1 Si estás conectado a una VPN, un proxy o un firewall corporativo, prueba temporalmente sin la VPN, si es posible. 2 Asegúrate de que las URL y los protocolos necesarios de Autodesk estén permitidos (consulta con el departamento de TI si es necesario). 3 Vuelve a intentar la instalación una vez que se confirme el acceso a la red. Las restricciones de red pueden bloquear los componentes y servicios de instalación necesarios para descargar, comprobar o completar la instalación.

Paso 10: Libera espacio en disco 1 Asegúrate de tener suficiente espacio libre en disco para la carpeta de extracción del instalador, los archivos temporales y la instalación final del producto. 2 Vuelve a intentar la instalación. La falta de espacio en disco es una causa directa de falla en la instalación.

Paso 11: Realiza una desinstalación limpia y, después, vuelve a instalar el producto (Windows) 1 Realiza una desinstalación limpia del software de Autodesk. Consulta Desinstalación limpia de Autodesk. 2 Reinicia el sistema. 3 Vuelve a descargar el instalador desde la cuenta de Autodesk Account. 4 Reinstala el producto. Una desinstalación estándar puede dejar restos de una instalación anterior que bloqueen nuevas instalaciones. Autodesk señala específicamente que, cuando los restos no se pueden eliminar mediante la desinstalación normal o el solucionador de problemas de Microsoft, puede ser necesario realizar una desinstalación limpia antes de volver a instalar el producto.