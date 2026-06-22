소규모 기업을 위한 오토데스크 

귀사의 성장에 발맞춰 함께 나아가는 Design & Make 소프트웨어입니다.

Autodesk Flex 최소 구매 금액 인하제 도입

Autodesk Flex를 사용하면 토큰으로 선결제해서 100가지 이상의 오토데스크 제품을 일일 요금으로 유연하게 이용해 볼 수 있습니다. 요금은 사용하는 제품에 따라 달라집니다. Flex는 제품을 체험해 보고 싶거나, 프로젝트 기반 액세스만 필요한 팀원 또는 1인 기업가에게 아주 적합한 옵션입니다.

특정 프로젝트에서 Flex 토큰을 오토데스크 제품과 결합하면 다음의 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • 3D 기능과 BIM 모델링, 산업군별 툴셋을 이용할 수 있습니다. 
  • 고급 시뮬레이션을 실행하고, 사실적인 렌더링을 생성하며, 특수 제조 도구를 이용할 수 있습니다. 
  • 추가 시트를 구매하거나 장기 약정을 체결하지 않아도 성수기에 소프트웨어 액세스 권한을 확장할 수 있습니다.

귀사와 같은 기업을 위해 설계된 제품 중에서 선택해 보세요.

오토데스크는 2D/3D 제도용 AutoCAD Plus 와 3D 모델링/인쇄용 Fusion 등 전문가가 쉽게 이용할 수 있는 솔루션을 제공합니다.

특별 프로모션

AutoCAD Plus

포괄적인 설계, 모델링 및 도면 작성을 위한 산업군별 전문 툴셋을 갖춘 2D 및 3D CAD

₩355,300*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Revit

강력한 BIM(빌딩 정보 모델링) 툴을 사용하여 빌딩을 계획, 설계, 시공 및 관리할 수 있습니다.

₩517,000*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Fusion

제조, 3D 모델링, 전자제품, 시뮬레이션, 데이터 관리를 위한 클라우드 기반의 제품 설계 소프트웨어

₩137,500*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Maya

영화, 게임 및 TV를 위한 3D 애니메이션, 모델링, 시뮬레이션 및 렌더링 소프트웨어

₩347,600*/월
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제품 정보

* 세금 포함

귀사에 적합한 오토데스크 플랜 찾아보기

모든 서브스크립션과 Flex를 구매하면 지역 영업 시간 동안 제공되는 지원 서비스, SSO(단일 로그온) 및 사용량 보고 기능이 함께 제공됩니다. 연간, 월간, Flex 플랜은 환불이 보장됩니다. 

연간 서브스크립션을 표현한 달력 그래픽

연간 서브스크립션

안정적인 생산 팀에 가장 적합
만약 귀사가...

  • 동일한 제품을 매일 사용하는 경우
  • 정규직 설계자나 엔지니어를 고용하는 경우
  • 지속적으로 이용할 수 있어야 하는 경우
  • 예측 가능한 예산 수립 방식을 선호하는 경우

1년 서브스크립션을 선택하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • 고정 비용 절감
  • 월간 서브스크립션 대비 최대 33% 할인
연간 플랜 살펴보기
월간 서브스크립션을 표현한 달력 그래픽

월간 서브스크립션

단기간 유연하게 사용하는 데 가장 적합

만약 귀사가...

  • 계절별 프로젝트를 진행하는 경우
  • 비정규직 직원을 고용하는 경우
  • 현금 흐름을 관리할 필요가 있는 경우
  • 장기 약정을 원하지 않는 경우

월간 서브스크립션을 선택하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • 월간 결제
  • 언제든지 사용자 추가 또는 제거 가능
  • 필요시 연간 서브스크립션으로 전환
월간 플랜 시작하기
Flex 토큰 그래픽과 토큰 사용량 차트 그래픽

Flex

공동 사용 또는 여러 제품 이용 시 가장 적합

만약 귀사가... 

  • 다양한 오토데스크 제품을 사용하는 경우
  • 가끔씩만 이용하면 되는 경우 
  • 계약업체와 협업하는 경우 
  • 팀에서 공동으로 이용하기를 원하는 경우 

Flex 토큰을 구매하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수있습니다. 

