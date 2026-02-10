Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
3ds Max는 전문가 수준의 3D 모델을 제작하려는 모든 사용자에게 이상적이며, 전 세계 다양한 업계의 전문가들이 신뢰하는 소프트웨어입니다. 3ds Max를 사용하면 캐릭터, 자산, 영화, TV, 비디오 게임 등을 위한 복잡한 3D 장면(영문)부터 건축 디자인 및 제품 시각화에 이르기까지 모든 것을 만들 수 있습니다. Windows 10 및 11과 호환되는 강력하고 다재다능한 모델링 솔루션입니다. 지금 바로 무료 체험판을 시작하고 3ds Max 모델링의 이점을 직접 경험해 보십시오.
3ds Max에서 모델링할 때는 전용 도구를 사용하여 3D 형상과 모양을 쉽게 작성하고, 조명을 추가하고, 선반 수정자를 사용하여 2D 객체를 3D 객체로 변환하고, 고급 리토폴로지 도구를 활용하여 메쉬 데이터를 자동으로 재구성하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.
수정자 스택 워크플로우 덕분에 언제든지 조정하거나 되돌릴 수 있는 다양한 수정자를 사용하여 비파괴적으로 아이디어를 탐색할 수 있습니다.
3ds Max는 표준으로 사용되며 영화 및 TV, 게임 개발, 제품 디자인, 건축, 엔지니어링, 건설을 비롯한 많은 업계에서 인정받고 있습니다.
3ds Max에서는 다양한 파일 형식을 지원합니다. 여기에는 .max, .fbx, .obj, .stl과 같은 모델 파일 형식, .dwg, .dxf, .sldprt와 같은 CAD 형식, 그리고 .bmp, .jpg, .png와 같은 이미지/텍스처 형식이 포함됩니다. 따라서 다른 사용자와 원활하게 공유하고 공동 작업할 수 있습니다.
3ds Max에서 모델을 제작하면 소프트웨어 내에서 렌더링하고 통합 Arnold 렌더러를 사용하여 실시간으로 변경 사항을 확인할 수 있습니다.
3D 모델링 요구 사항이 변동이 심하거나 특정 프로젝트에 사용해야 하는 경우 3ds Max와 Autodesk Flex를 함께 사용할 수 있습니다. Flex는 사용량에 따라 요금이 부과되는 옵션으로, Maya, AutoCAD, Fusion 및 Revit과 같은 프리미엄 오토데스크 소프트웨어에 온디맨드 방식으로 액세스할 수 있습니다. 이는 토큰 시스템을 통해 작동합니다. 개인 또는 팀을 위해 토큰을 구매하고, 해당 토큰을 사용하여 원하는 소프트웨어에 매일 액세스할 수 있습니다(일일 토큰 양은 제품마다 다름).
Flex는 때때로 3ds Max 및 Revit과 같은 둘 이상의 오토데스크 제품을 사용해야 하지만 월별 서브스크립션이 필요하지 않은 경우에도 비용 효율적인 옵션입니다. 토큰당 Flex 비용은 5,000개 이상 구매 시 크게 절감되며, 많이 구매할수록 할인율이 커집니다. 이는 사업 규모가 커지고 다양한 소프트웨어에 대한 비용 효율적인 임시 액세스가 필요한 경우 좋은 선택이 될 수 있습니다.
하지만 3D 모델링으로 광범위하게 작업하는 경우 월별 또는 연간 서브스크립션이 더 비용 효과적일 수 있습니다.
오토데스크는 3ds Max를 지속적으로 개선하고 새로운 기능을 추가하고 있습니다. 다음은 최근에 추가된 기능 중
일부입니다.
3ds Max의 새로운 기본 재질인 OpenPBR은 자산이 다양한 렌더러와 플랫폼에서 일관된 모습을 보여줄 수 있도록 하는 오픈 소스 음영 처리 모델입니다.
개선 사항에는 스플라인 객체 및 추가 정리 작업에 대한 지원이 포함됩니다.
향상된 재생 속도와 최적화된 멀티스레딩 통해 더욱 빠르고 응답성이 뛰어난 뷰포트 상호 작용을 경험할 수 있습니다.
클라우드 컴퓨팅의 성능을 활용하여 메쉬 작업을 처리하고 작업이 완료되는 동안 3ds Max에서 모델 작업을 계속할 수 있습니다.
3ds Max를 사용한 캐릭터 모델링은 비디오 게임 캐릭터에서 블록버스터 영화의 CGI 크리처에 이르기까지 모든 것을 만드는 데 적합한 다양한 모델링 도구를 사용하여 수행됩니다. 다양한 스컬프팅 도구를 통해 섬세하고 사실적인 캐릭터 또는 스타일리시한 캐릭터를 만들어 관객의 몰입도를 높일 수 있습니다. 모델 제작이 완료되면 3ds Max의 통합 캐릭터 애니메이션 툴킷(CAT)에는 근육 시뮬레이션 및 그래프 기반 모션 편집을 포함하여 캐릭터를 빠르게 리깅하고 애니메이션화하는 데 필요한 모든 도구가 포함되어 있습니다. 기본으로 제공되는 머리카락, 의상 및 털 시뮬레이션 도구를 사용하여 캐릭터를 더욱 생생하게 표현할 수도 있습니다.
