Domande frequenti

Informazioni sugli abbonamenti e sulle licenze di Revit

Con un abbonamento a Revit, è possibile progettare e visualizzare edifici e infrastrutture 3D con precisione, collaborare senza problemi con i team di progetto e rimanere aggiornati sulle ultime versioni e funzionalità di Revit.

Immagine riprodotta per gentile concessione del Botswana Innovation Hub - SHoP Architects

Acquista e abbonati a Revit
I piani di abbonamento consentono a team di qualsiasi dimensione di accedere alla versione più recente di Revit. Immagine riprodotta per gentile concessione di BNIM.

Dove è possibile acquistare o abbonarsi a Revit?

Un abbonamento ad Autodesk Revit è un modo flessibile per accedere alla versione più recente con costi iniziali inferiori e la possibilità di pagare mensilmente o annualmente. I singoli utenti e i team di dimensioni più piccole possono acquistare un abbonamento standard online. I team di dimensioni medie, grandi e molto grandi possono acquistare i piani Premium ed Enterprise contattando Autodesk o i rivenditori autorizzati.

Al momento dell'acquisto di Revit, è possibile selezionare un piano e la durata di un abbonamento che si addica alle proprie esigenze. È possibile scegliere l'opzione Flex, che prevede il pagamento in base all'utilizzo, oppure esplorare alternative di finanziamento che offrono ulteriore flessibilità di pagamento per le aziende idonee. Si possono gestire facilmente i dettagli dell'abbonamento in Autodesk Account e scoprire potenziali risparmi sui costi al momento del rinnovo.

Quanto costa un abbonamento a Revit?

Un abbonamento standard ad Autodesk Revit costa  al mese,  all'anno o  ogni tre anni. I team di dimensioni medie, grandi e molto grandi possono contattare Autodesk o un rivenditore autorizzato per esplorare le opzioni di abbonamento.

Revit può essere acquistato anche nella Autodesk AEC Collection. La AEC Collection integra strumenti BIM e CAD come Revit, Civil 3D e AutoCAD in un ambiente di dati basato sul cloud. Abilita workflow per progettisti, ingegneri e appaltatori e costa al mese all'anno o ogni tre anni.

Quali sono i vantaggi di un abbonamento a Revit?
Schermata di un modello 3D in Autodesk Revit 2024

Versioni sempre aggiornate

Gli abbonati a Revit possono accedere alle versioni più recenti e agli aggiornamenti incrementali immediatamente dopo il rilascio, con la certezza di utilizzare sempre strumenti e funzionalità all'avanguardia. Gli abbonati a Revit ricevono notifiche sulla disponibilità di aggiornamenti del prodotto tramite l'app Autodesk Access o la funzione Verifica aggiornamenti nel menu ? di Revit. Gli utenti possono inoltre scaricare gli aggiornamenti direttamente dal portale di Autodesk Account. Tenere Revit aggiornato è fondamentale per accedere a nuove funzionalità, migliorare le prestazioni e la stabilità e risolvere le vulnerabilità della sicurezza, garantendo un'esperienza utente ottimale.

Schermata di una pianta del pavimento e del rendering 3D in Autodesk Revit 2024

Funzionalità e strumenti avanzati

Revit offre molte funzionalità importanti per gli abbonati che migliorano notevolmente il processo di progettazione e collaborazione. La sua affidabile funzionalità di modellazione utilizza componenti parametrici, garantendo aggiornamenti in tempo reale nelle viste di progetto e accelerando la realizzazione dell'intento progettuale. Le estensioni di analisi incorporate coprono un ampio spettro, analizzando il consumo energetico, l'illuminazione con luce diurna, le forze strutturali e altro ancora, consentendo agli utenti di prendere decisioni di progettazione consapevoli. Gli strumenti di visualizzazione di Revit consentono agli utenti di perfezionare i dettagli, testare i materiali e tradurre senza problemi le visioni passando dallo schermo alla realtà. L'integrazione con Twinmotion, inclusa nell'abbonamento, consente la creazione di effetti visivi straordinari ed esperienze di VR coinvolgenti. La collaborazione è ottimizzata grazie alla condivisione del lavoro di Revit, all'aggregazione dei contributi del team in un file centrale e alla sincronizzazione degli aggiornamenti. Inoltre, Revit facilita i workflow personalizzati tramite l'automazione con Dynamo, l'esplorazione di soluzioni innovative tramite la progettazione generativa e l'accesso alla sua API per lo sviluppo di applicazioni personalizzate, fornendo un'esperienza utente completa e su misura.