  • 사용 일수만큼 선결제 
  • 100가지 이상의 오토데스크 제품 이용 가능 
  • 사용자 간 토큰 공유
Flex에 대해 알아보기
체험 및 설정 과정을 표현한 그래픽이 있는 노트북 아이콘

체험 및 탐색

처음 시작할 때 가장 적합

만약 귀사가...

  • 구입 전 살펴보고 싶은 경우
  • 제품을 평가하고 있는 경우
  • 다른 사람의 도움 없이 학습하는 경우

선택하면 다음과 같은 혜택을 누릴 수 있습니다.

  • 무료 체험판(최대 30일 이용 가능)
  • 개발자용 무료 API 티어 제공
무료로 시작해 보기

소규모 기업을 위한 오토데스크 제품 소개

오토데스크는 소규모 기업이 성장하고 경쟁력을 강화하는 데 필요한 경험과 유연성, 가격을 제공하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 소기업을 위한 오토데스크의 발표 내용을 읽고, 새로운 소기업 현황 보고서를 확인하여 소규모 기업이 Design & Make의 미래를 어떻게 만들어 가고 있는지 알아보세요.

 

소기업 현황 보고서(영문)

전문가들의 Autodesk 소프트웨어 이용 방법 알아보기

모듈형 도시 설계

RAD LAB은 Revit을 이용해 빈 부지를 선박용 컨테이너로 만든 활기차고 이동 가능한 커뮤니티 공간으로 바꿔 나가고 있습니다.

사례 보기

더욱 스마트한 저장소 구축

GoBe와 Sample Studio는 아이디어 구상부터 소매용 제품 제작 단계까지 Fusion을 이용해 제품을 설계하고, 프로토타입을 제작하며, 확장했습니다.

사례 보기

스토리텔링의 힘

3D 아티스트 JL Mussi는 수년간의 구상 끝에 마침내 Flow Studio를 이용하여 단편영화 데뷔작을 완성했습니다.

사례 보기

더 가벼운 부품 설계

Shute Dynamics가 Fusion의 제너레이티브 디자인을 이용해 파이크스피크 레이스에 도전하는 더 가볍고 강력한 레이싱 카 부품을 어떻게 제작했는지 확인해 보세요.

사례 보기 (영문)

의료 서비스의 새로운 지평

EzeRx는 엔지니어링과 AI, 지속 가능한 설계를 결합하여 의료 서비스는 개선하고, 환경에 미치는 영향은 줄이는 의료 솔루션을 구축하고 있습니다.

사례 보기 (영문)

이미지 제공: EzeRx

디자인의 디지털화

명품 핸드백 디자이너 Wendy Stevens는 대형 화재 사건이 발생한 이후 AutoCAD LT로 비즈니스에 활력을 불어넣고 있습니다.

사례 읽어 보기

이미지 제공: Wendy Stevens

일상적인 비즈니스 현실에 맞는 합리적인 가격의 전문가용 도구로 시작하기

AutoCAD 와 Revit LT는 필수 2D 제도와 3D 모델링 기능을 합리적인 가격으로 이용할 수 있도록 함으로써 일상 업무에 필요한 도구를 팀에 제공합니다. 전문가는 서브스크립션과 Flex 토큰을 결합해 프로젝트별로 AutoCAD Plus 와 Revit의 고급 3D 및 BIM 툴셋을 활용할 수 있습니다.

특별 프로모션

AutoCAD

솔리드와 서피스 기반의 설계부터 모델링, 도면 작업까지 가능한 2D 및 3D CAD

₩288,200*/월
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제품 정보

특별 프로모션

AutoCAD Web

웹 브라우저나 모바일 기기를 통해 온라인으로 현장 데이터를 작성하고 주석을 달고 도면에 추가할 수 있습니다. DWG 파일에 액세스하여 편집하고 설계에 대해 AutoCAD 사용자와 신속하게 공동 작업을 수행할 수 있습니다.