3ds Max를 사용하면 방대한 오픈 월드 게임 환경(영문)을 빠르고 효율적으로 만들 수 있습니다. 장면 탐색기 기능을 사용하면 모든 제작 단계에서 사용자의 세계를 직관적으로 검색, 구성 및 관리할 수 있습니다. 고급 스플라인 기반 모델링 및 편집 도구를 사용하면 개별 풍경 요소를 정밀하게 제어할 수 있으므로 원하는 대로 게임 환경을 미세 조정할 수 있습니다. 원활한 Forest Pack 통합을 통해 전 세계의 광범위한 식물 영역을 쉽게 관리하고 렌더링할 수 있습니다.
3ds Max의 모델링 기능을 통해 게임 디자이너는 사실적인 캐릭터, 소품 및 환경을 만들 수 있습니다. Unreal 및 Unity와 같은 인기 있는 게임 엔진과의 통합으로 원활한 워크플로우가 보장됩니다.
애니메이션 및 시각 효과 스튜디오에서는 이 소프트웨어를 사용하여 관객의 마음을 사로잡는 사실적이거나 스타일이 지정된 CGI 캐릭터와 환경을 모델링, 리깅 및 애니메이션화할 수 있습니다.
다양한 업계에 종사하는 제품 디자이너는 3ds Max를 사용하여 가상 프로토타입을 만들고 작업 시 제품 모델을 여러 번 반복할 수 있습니다.
세계를 창조하든, 캐릭터를 제작하든, 제품을 디자인하든, 건물을 모델링하든 3ds Max를 사용하면 직관적으로 사용할 수 있습니다. 주 도구막대에는 3D 모델링 시 사용할 수 있는 다양한 기능이 모여 있으며 전용 명령 패널에는 강력한 스컬프팅 도구가 많이 있습니다.
모델을 만드는 동안 디자인 프로세스에 맞게 다양한 각도에서 3D로 표시되는 뷰포트에서 모양이 만들어지는 것을 볼 수 있습니다. 메쉬가 완료되면 재질 편집기를 사용하여 적용할 재질과 텍스처를 선택할 수 있으며 렌더 프레임 창에서는 최종 모델의 모양을 즉시 미리 볼 수 있습니다. 스크립트 편집기를 사용하면 3ds Max 모델링을 위한 사용자 지정 플러그인 및 코드를 통해 추가 기능을 활성화하여 더욱 심층적으로 작업할 수 있습니다.
3ds Max에는 모델링 외에도 리깅, 키프레이밍 및 절차식 애니메이션과 같은 도구가 포함되어 있어 자연스러운 움직임으로 디자인에 생동감을 불어넣을 수 있습니다.
3ds Max의 재질 전환기 도구를 사용하면 몇 번의 클릭만으로 객체가 여러 재질에서 어떻게 보이는지 테스트할 수 있습니다.
3ds Max에서 3D 모델링이 매우 인기 있는 이유 중 하나는 OSL(Open Shading Language), 텍스처에 적용, 물리적 기반 렌더링과 같은 기능을 통해 디자이너가 사실적인 객체를 만들 수 있기 때문입니다.
소프트웨어의 물리적 카메라를 사용하면 셔터 속도, 조리개, 노출과 같은 설정을 실제와 똑같이 조정하여 모델로 실제 사진 촬영을 시뮬레이션할 수 있습니다.
렌더 품질 뷰포트 미리보기를 통해 모델의 모양을 정확하게 확인할 수 있으므로 나중에 설계 프로세스에서 변경할 필요가 줄어듭니다.
Unit Image의 Alexandre Lerouge와 그의 팀이 마블 라이벌즈 게임 트레일러 "둠을 능가하는 자는 없다(No One Rivals Doom)"를 위해 3ds Max를 사용하여 자산과 환경을 모델링하고, 장면 조명을 구성하고 렌더링하는 방법을 알아보십시오.
Industrial Light & Magic의 아티스트들이 3ds Max를 사용하여 "세브란스: 단절"의 배경에 눈을 뿌리고, 수면에 빙산을 배치하는 과정을 살펴보십시오.
많은 전문가들이 3D 모델링을 위해 3ds Max를 선택하는 데에는 다음과 같은 이유가 있습니다.
초보자와 전문가 모두에게 3ds Max는 사용하기 쉬운 사용자 친화적인 인터페이스를 제공하므로 작업의 보다 창의적인 측면에 집중할 수 있습니다.