Schermata di una pagina del supporto di Autodesk Revit 2024

Supporto tecnico

La Knowledge Base di Revit offre informazioni per la risoluzione dei problemi e articoli che illustrano procedure utili. Gli agenti di Autodesk sono disponibili per ulteriore supporto. Il livello di supporto tecnico varia in base a piani di abbonamento differenti e offre opzioni su misura per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Gli utenti di Revit possono accedere alla documentazione della Guida dettagliata premendo il tasto F1 all'interno del prodotto. Per il piano Education, la risoluzione dei problemi può essere eseguita in modo indipendente o tramite i forum della community e le Knowledge Base. Il piano Standard offre assistenza via Web e tramite e-mail da parte di specialisti Autodesk. Gli utenti possono inviare ticket di supporto per ottenere risposte prioritarie. Il piano Premium estende il supporto tramite chat online con gli agenti e telefonate programmate.

Schermata del prodotto in Revit

Accesso ai servizi cloud

Alcuni piani di abbonamento, in particolare per Autodesk AEC CollectionAutodesk BIM Collaborate Pro (in precedenza Autodesk BIM360) e Autodesk Construction Cloud, integrano le funzionalità di Revit con workflow BIM migliorati dai servizi cloud di Autodesk. Revit Cloud Worksharing, disponibile per gli abbonati ad Autodesk BIM Collaborate Pro e ad Autodesk Construction Cloud, supporta la pubblicazione dei modelli di Revit nel cloud per migliorare la collaborazione, garantendo ai team di progetto la possibilità di accedere ai dati dei modelli più recenti ovunque e in qualsiasi momento. I modelli condivisi nel cloud migliorano la collaborazione per i team di progetto multidisciplinari, in modo che architetti, ingegneri MEP e strutturali e i soggetti interessati possano modellare, condividere e coordinare meglio l'intento progettuale. Revit Cloud Worksharing consente agli utenti di tenere traccia delle modifiche apportate al modello in tempo reale, migliorare il rilevamento delle interferenze e preparare i documenti finali del progetto in modo più efficiente, il tutto evitando le rilavorazioni e semplificando la comunicazione nell'ambito del progetto ospitato sul cloud.

 

Per gli abbonati alla AEC Collection,  Autodesk Docs  è l'ambiente comune di dati di Autodesk per i team di progetto AEC.Autodesk Docs supporta la condivisione e la gestione di documenti e dati con strumenti e workflow che migliorano il coordinamento della progettazione semplificando il collegamento, lo scambio, l'aggregazione e l'aggiornamento dei dati di modelli e progetti nell'ambito di team di progetto multidisciplinari.

 

Gli abbonati di Revit a ogni livello (escluso Revit LT) possono utilizzare Autodesk Insight (inglese) per progettare edifici più efficienti dal punto di vista energetico e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con l'analisi delle emissioni di carbonio e dell'energia dell'intero edificio.

Abbonati al software Revit

Revit

Pianifica, progetta, costruisci e gestisci gli edifici con potenti strumenti per il BIM (Building Information Modeling).