₩16,500*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Revit LT

3D 건축 설계 생성 및 문서화를 지원하는 간소화된 3D BIM 툴

오토데스크에 가격 문의
공인협력업체 찾기
제품 정보

특별 프로모션

Autodesk Flow Studio

직접 AI를 제어하며 멋진 VFX를 제작해 보세요. AI 기반 모션 캡처, 카메라 트래킹, 애니메이션 및 컴포지팅 도구를 사용하여 푸티지를 CG 장면으로 변환하고 연출, 편집 및 내보내기를 할 수 있습니다.

 
요금제 비교
제품 상세 정보

* 세금 포함

AutoCAD Plus 의 AI를 활용해 더욱 스마트한 제도 작업

Autodesk AI는 반복 작업을 자동화하고 수동 편집 과정을 줄여 업무 속도를 높여 줍니다. 마크업을 업데이트에 신속하게 반영하고, 블록을 지능적으로 배치하며, 몇 번의 클릭만으로 도면을 정리할 수 있습니다. 수정 작업에 소요되는 시간을 줄이고, 자신 있게 프로젝트를 진행하는 데 더 많은 시간을 할애해 보세요.

더욱 다양한 서브스크립션 기능이 필요하다면, 번들로 구매해서 할인 혜택을 누려 보세요

번들 프로모션을 통해 다양한 생산성 및 자동화 도구를 이용하면 개별 연간 라이선스 대비 최대 80%의 비용 절감 효과를 얻을 수 있습니다.

특별 프로모션

AutoCAD Revit LT Suite

합리적인 가격에 Revit LT와 AutoCAD LT를 함께 이용할 수 있습니다.

₩118,800*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Architecture Engineering & Construction Collection

Revit, AutoCAD, Civil 3D, Forma Site Design 등을 포함하는 설계자, 엔지니어 및 시공업체를 위한 강력한 BIM 및 CAD 툴

₩627,000*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Product Design & Manufacturing Collection

Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion 등 다양한 기능 제공 - 제품 개발 및 제조 계획 수립을 위한 전문가급 툴

₩576,400*/월
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제품 정보

특별 프로모션

Media & Entertainment Collection

영화, 게임 및 TV를 위한 3D 애니메이션, 모델링, 시뮬레이션 및 렌더링 소프트웨어

₩474,100*/월
장바구니에 추가
제품 정보

* 세금 포함

다음 리소스를 활용해 시작하기

AutoCAD Plus

  • 정밀한 2D 도면과 3D 모델을 더 빠르게 제작해 보세요. 이 빠른 시작 안내서(영문)는 기술을 익히고 자신 있게 작업하는 데 도움을 줍니다.
  • 웨비나(영문)를 시청하여 작업 속도를 높이고, 실수를 방지하며, 자신 있게 비즈니스를 성장시킬 수 있는 실용적인 AutoCAD Plus 팁 다섯 가지를 알아보세요.
  • 동영상을 시청하여 소규모 팀이 도면 오류를 신속하게 찾아 수정하는 데 AutoCAD Plus 정리 도구가 어떤 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.
  • AutoCAD Plus 지원이 필요하신가요? 도움말과 답변, 리소스를 찾아보세요.

AutoCAD

  • AutoCAD 를 처음 사용하시거나 복습이 필요하신가요? 이 빠른 시작 안내서(영문)는 소규모 팀이 필수 제도 기술을 빠르게 익혀 첫날부터 도면을 정확하게 제작하고 생산성을 유지할 수 있도록 도와줍니다.
  • AutoCAD 지원이 필요하신가요? 도움말과 답변, 리소스를 찾아보세요.

Revit

  • Revit을 처음 사용하시거나 복습이 필요하신가요? 이 빠른 시작 안내서(영문)는 BIM 기본 기술을 익히는 데 도움을 주어 처음부터 자신 있게 프로젝트를 만들고, 문서화하며, 공동 작업할 수 있도록 해 줍니다.

  • 핵심 워크플로우, 모델링 도구, 문서 및 프로젝트 조정 작업을 다루는 튜토리얼을 시청하여 Revit의 전문 지식을 더 빠르게 쌓고 각자의 속도에 맞춰 학습해 보세요.

