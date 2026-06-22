일반적으로 다섯 가지 워크플로우가 있습니다. 오토데스크는 개별 전문가와 팀이 프로젝트의 생산성과 가치를 극대화할 수 있도록 Flex 토큰을 소프트웨어 구독과 결합할 것을 권장합니다.

활용 사례 1: 프로젝트에서 추구하는 기준이 더 높을 때 전체 AutoCAD Plus 이용

필요할 때만 2D 이상의 다양한 기능을 활용해 보세요. AutoCAD 서브스크립션은 일상적인 제도 작업을 처리하는 데 적합합니다. 프로젝트에 3D 모델링이나 Architecture, Mechanical, Electrical 등의 전문화 툴셋이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 하루 동안 전체 AutoCAD Plus 를 이용할 수 있습니다. AutoCAD Plus 서브스크립션을 업그레이드하거나 새로 구매할 필요가 없습니다. 필요한 만큼만 지불하고, 원하는 기능을 이용하세요.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: AutoCAD 서브스크립션을 Flex 토큰을 함께 사용하면 AutoCAD Plus 를 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 서브스크립션을 업그레이드하지 않아도 프로젝트에 따라 3D 기능과 산업군별 툴셋을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 주로 2D로 작업하지만 가끔씩 전체 AutoCAD Plus 기능이 필요한 소규모 건축, 엔지니어링, 설계 회사

권장 토큰 수량:

토큰 33개로 시작해 보세요.

이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 250개의 토큰을 이용하는 편입니다.

활용 사례 2: 전체 Revit 서브스크립션 없이 BIM 요구사항을 충족하는 결과물 제공

비용 부담 없이 BIM 프로젝트를 진행해 보세요. 프로젝트에 3D 건물 모델이나 BIM 결과물 또는 조정 작업이 필요한 경우 Flex 토큰을 사용하면 Revit을 이용할 수 있습니다. 일상적인 작업에는 AutoCAD (또는 Revit LT) 서브스크립션을 유지하고, 프로젝트에 필요할 때만 Revit으로 확장해 보세요.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 조합: AutoCAD 또는 AutoCAD Revit LT Suite 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 전체 Revit을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 별도의 서브스크립션을 약정하지 않아도 특정 프로젝트의 BIM 모델링과 조정 작업, 결과물에 전체 Revit을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 기존 제도 작업은 물론, 가끔씩 BIM 작업도 처리하는 소규모 건축, 엔지니어링, 건설 회사

권장 토큰 수량:

토큰 33개로 시작해 보세요.

이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다.

활용 사례 3: 필요할 때 3D 기계 설계 기능 이용

프로젝트별로 전체 3D 기계 설계 기능을 활용해 보세요. Fusion이나 AutoCAD Plus에서 작업하다가 파라메트릭 모델링이나 어셈블리 관리, 상세한 부품 설계가 필요한 적 있으셨나요? Flex 토큰을 사용해서 필요한 프로젝트에만 Inventor Professional을 이용하고, 완료되면 규모를 축소할 수 있습니다.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 조합: AutoCAD Plus, Fusion 또는 Product Design and Manufacturing Collection 서브스크립션을 Flex 토큰과 함께 사용하면 Inventor Professional을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 별도의 Inventor 서브스크립션이 없어도 특정 프로젝트에서 전체 3D 기계 설계 및 파라메트릭 모델링 기능을 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 주로 Fusion이나 더 가벼운 도구를 사용하지만 가끔 Inventor의 심도 있는 기능이 필요한 소규모 제조업체 및 제품 설계자

권장 토큰 수량:

토큰 33개로 시작해 보세요.

이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 200개의 토큰을 이용하는 편입니다.

활용 사례 4: 고급 시뮬레이션과 렌더링, CAM으로 레벨업

필요한 프로젝트에 고급 도구를 이용해 보세요. 이미 Fusion에서 작업하고 계신가요? Flex 토큰을 사용하면 시뮬레이션, 클라우드 렌더링, 제너레이티브 디자인 및 고급 CAM의 확장 기능을 이용할 수 있습니다. 영구 업그레이드를 약정하지 않아도 특정 프로젝트에 필요한 성능을 활용해 보세요. ₩145,860달러에 최소 33개의 토큰부터 시작할 수 있습니다.

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Fusion 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 렌더링 시 Fusion 확장 기능을 이용할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 프로젝트별로 고급 시뮬레이션을 실행하고, 사실적인 렌더링을 생성하며, 특수 제조 도구를 이용할 수 있습니다.

추천 대상: 매일은 아니지만 특정 프로젝트를 진행할 때 고급 기능이 필요한 제품 설계자와 소규모 제조업체

권장 토큰 수량:

토큰 33개로 시작해 보세요.

이 활용 사례의 경우 전문가들은 사용자 한 명당 연간 33개의 토큰을 이용하는 편입니다.

활용 사례 5: 성수기에 크리에이티브 팀 규모 조정

아티스트도 더 많고, 도구도 더 많지만 장기 약정할 필요는 없습니다. 생산 수요는 수시로 변동됩니다. Flex 토큰을 사용하면 업무량이 많은 기간에 팀원들이 Maya, 3ds Max 또는 기타 크리에이티브 도구를 이용할 수 있습니다. 프리랜서를 고용하거나, 도구를 전환하거나, Arnold를 사용해 렌더링 작업을 수행한 후 프로젝트가 끝나면 규모를 축소하면 됩니다.

토큰 구입

소프트웨어 서브스크립션과 Flex 토큰의 결합: Maya 또는 3ds Max 서브스크립션과 Flex 토큰을 사용하면 추가 미디어 엔터테인먼트 도구를 이용할 수도 있고, 오버플로우 시에도 액세스할 수 있습니다.

워크플로우 목표: 추가 시트를 구매하거나 장기 약정을 체결하지 않아도 성수기에 크리에이티브 도구 사용량을 늘렸다가 프로젝트가 마무리되면 축소할 수 있습니다.

추천 대상: 변동이 심한 프로젝트 수요와 빠듯한 예산을 관리하는 스튜디오, 프리랜서, 소규모 M&E 팀

권장 토큰 수량:

토큰 33개로 시작해 보세요.

이 활용 사례의 경우 전문가들은 Maya와 3ds Max에 사용자 한 명당 각각 275개와 100개의 토큰을 이용하는 편입니다.

추가 리소스