Dettagli del prodotto
Revit LT

Strumento BIM 3D semplificato per la creazione di documentazione e progetti architettonici 3D

Dettagli del prodotto
AutoCAD Revit LT Suite

Ottieni Revit LT e AutoCAD LT insieme, a un prezzo conveniente

Dettagli del prodotto

Software Autodesk gratuito per studenti e docenti

Come ottenere l'accesso didattico ai prodotti Autodesk

Autodesk si impegna a contribuire alla formazione dei leader di domani. Accedi gratuitamente a tutta la nostra gamma di prodotti con il piano Autodesk Education.

Opzioni di pagamento Autodesk

Acquista i prodotti Autodesk come preferisci, tramite il Negozio Online, il team delle vendite e i partner autorizzati. Puoi scegliere abbonamenti mensili, annuali e triennali. Oppure dai un'occhiata al piano di pagamento flessibile che ti permette di accedere al software ogni volta che ne hai bisogno e pagare in base al consumo.

Puoi acquistare un abbonamento Autodesk tramite uno dei tre metodi seguenti: online, rivolgendoti al nostro esperto team delle vendite oppure presso un partner autorizzato. Tutti gli acquisti sono sicuri e prevedono la garanzia di rimborso.

 

Scegli il piano di abbonamento che meglio soddisfa le tue esigenze individuali o aziendali. Ogni piano prevede funzionalità diverse per la sicurezza, la generazione di rapporti, l'automazione e il supporto.

Autodesk Flex è la soluzione ideale per l'utilizzo occasionale e per progetti speciali. Acquista i token Flex per accedere ai prodotti idonei per 24 ore ed esplorare i nuovi prodotti di progettazione senza dover stipulare un contratto a lungo termine.

Domande frequenti sugli abbonamenti e sulle licenze di Revit

Scopri di più sugli abbonamenti a Revit con queste domande frequenti degli utenti.

È possibile acquistare Revit senza abbonamento?

Non è possibile acquistare Revit senza abbonamento. Il software Autodesk è disponibile solo tramite abbonamento. Fai clic qui per ulteriori informazioni sui  vantaggi dell'abbonamento ad Autodesk Revit.

 

Qual è la procedura per rinnovare una licenza di Revit scaduta?

Dopo la scadenza dell'abbonamento a Revit, non è possibile rinnovarlo. Per acquistare un nuovo abbonamento a Revit online, visita la pagina Web del prodotto Revit.

Se non si rinnova l'abbonamento, il software Revit smetterà di funzionare?

Quando l'abbonamento a Revit scade, non è più possibile accedere al software o ai servizi cloud. Tuttavia, è comunque possibile visualizzare e condividere i progetti utilizzando i visualizzatori Autodesk gratuiti.

È possibile utilizzare l'abbonamento a Revit su più computer?

È possibile installare il software con licenza di abbonamento per singolo utente su un massimo di tre computer. Tuttavia, è possibile accedere e utilizzare il software su un solo computer alla volta. Se è necessario spostare il software Revit su un nuovo computer, è necessario prima disattivarlo dal vecchio.

È disponibile un visualizzatore di Revit gratuito?

È possibile visualizzare i file di Revit gratuitamente utilizzando Autodesk Viewer. Autodesk Viewer è un visualizzatore basato sul browser per la visualizzazione e la condivisione di file di Revit (.rvt).

L'abbonamento a Revit è gratuito per gli studenti?

L'accesso didattico a Revit e Progettazione generativa di Revit è disponibile gratuitamente per studenti e docenti che confermano di essere idonei.

Qual è il prezzo di Revit 2026, 2025 o 2024?

Il prezzo di un abbonamento annuale a Revit è di e quello di un abbonamento mensile è di . Solo la versione più recente di Revit è disponibile per il download. La versione corrente di Revit 2027 consente di aprire i file delle versioni precedenti.

 

Sarà possibile accedere alle versioni precedenti di Revit se si sottoscrive un abbonamento alla versione corrente?

Sì. Tutti i piani di manutenzione e gli abbonamenti (incluse le licenze didattiche e commerciali) danno diritto all'accesso alle versioni precedenti, purché ciò sia previsto dagli abbonamenti o dai piani di manutenzione applicabili. Fai clic qui per ulteriori informazioni sui diritti per le versioni precedenti.