  • 건축가, 엔지니어, 설계 팀이 가장 많이 이용하는 도구와 기술에 초점을 맞춘 필수 기술 교육을 통해 일상적인 Revit 워크플로우를 강화해 보세요.

  • Revit 지원이 필요하신가요? 도움말과 답변, 리소스를 찾아보세요.

Revit LT

  • 빠른 시작 안내서(영문)를 이용해 간소화된 BIM 워크플로우를 시작하고 실행해 보세요. 이 안내서는 건축 설계도를 정확하게 작성하고 효율적으로 문서화하는 데 도움이 되도록 설계되었습니다.
  • 핵심 워크플로우, 모델링 도구, 문서 및 프로젝트 조정 작업을 다루는튜토리얼을 시청하여 Revit 전문 지식을 더 빠르게 쌓고 각자의 속도에 맞춰 학습해 보세요.
  • 건축가, 엔지니어, 설계 팀이 가장 많이 이용하는 도구와 기술에 초점을 맞춘 필수 기술 교육을 통해 일상적인 Revit 워크플로우를 강화해 보세요.
  • Revit 지원이 필요하신가요? 도움말과 답변, 리소스를 찾아보세요.

Fusion

  • 성장하는 기업을 위해 설계된 핵심 Fusion 워크플로우를 통해 CAD 기술을 향상시켜 보세요. 이 빠른 시작 안내서(영문)에는 생산용 제품을 설계, 모델링하고 조립, 준비하는 방법이 나와 있어 아이디어를 현실로 더 빠르게 구현할 수 있습니다.
  • 전체 낚시 릴 어셈블리의 설계, 제조 방법을 보여 주는 이 동영상 시리즈를 통해 핵심 Fusion 도구와 워크플로우에 대해 알아보세요.
  • Fusion 지원이 필요하신가요? 도움말과 답변, 리소스를 찾아보세요.

Maya

Flow Studio

무료 솔루션과 API 등등 살펴보기

try-free-trial-icon

무료 체험판

무료 체험판을 다운로드하여 최신 버전의 3D 디자인 소프트웨어에서 제공하는 기능을 모두 살펴보세요.

 

체험판 시작하기
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교육용 액세스

학생들은 Autodesk 소프트웨어를 무료로 이용하여 미래의 직업을 준비할 수 있습니다.

학생용 무료 소프트웨어
autodesk api

Autodesk API

클라우드 API를 무료로 이용해 워크플로우를 사용자 정의하고 귀사에 딱 맞는 솔루션을 구축해 보세요.

클라우드 API 살펴보기

도움이 필요하십니까? Autodesk Assistant에게 문의하십시오!

지역 영업 시간 중 Assistant를 사용하여 전문가에게 연락할 수 있습니다. 제한 사항 및 예외가 적용될 수 있습니다.

Autodesk Assistant에 문의

어떤 지원을 받을 수 있는지 확인하세요.

서브스크립션 플랜에 따라 제공되는 지원 유형이 달라집니다. 보유하신 플랜에 대해 제공되는 지원 수준을 확인하십시오.

지원 수준 보기

최신 프로모션 및 특별 할인 혜택 정보 받기

이메일 알림을 등록하면 이용 가능한 모든 특가 행사와 특별 할인 혜택 및 프로모션 소식을 받아보실 수 있습니다.

Autodesk 커뮤니티에서 소통하고, 배우고, 성장할 수 있는 기회

커뮤니티 리소스를 통해 답을 찾고, 전문 지식을 공유하며, 피드백을 제공하고, 동료들과 소통해 보세요. Autodesk for Small Business에 대한 피드백은 smallbusiness@autodesk.com으로 이메일을 보내 공유해 주시기 바랍니다.

커뮤니티 허브

커뮤니티 찾기

질문하고, 실질적인 솔루션을 얻고, 숙련된 사용자와 교류해 보세요.

 

커뮤니티 살펴보기

AECO 커뮤니티

빅 룸(Big Room)

AECO 업계 전문가를 위한 허브에 가입해서 아이디어를 공유하고, 공동 작업하며, 네트워크를 성장시켜 보세요.

