3D 모델링 요구 사항이 변동이 심하거나 특정 프로젝트에 사용해야 하는 경우 3ds Max와 Autodesk Flex를 함께 사용할 수 있습니다. Flex는 사용량에 따라 요금이 부과되는 옵션으로, Maya, AutoCAD, Fusion 및 Revit과 같은 프리미엄 오토데스크 소프트웨어에 온디맨드 방식으로 액세스할 수 있습니다. 이는 토큰 시스템을 통해 작동합니다. 개인 또는 팀을 위해 토큰을 구매하고, 해당 토큰을 사용하여 원하는 소프트웨어에 매일 액세스할 수 있습니다(일일 토큰 양은 제품마다 다름).

Flex는 때때로 3ds Max 및 Revit과 같은 둘 이상의 오토데스크 제품을 사용해야 하지만 월별 서브스크립션이 필요하지 않은 경우에도 비용 효율적인 옵션입니다. 토큰당 Flex 비용은 5,000개 이상 구매 시 크게 절감되며, 많이 구매할수록 할인율이 커집니다. 이는 사업 규모가 커지고 다양한 소프트웨어에 대한 비용 효율적인 임시 액세스가 필요한 경우 좋은 선택이 될 수 있습니다.

하지만 3D 모델링으로 광범위하게 작업하는 경우 월별 또는 연간 서브스크립션이 더 비용 효과적일 수 있습니다.