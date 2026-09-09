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Pueden producirse problemas con los archivos y los datos en los productos Autodesk debido a daños, al tamaño del archivo, a la ubicación de almacenamiento o interrupciones inesperadas del sistema. Estos problemas pueden afectar tu capacidad para abrir archivos, guardarlos o trabajar correctamente con ellos.
En muchos casos, el problema no se debe a una única causa, sino a una combinación de factores, como el uso de ubicaciones de red, operaciones de guardado incompletas o archivos excesivamente grandes o complejos.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas comunes de archivos y datos. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema está relacionado con el archivo, el entorno de almacenamiento o la configuración del sistema.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Prueba con un archivo diferente
|
1 Abre un archivo de trabajo nuevo o conocido.
2 Realiza acciones básicas.
|Ayuda a determinar si el problema es específico de un archivo.
|Paso 2: Guarda el archivo como una versión nueva
|
1 Abre el archivo.
2 Usa la opción "Guardar como".
3 Crea una nueva copia.
|Elimina los daños ocultos
|Paso 3: Trabaja desde una unidad local
|
1 Copia el archivo en Escritorio o Documentos.
2 Abre la copia local.
|El almacenamiento en la red o en la nube puede provocar daños o retrasos.
|Paso 4: Comprueba el tamaño y la complejidad del archivo
|
1 Elimina los objetos o referencias no utilizados.
2 Simplifica el archivo si es posible.
|Los archivos grandes o complejos pueden provocar inestabilidad
|Paso 5: Recupera o repara el archivo
|
1 Utiliza herramientas de recuperación integradas (si están disponibles).
2 Abre archivos de copia de seguridad o guardados automáticamente.
|Es posible que los archivos dañados necesiten reparación para funcionar correctamente
|Paso 6: Comprueba los permisos de archivo
|
1 Haz clic derecho en el archivo.
2 Asegúrate de tener acceso completo.
|Los problemas de permisos pueden hacer que no se pueda guardar o editar el archivo
|Paso 7: Borra los archivos temporales
|
1 Cierra todas las aplicaciones.
2 Abre el explorador de archivos.
3 Ve a: C:\Users\\AppData\Local\Temp
4 Selecciona y suprime tantos archivos como sea posible.
|Los archivos temporales pueden acumularse y consumir recursos del sistema, lo que provoca inestabilidad o un rendimiento lento.
(Los mismos pasos que en Windows)
Prueba con otro archivo
Guarda como una nueva versión
Trabaja de forma local (no con iCloud o ubicaciones de red)
Simplifica el archivo
Abre copias de seguridad
Comprueba los permisos de archivo
Reinicia el sistema
Se aplica el mismo razonamiento (Mac maneja el almacenamiento de manera diferente, pero las causas son las mismas).
Esto suele deberse a lo siguiente:
Archivos dañados
Versión de archivo no compatible
Faltan permisos
Archivo almacenado en una ubicación no compatible o no disponible
Prueba a abrir una copia de seguridad o a abrir el archivo en otro equipo para confirmarlo.
Por lo general, esto se debe a lo siguiente:
Datos dañados dentro del archivo
Estructura de archivos grande o compleja
Referencias dañadas o archivos vinculados dañados
Si los demás archivos funcionan normalmente, lo más probable es que el problema sea específico del archivo.
Entre las causas más comunes se incluyen las siguientes:
El archivo tiene un gran tamaño o una alta complejidad
Demasiados objetos, capas o referencias
Se trabaja desde una ubicación de red o nube
Mover el archivo a una unidad local y simplificarlo a menudo mejora el rendimiento.
Esto puede suceder en los siguientes casos:
La aplicación se bloquea antes de guardar
El archivo se almacena en una ubicación con problemas de sincronización o de permisos
No se está utilizando el guardado automático ni las copias de seguridad
Guardar y verificar la configuración de guardado automático con regularidad puede ayudar a prevenir la pérdida de datos.
Las causas pueden ser las siguientes:
Falta de permisos en el archivo o la carpeta
Archivo de solo lectura
Archivo utilizado por otro usuario o proceso
Problemas con la ubicación de almacenamiento
Prueba a guardar en una carpeta local diferente.
Esto sucede cuando:
El archivo está abierto en otro equipo
Un proceso en segundo plano está utilizando el archivo
Las herramientas de sincronización en la nube acceden activamente a él
Cierra el archivo en todas las ubicaciones o reinicia tu sistema para liberar el bloqueo.
Las posibles causas son las siguientes:
Archivo de gran tamaño
Retrasos en el almacenamiento de red o en la nube
Demasiadas dependencias o referencias de archivo
Esto puede suceder en los siguientes casos:
Latencia o conexión lenta
Conflictos o demoras de sincronización
Bloqueo de archivos por parte de otros usuarios
Trabajar sobre una copia local ayuda a aislar el problema.
Las causas pueden ser las siguientes:
Interrupciones de red
Conflictos de sincronización
Problemas de permisos o acceso a archivos
Asegúrate de que la sincronización se haya completado antes de cerrar el producto.
Los signos de daños incluyen los siguientes:
El archivo bloquea el producto cuando se abre
Faltan elementos faltantes o están dañados
Errores inesperados al guardar o editar
Puedes probar lo siguiente:
Abrir archivos de copia de seguridad o guardados automáticamente
Utilizar herramientas de recuperación integradas (si están disponibles)
Guardar el archivo como una versión nueva
El éxito de la recuperación depende del alcance del daño.
Esto generalmente indica lo siguiente:
Diferencias de configuración del entorno o del sistema
Faltan recursos (fuentes, referencias, complementos)
Diferencias de versión del producto
Si solo un archivo presenta problemas → soluciona problemas del archivo
Si varios archivos presentan problemas → soluciona problemas del sistema
Esta es la forma más rápida de determinar la causa raíz.
No, la mayoría de los pasos de solución de problemas hacen lo siguiente:
Crean nuevas copias
Limpian o reparan archivos
Conserva siempre copias de seguridad antes de realizar cambios importantes.
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