 

사람 찾기

소통과 채팅

가상 Meetup

가상 Meetup에서 동료를 만나 중요한 주제에 대한 의견을 나눠 보세요.

 

Meetup 찾기

학습과 피드백

제품 포럼

질문을 하고, 다른 사용자와 소통하며, 피드백을 공유해 보세요.

 

포럼 찾아보기

놀라운 사례를 알고 계신가요?

Autodesk Design & Make와 관련된 사례를 공유해 주시면 오토데스크 웹사이트에 소개되고, Design & Make 리더로 인정받는 기회도 주어집니다.

FAQ(자주 묻는 질문과 대답)

Flex 토큰을 AutoCAD 서브스크립션과 결합하려면 어떻게 해야 하나요?

필요할 때만 2D 이상의 다양한 기능을 활용해 보세요. 프로젝트에서 추구하는 기준이 더 높을 때 전체 AutoCAD Plus 를 이용해 보세요. AutoCAD 서브스크립션은 일상적인 제도 작업을 처리하는 데 적합합니다. 프로젝트에 3D 모델링이나 Architecture, Mechanical, Electrical 등의 전문화 툴셋이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 하루 동안 전체 AutoCAD Plus 를 이용할 수 있습니다. AutoCAD Plus 서브스크립션을 업그레이드하거나 새로 구매할 필요가 없습니다. 필요한 만큼만 지불하고, 원하는 기능을 이용하세요.

 

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: AutoCAD 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 AutoCAD Plus를 이용할 수 있습니다. 

워크플로우 목표: 서브스크립션을 업그레이드하지 않아도 프로젝트에 따라 3D 기능과 산업군별 툴셋을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 주로 2D로 작업하지만 가끔씩 전체 AutoCAD 기능이 필요한 소규모 건축, 엔지니어링, 설계 회사 

 

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요. 
  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 250개의 토큰을 이용하는 편입니다.

서브스크립션과 함께 Flex 토큰을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 지원 문서를 확인하세요.

 

추가 리소스

Flex 토큰을 AutoCAD 또는 Revit LT 서브스크립션과 결합하려면 어떻게 해야 하나요?

비용 부담 없이 BIM 프로젝트를 진행해 보세요. 전체 Revit 서브스크립션 없이도 BIM 요구사항을 충족하는 결과물을 제공할 수 있습니다. 프로젝트에 3D 건물 모델이나 BIM 결과물 또는 조정 작업이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 Revit을 이용할 수 있습니다. 일상적인 작업에는 AutoCAD (또는 Revit LT) 서브스크립션을 유지하고, 프로젝트에 필요할 때만 Revit으로 확장해 보세요.
 

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: AutoCAD 또는 AutoCAD Revit LT Suite 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 전체 Revit을 이용할 수 있습니다. 

워크플로우 목표: 별도의 서브스크립션을 약정하지 않아도 특정 프로젝트의 BIM 모델링과 조정 작업, 결과물에 전체 Revit을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 기존 제도 작업은 물론, 가끔씩 BIM 작업도 처리하는 소규모 건축, 엔지니어링, 건설 회사 
 

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요. 
  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다.

서브스크립션과 함께 Flex 토큰을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 지원 문서를 확인하세요.
 

추가 리소스

AutoCAD Plus, Fusion 또는 Product Design and Manufacturing Collection 서브스크립션과 Flex 토큰을 어떻게 결합하여 사용할 수 있나요?

프로젝트별로 전체 3D 기계 설계 기능을 활용해 보세요. Fusion이나 AutoCAD Plus 에서 작업하면서 파라메트릭 모델링이나 어셈블리 관리, 상세한 부품 설계 기능이 필요하신가요? Flex 토큰을 사용해서 필요한 프로젝트에만 Inventor Professional을 이용하고, 완료되면 다시 사용 규모를 줄일 수 있습니다. 필요할 때만 3D 기계 설계 기능을 이용하세요.