MaxScript 언어를 사용하면 중요하지만 반복적인 작업을 프로그래밍하고 자동화할 수 있으므로 대규모 환경이나 복잡한 모델의 모든 세부 사항을 만드는 데 많은 시간을 허비할 필요가 없습니다.
3D 기술 감독 겸 트레이너인 Paul Neale이 3ds Max에서 모델링을 보다 쉽게 하기 위한 10가지 황금률을 설명합니다. 3ds Max의 절차식 모델링을 통해 제작 시간을 단축하고 창의성을 발휘하는 데 더 많은 시간을 할애할 수 있는 방법을 알아보십시오.
3ds Max의 초기 컨셉부터 애니메이션의 완성까지 아우르는 캐릭터 생성 프로세스에 대해 알아보십시오. Alireza Akhbari가 리토폴로지를 사용하여 복잡한 디테일을 추가하고, UV 맵을 배치하고, 모델을 스타일링하고, 캐릭터를 리깅 및 애니메이션하고, Arnold로 최종 장면을 렌더링하여 캐릭터를 돋보이게 만드는 방법을 소개합니다.
시각 효과 영화 아티스트인 Falk Boje가 3ds Max로 공상 과학 환경을 만드는 방법을 시연하는 과정에 참여해 보십시오. 이 동영상에서는 하드 서페이스 모델링에 초점을 맞춘 신속한 프로토타입 모델링 기술에 대해 알아봅니다. 이를 통해 현실을 뛰어넘는 영화적 장면을 신속하게 구성할 수 있습니다.
Revit에서 3ds Max까지
3ds Max와 Revit을 함께 사용하는 방법을 알아보십시오. Revit 모델을 3ds Max에 연결하고, 조명을 추가 및 제어하고, 렌더링 뷰를 구성하고, 렌더링 매개변수를 사용하여 이미지 품질을 조정하는 방법을 설명합니다.
건축 시각화
3ds Max를 사용하여 건축 시각화의 주요 과제를 해결하는 방법을 알아보십시오. 이 동영상에서는 3ds Max에서 창의성을 발휘하고 생산성을 높이는 방법, 장면 구성을 비파괴적으로 구성 및 관리하고 렌더 용량을 효과적으로 관리하는 방법에 대해 알아봅니다. 또한 3ds Max를 사용할 때 오류를 최소화하는 기술에 대해서도 알아봅니다.
키프레임 작성 및 형상 애니메이션을 시작하여 3D 모델을 움직이게 하십시오.
고해상도 모델을 형성하고 최적화된 토폴로지를 작성하는 방법을 알아보십시오.
3ds Max의 렌더링 도구를 사용하여 AutoCAD 및 Revit에서 만든 디자인을 멋진 시각화 자료로 변환하는 방법을 알아보십시오.
미디어 및 엔터테인먼트 블로그에서 영감, 유용한 팁 등을 얻을 수 있습니다.
전용 YouTube 채널에서 3ds Max를 사용한 모델링에 대해 자세히 알아보십시오.
이벤트 세션을 시청하고, 새로운 기능을 알아보고, 주요 크리에이티브 및 스튜디오의 튜토리얼을 따라 보십시오.
예. 3ds Max는 초보자부터 숙련된 전문가까지 모두 적합합니다. 직관적인 뷰포트 탐색, 유용한 환영 화면 및 모델링을 시작할 수 있는 기본 형상 등 초보자도 쉽게 사용할 수 있는 다양한 기능이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 빠른 시작 가이드(영문)를 확인하십시오.
3ds Max에는 SketchUp의 "드레이프" 명령과 직접적으로 동등한 명령은 없습니다. 그러나 준수 합성 객체, FFD(자유형 변형) 수정자 및 ProBoolean 수정자와 같은 3ds Max 도구를 사용하여 유사한 결과를 얻을 수 있습니다. 이러한 도구를 사용하면 다양한 기능을 갖춘 정밀한 서페이스 투영 및 모델링이 가능합니다.
3ds Max는 Windows에서 실행되도록 설계되었으며 macOS용 기본 버전은 없습니다. 그러나 Boot Camp, Parallels Desktop 또는 기타 가상화 소프트웨어와 같은 솔루션을 사용하여 Mac에서 Windows를 설치하고 실행하여 Mac에서 3ds Max를 실행할 수 있습니다.
텍스처가 있는 모델을 가져오는 방법은 간단합니다. 먼저 편집기에서 자산 브라우저를 열고 모델을 가져올 폴더로 이동합니다. 그런 다음 가져오기를 클릭합니다. 나타나는 가져오기 옵션에서 재질, 공유 재질, 재질 폴더 작성, 텍스처 및 공유 텍스처가 모두 켜져 있는지 확인합니다. 그런 다음 가져오기를 클릭합니다. 자세한 설명은 여기에서 확인할 수 있습니다.