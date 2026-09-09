Complementos y extensiones en productos de Autodesk

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Los complementos y las extensiones mejoran los productos de Autodesk al ofrecer funciones y personalización adicionales. Sin embargo, a veces pueden causar problemas como bloqueos, falta de características o comportamiento inesperado si están desactualizados, son incompatibles o entran en conflicto con otras extensiones.
En muchos casos, el problema no lo causa un único complemento, sino que se debe a una combinación de factores, como problemas de compatibilidad de versiones, interacción de múltiples extensiones o configuración residual de instalaciones anteriores.
En este artículo se proporciona un flujo de trabajo de solución de problemas paso a paso para ayudarte a identificar y resolver problemas con complementos y extensiones. Si sigues los pasos en orden y pruebas el producto después de cada uno, podrás determinar si el problema se debe a un complemento, una configuración o una interacción del sistema específicos.
Luego, podrás encontrar guías de solución de problemas para Windows, seguido de Mac, y al final, una sección de preguntas frecuentes (se aplican tanto a Windows como a Mac) relacionadas con este tema.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Deshabilita todos los complementos y extensiones
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Ve al administrador de complementos o extensiones (la ubicación varía según el producto).
3 Deshabilita o desactiva todos los complementos.
4 Cierra el producto y vuelve a abrirlo.
5 Vuelve a probar si aparece el problema.
|Esto confirma si el problema lo causa un complemento o extensión en lugar del producto principal.
|Paso 2: Vuelve a habilitar los complementos uno por uno
|
1 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
2 Habilita los complementos uno a uno.
3: Reinicia el producto después de activar cada complemento.
4 Prueba la característica o el flujo de trabajo después de cada cambio.
|Esto ayuda a identificar qué complemento específico está causando el problema.
|Paso 3: Comprueba la compatibilidad de los complementos con la versión del producto
|
1 Identifica la versión de tu producto de Autodesk.
2 Comprueba la documentación o fuente del complemento.
3 Confirma que el complemento sea compatible con la versión del producto.
4 Deshabilita los complementos no compatibles u obsoletos.
|Es posible que los complementos creados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones de producto más recientes.
|Paso 4: Actualiza los complementos y extensiones
|
1 Abre la fuente del complemento (Autodesk App Store o proveedor externo).
2 Comprueba si hay actualizaciones disponibles.
3 Descarga e instala la versión más reciente.
4 Reinicia el producto de Autodesk.
|Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
|Paso 5: Elimina o desinstala complementos problemáticos
|
1 Abre "Aplicaciones y características".
2 Busca el complemento o la extensión.
3 Selecciónalo y desinstálalo.
4 Reinicia el sistema.
5 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
|La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
|Paso 6: Comprueba si hay complementos duplicados o en conflicto
|
1 Revisa todos los complementos instalados.
2 Comprueba si existen varias versiones del mismo complemento o complementos que realizan funciones similares.
3 Desactiva o elimina los duplicados.
|Los complementos en conflicto pueden interferir entre sí y provocar un comportamiento inesperado.
|Paso 7: Restablece la configuración del producto
|
1 Cierra el producto de Autodesk.
2 Abre el menú Inicio de Windows.
3 Busca el nombre del producto y, a continuación, selecciona Restablecer configuración a los valores predeterminados.
4 Selecciona la opción de restablecimiento.
5 Confirma el restablecimiento.
6 Vuelve a iniciar el producto.
|Borra las configuraciones residuales de complementos y restablece el comportamiento predeterminado.
|Paso 8: Reinicia el sistema
|
1 Reinicia el equipo.
2 Vuelve a abrir el producto de Autodesk.
3 Vuelve a probar la funcionalidad.
|Garantiza que todos los cambios surtan efecto y borra los procesos almacenados en caché.
|Paso
|Guía
|¿Por qué es necesario este paso?
|Paso 1: Deshabilita todos los complementos y extensiones
|
1 Abre el producto de Autodesk.
2 Localiza la configuración de complementos o extensiones.
3 Desactiva todas las extensiones.
4 Reinicia el producto.
5 Prueba la funcionalidad.
|Esto confirma si el problema lo causa un complemento o extensión en lugar del producto principal.
|Paso 2: Vuelve a activar las extensiones individualmente
|
1 Habilita las extensiones de una en una.
2 Reinicia el producto después de cada habilitación. Prueba la característica.
|Esto ayuda a identificar qué complemento específico está causando el problema.
|Paso 3: Comprueba la compatibilidad
|
1 Identifica la versión de tu producto de Autodesk.
2 Comprueba la documentación o fuente del complemento.
3 Confirma que el complemento sea compatible con la versión del producto.
4 Deshabilita los complementos no compatibles u obsoletos.
|Es posible que los complementos creados para versiones anteriores no funcionen correctamente con las versiones de producto más recientes.
|Paso 4: Actualiza los complementos y extensiones
|
1 Abre la fuente del complemento (Autodesk App Store o proveedor externo).
2 Comprueba si hay actualizaciones disponibles.
3 Descarga e instala la versión más reciente.
4 Reinicia el producto de Autodesk.
|Las actualizaciones suelen incluir correcciones de errores y mejoras de compatibilidad.
|Paso 5: Elimina o desinstala complementos problemáticos
|
1 Localiza los archivos o aplicaciones de extensión.
2 Elimínalos o desinstálalos.
3 Reinicia tu Mac.
|La eliminación de un complemento defectuoso o incompatible resuelve los conflictos y restablece la estabilidad.
|Paso 6: Restablece la configuración del producto
|
1 Cierra el producto.
2 Restablece las preferencias (varía según el producto).
3 Vuelve a abrir y probar.
|Borra la configuración remanente de las extensiones.
Esto suele deberse a lo siguiente:
Complementos incompatibles
Conflictos entre varias extensiones
Versiones de complementos desactualizadas
Esto puede ocurrir en los siguientes casos:
Un complemento reemplaza la funcionalidad predeterminada
La extensión no se pudo cargar correctamente
Hay un problema de compatibilidad
Sí, pero ten en cuenta lo siguiente:
Algunos complementos pueden entrar en conflicto
La superposición de funciones puede provocar un comportamiento inesperado
Desactiva todos los complementos y vuelve a activarlos uno por uno para identificar el origen.
No siempre; actualizarlos o deshabilitarlos puede resolver el problema sin eliminarlos.
No, los complementos afectan a la funcionalidad, no a los archivos del proyecto.
El asistente puede ayudarte a encontrar respuestas o contactar a un agente.
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