 

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Flex 토큰을 사용해서 AutoCAD Plus, Fusion 또는 Product Design & Manufacturing Collection 서브스크립션으로 Inventor Professional을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 별도의 Inventor 서브스크립션이 없어도 특정 프로젝트에서 전체 3D 기계 설계 및 파라메트릭 모델링 기능을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 주로 Fusion이나 더 가벼운 도구를 사용하지만 가끔 Inventor의 심도 있는 기능이 필요한 소규모 제조업체 및 제품 설계자

 

권장 토큰 수량:

  • 토큰 33개로 시작해 보세요. 
  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다.

서브스크립션과 함께 Flex 토큰을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 지원 문서를 확인하세요.

 

추가 리소스

Flex 토큰을 Fusion 서브스크립션과 결합하려면 어떻게 해야 하나요?

필요한 프로젝트에 고급 도구를 이용해 보세요. 이미 Fusion에서 작업하고 계신가요? Flex 토큰을 사용하면 고급 시뮬레이션, 클라우드 렌더링, 제너레이티브 디자인 및 고급 CAM의 확장 기능을 이용할 수 있습니다. 영구 업그레이드를 약정하지 않아도 특정 프로젝트에 필요한 성능을 활용해 보세요. ₩145,860달러에 최소 33개의 토큰부터 시작할 수 있습니다.

 

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Fusion 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 렌더링 시 Fusion 확장 기능을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 프로젝트별로 고급 시뮬레이션을 실행하고, 사실적인 렌더링을 생성하며, 특수 제조 도구를 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 매일은 아니지만 특정 프로젝트를 진행할 때 고급 기능이 필요한 제품 설계자와 소규모 제조업체

 

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요.
  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 33개의 토큰을 이용하는 편입니다.

서브스크립션과 함께 Flex 토큰을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 지원 문서를 확인하세요.

 

추가 리소스

Flex 토큰을 Maya 또는 3ds Max 서브스크립션과 결합하려면 어떻게 해야 하나요?

아티스도 더 많고, 도구도 더 많지만 장기 약정할 필요는 없습니다. 제작 수요가 수시로 변동되는 성수기에 크리에이티브 팀의 규모를 조정해 보세요. Flex 토큰을 사용하면 업무량이 많은 기간에 팀원들이 Maya, 3ds Max 또는 기타 크리에이티브 도구를 이용할 수 있습니다. 프리랜서를 고용하거나, 도구를 전환하거나, Arnold를 사용해 렌더링 작업을 수행한 후 프로젝트가 끝나면 규모를 축소하면 됩니다.

 

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Maya 또는 3ds Max 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 추가 미디어 엔터테인먼트 도구를 이용할 수도 있고, 오버플로우 시에도 액세스할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 추가 시트를 구매하거나 장기 약정을 체결하지 않아도 성수기에 크리에이티브 도구 사용량을 늘렸다가 프로젝트가 마무리되면 줄일 수 있습니다.

추천 대상: 변동이 심한 프로젝트 수요와 빠듯한 예산을 관리하는 스튜디오, 프리랜서, 소규모 M&E 팀 

 

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요.
  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 Maya와 3ds Max에 사용자 한 명당 각각 275개와 100개의 토큰을 이용하는 편입니다.

서브스크립션과 함께 Flex 토큰을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 이 지원 문서를 확인하세요.

 

추가 리소스

서브스크립션 및 업그레이드 비용은 얼마입니까?

모든 제품 서브스크립션에 포함된 혜택은 다양하며, 지역별로 가격이 다르게 책정될 수 있습니다. 비즈니스 성공 플랜 업그레이드 비용은 적격한 제품의 경우 권장 소매 가격으로 미화 약 200달러입니다.**

서브스크립션을 구매하거나 업그레이드하려면 어떻게 해야 하나요?

서브스크립션은 온라인, Autodesk 담당자 또는 Autodesk 파트너를 통해 구입할 수 있습니다.

Flex 토큰을 Autodesk 소프트웨어 서브스크립션과 결합하려면 어떻게 해야 하나요?

