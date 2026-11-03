Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
- AutoCAD Portfolio
- Revit
- Civil 3D
- Forma Design Collaboration
Inventor와 AutoCAD에 포함된 전문가용 CAD/CAM 도구
3ds Max 및 Maya를 포함하는 엔터테인먼트 컨텐츠 제작 도구
오늘날의 교통 인프라 프로젝트에서는 그 어느 때보다 많은 데이터가 생성됩니다. 하지만 폐쇄적인 기존 소프트웨어 환경에서는 데이터가 단절되고 관리가 복잡해지기 쉽습니다. 오토데스크는 개방형 상호 운용 플랫폼을 기반으로 사람, 데이터, 워크플로우를 연결하고, 클라우드 기반 협업과 AI 기능을 통해 더욱 효율적인 프로젝트 수행을 지원합니다. 이를 통해 오랜 세월 견고하게 유지되는, 회복 탄력적인 미래형 인프라를 설계하고 구축할 수 있습니다.
오랫동안 사용해 온 기존 소프트웨어에서 전환하는 것은 결코 쉽지 않은 결정입니다. 오토데스크는 전 세계 기업과 기관의 성공적인 전환을 지원해 왔으며, 팀의 생산성을 유지하고 프로젝트를 차질 없이 진행하면서 고객이 확신을 갖고 전환할 수 있도록 지원합니다.
BIM과 GIS의 통합이 프로젝트 관리에 필수적이라고 응답한 비율
상호 운용성이 협업을 개선한다고 응답한 비율
부실한 데이터가 프로젝트 수행에 영향을 미친다고 응답한 비율
교통 관련 조직의 60%가 상호 운용성 확보를 위한 디지털 전환에서 상당한 진전을 이루었다고 응답했습니다.
빠르게 변화하는 교통 인프라 산업에서 경쟁력을 높일 수 있는 방법을 확인해 보세요.
기존 소프트웨어에서 새로운 플랫폼으로 전환하는 일이 복잡할 필요는 없습니다. 오토데스크 전문가와 함께 현재 사용 중인 기술과 업무 환경을 검토하고, 조직의 요구 사항에 맞는 솔루션과 전환 계획을 수립해 보세요. 현재 진행 중인 프로젝트에 차질이 없도록 팀의 생산성과 업무 연속성을 고려하면서, 체계적인 전환 전략을 마련할 수 있습니다.