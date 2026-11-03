오늘날의 교통 인프라 프로젝트에서는 그 어느 때보다 많은 데이터가 생성됩니다. 하지만 폐쇄적인 기존 소프트웨어 환경에서는 데이터가 단절되고 관리가 복잡해지기 쉽습니다. 오토데스크는 개방형 상호 운용 플랫폼을 기반으로 사람, 데이터, 워크플로우를 연결하고, 클라우드 기반 협업과 AI 기능을 통해 더욱 효율적인 프로젝트 수행을 지원합니다. 이를 통해 오랜 세월 견고하게 유지되는, 회복 탄력적인 미래형 인프라를 설계하고 구축할 수 있습니다.

오랫동안 사용해 온 기존 소프트웨어에서 전환하는 것은 결코 쉽지 않은 결정입니다. 오토데스크는 전 세계 기업과 기관의 성공적인 전환을 지원해 왔으며, 팀의 생산성을 유지하고 프로젝트를 차질 없이 진행하면서 고객이 확신을 갖고 전환할 수 있도록 지원합니다.