일반적으로 다섯 가지 워크플로우가 있습니다. 오토데스크는 개별 전문가와 팀이 프로젝트의 생산성과 가치를 극대화할 수 있도록 Flex 토큰을 소프트웨어 구독과 결합할 것을 권장합니다. 

 

활용 사례 1: 프로젝트에서 추구하는 기준이 더 높을 때 전체 AutoCAD Plus 이용

필요할 때만 2D 이상의 다양한 기능을 활용해 보세요. AutoCAD 서브스크립션은 일상적인 제도 작업을 처리하는 데 적합합니다. 프로젝트에 3D 모델링이나 Architecture, Mechanical, Electrical 등의 전문화 툴셋이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 하루 동안 전체 AutoCAD Plus 를 이용할 수 있습니다. AutoCAD Plus 서브스크립션을 업그레이드하거나 새로 구매할 필요가 없습니다. 필요한 만큼만 지불하고, 원하는 기능을 이용하세요.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: AutoCAD 서브스크립션을 Flex 토큰을 함께 사용하면 AutoCAD Plus 를 이용할 수 있습니다. 

워크플로우 목표: 서브스크립션을 업그레이드하지 않아도 프로젝트에 따라 3D 기능과 산업군별 툴셋을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 주로 2D로 작업하지만 가끔씩 전체 AutoCAD Plus 기능이 필요한 소규모 건축, 엔지니어링, 설계 회사

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요. 

  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 250개의 토큰을 이용하는 편입니다.

 

활용 사례 2: 전체 Revit 서브스크립션 없이 BIM 요구사항을 충족하는 결과물 제공

비용 부담 없이 BIM 프로젝트를 진행해 보세요. 프로젝트에 3D 건물 모델이나 BIM 결과물 또는 조정 작업이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 Revit을 이용할 수 있습니다. 일상적인 작업에는 AutoCAD (또는 Revit LT) 서브스크립션을 유지하고, 프로젝트에 필요할 때만 Revit으로 확장해 보세요.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 조합: AutoCAD 또는 AutoCAD Revit LT Suite 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 전체 Revit을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 별도의 서브스크립션을 약정하지 않아도 특정 프로젝트의 BIM 모델링과 조정 작업, 결과물에 전체 Revit을 이용할 수 있습니다. 

추천 대상: 기존 제도 작업은 물론, 가끔씩 BIM 작업도 처리하는 소규모 건축, 엔지니어링, 건설 회사

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요.

  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다. 

 

활용 사례 3: 필요할 때 3D 기계 설계 기능 이용

프로젝트별로 전체 3D 기계 설계 기능을 활용해 보세요. Fusion이나 AutoCAD Plus에서 작업하다가 파라메트릭 모델링이나 어셈블리 관리, 상세한 부품 설계가 필요한 적 있으셨나요? Flex 토큰을 사용해서 필요한 프로젝트에만 Inventor Professional을 이용하고, 완료되면 규모를 축소할 수 있습니다.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 조합: AutoCAD Plus, Fusion 또는 Product Design and Manufacturing Collection 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 Inventor Professional을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 별도의 Inventor 서브스크립션이 없어도 특정 프로젝트에서 전체 3D 기계 설계 및 파라메트릭 모델링 기능을 이용할 수 있습니다. 

추천 대상: 주로 Fusion이나 더 가벼운 도구를 사용하지만 가끔 Inventor의 심도 있는 기능이 필요한 소규모 제조업체 및 제품 설계자

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요.

  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다. 

 

활용 사례 4: 고급 시뮬레이션과 렌더링, CAM으로 레벨업

필요한 프로젝트에 고급 도구를 이용해 보세요. 이미 Fusion에서 작업하고 계신가요? Flex 토큰을 사용하면 시뮬레이션, 클라우드 렌더링, 제너레이티브 디자인 및 고급 CAM의 확장 기능을 이용할 수 있습니다. 영구 업그레이드를 약정하지 않아도 특정 프로젝트에 필요한 성능을 활용해 보세요. ₩145,860달러에 최소 33개의 토큰부터 시작할 수 있습니다.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Fusion 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 렌더링 시 Fusion 확장 기능을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 프로젝트별로 고급 시뮬레이션을 실행하고, 사실적인 렌더링을 생성하며, 특수 제조 도구를 이용할 수 있습니다. 

추천 대상: 매일은 아니지만 특정 프로젝트를 진행할 때 고급 기능이 필요한 제품 설계자와 소규모 제조업체

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요.

  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 33개의 토큰을 이용하는 편입니다. 

 

활용 사례 5: 성수기에 크리에이티브 팀 규모 조정

아티스트도 더 많고, 도구도 더 많지만 장기 약정할 필요는 없습니다. 생산 수요는 수시로 변동됩니다. Flex 토큰을 사용하면 업무량이 많은 기간에 팀원들이 Maya, 3ds Max 또는 기타 크리에이티브 도구를 이용할 수 있습니다. 프리랜서를 고용하거나, 도구를 전환하거나, Arnold를 사용해 렌더링 작업을 수행한 후 프로젝트가 끝나면 규모를 축소하면 됩니다.

토큰 구입

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Maya 또는 3ds Max 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 추가 미디어 엔터테인먼트 도구를 이용할 수도 있고, 오버플로우 시에도 액세스할 수 있습니다. 

워크플로우 목표: 추가 시트를 구매하거나 장기 약정을 체결하지 않아도 성수기에 크리에이티브 도구 사용량을 늘렸다가 프로젝트가 마무리되면 축소할 수 있습니다.

추천 대상: 변동이 심한 프로젝트 수요와 빠듯한 예산을 관리하는 스튜디오, 프리랜서, 소규모 M&E 팀

권장 토큰 수량: 

  • 토큰 33개로 시작해 보세요. 

  • 이 활용 사례의 경우 전문가들은 Maya와 3ds Max에 사용자 한 명당 각각 275개와 100개의 토큰을 이용하는 편입니다.

추가 리소스

Flex 토큰의 사용 기간은 얼마나 되나요? 남은 토큰은 이월되나요?

구매일로부터 1년간 Flex 토큰을 사용할 수 있습니다. Flex는 선불 모델이므로 토큰이 이월되지 않지만, 언제든지 추가 구매할 수 있습니다. 토큰 잔액이 부족해지면 오토데스크에서 알려 드립니다.

Flex 제품 사용 요금은 어떻게 청구되나요?

일일 요금이 청구되는 제품 및 서비스의 경우
사용자가 Flex에 포함된 오토데스크 제품을 열고 로그인하면 24시간마다 한 번씩 제품당 일일 요금이 청구됩니다. 여러 버전을 사용하거나, 24시간 이내에 제품을 다시 열어도 요금은 청구되지 않습니다.

 

예를 들어 프리실라가 월요일 오전 8시부터 오후 5시까지 AutoCAD Plus 를 열어서 사용했다면, 7개의 토큰이 팀에 청구됩니다. 화요일 오전 7시부터 오후 5시까지 AutoCAD Plus 를 사용했다면, 오전 8시에 7개의 토큰이 팀에 청구됩니다. 프리실라가 오후 5시에 AutoCAD Plus 를 닫은 후 일주일간 다시 열지 않았다면, 이틀간 사용한 용량에 한해 요금이 청구됩니다.

 

결과물별로 청구되는 제품 및 서비스의 경우
결과물 유형(예: Revit에서 이미지 렌더링)에 따라 사용자에게 변동 요금이 청구됩니다.

 

Flex에서 지원하는 각 제품과 서비스의 요금을 확인하세요.

Flex와 서브스크립션을 함께 사용할 수 있나요?

예. 관리자는 사용자에게 서브스크립션과 Flex를 함께 할당할 수 있습니다.

 

사용자 한 명이 서브스크립션과 Flex에 모두 할당되면 서브스크립션이 토큰보다 먼저 사용됩니다. 예를 들어, 프리실라가 Flex와 AutoCAD Plus 서브스크립션에 모두 할당된 경우, AutoCAD Plus 에 액세스할 때는 서브스크립션이 사용되고 토큰은 사용되지 않습니다. 그러나 서브스크립션 없이 Revit에 액세스한 경우에는 토큰이 사용됩니다.

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