 

Dove è possibile ottenere una licenza permanente di Revit?

A gennaio 2016 Autodesk ha interrotto la vendita delle licenze permanenti. A maggio 2017 è stata interrotta la vendita dei piani di manutenzione. Tutti i prodotti software Autodesk sono acquistabili tramite un piano di abbonamento.

 

Ulteriori informazioni sulle opzioni di licenza software.

Dove è possibile ottenere una licenza personale di Revit per utente singolo?

È possibile acquistare una licenza personale di Revit per utente singolo online, contattando il team delle vendite via chat o tramite un rivenditore autorizzato.

Dove è possibile ottenere una licenza multiutente di Revit?

Autodesk non vende più nuovi abbonamenti a Revit con accesso multiutente. Consulta le nostre offerte di permuta per gli abbonati multiutente e per i piani di manutenzione standalone e su rete.

In che modo è possibile gestire gli utenti e le autorizzazioni in Autodesk Account per Revit?

Per gestire utenti e autorizzazioni in Autodesk Account per Revit:

  1. Accedere a manage.autodesk.com.
  2. Selezionare Gestione utenti.
  3. Scegliere Per utente.
  4. Fare clic su Invita utenti.
  5. Immettere i dettagli richiesti per l'aggiunta di singoli utenti. Per l'aggiunta in blocco, creare un file CSV con un massimo di 5.000 utenti e caricare tale file nella scheda Importa.

Per assegnare agli utenti l'accesso al prodotto:

  1. Selezionare Gestione utenti.
  2. Selezionare Per prodotto.
  3. Scegliere un prodotto.
  4. Fare clic su Assegna utenti per aggiungere utenti.

Per rimuovere utenti:

  1. Selezionare Gestione utenti.
  2. Selezionare Per utente.
  3. Scegliere un utente.
  4. Fare clic sull'icona di Rimuovi utente.
  5. Confermare la rimozione nella finestra di richiesta.

Questi passaggi consentono di ottimizzare la gestione degli utenti e il processo di controllo degli accessi per Autodesk Revit.

Cosa succede ai dati se si annulla l'abbonamento a Revit?

Se si annulla l'abbonamento a Revit, sarà comunque possibile accedere per visualizzare i file di progetto sul dispositivo in uso utilizzando un visualizzatore Autodesk gratuito. Tuttavia, dopo 30 giorni si potrebbe perdere l'accesso a qualsiasi servizio di archiviazione nel cloud concesso dall'abbonamento.

Sono disponibili diversi livelli o tipi di abbonamenti a Revit?

Sono disponibili quattro diversi tipi di abbonamenti a Revit: Standard, Premium, Enterprise ed Education. Il piano Standard è incluso in ogni abbonamento a Revit e può essere acquistato su base mensile, annuale o triennale. Il piano Premium è prepagato ed è disponibile con durata annuale o triennale. Il piano Enterprise è progettato per aziende di dimensioni più grandi e offre funzionalità come Single Sign-On (SSO) e rapporti sull'utilizzo del prodotto con dettagli relativi agli utenti. Il piano Education è disponibile per studenti, docenti e istituti d'istruzione e consente di accedere alle stesse funzionalità del piano Standard. 

 

Autodesk Flex offre un'opzione di pagamento a consumo che consente agli utenti di pre-acquistare token con incrementi variabili per l'accesso giornaliero a qualsiasi prodotto idoneo, rendendolo la scelta ideale per singoli utenti o membri di team che desiderano l'accesso occasionale o alla versione di prova.

Revit LT è una soluzione BIM più economica che enfatizza progettazione architettonica e documentazione. Offre molte delle funzionalità di Revit, ma non include la condivisione del lavoro, le funzionalità di analisi energetica, il rendering interno al prodotto, la modellazione strutturale e MEP o la personalizzazione estesa.

In che modo è possibile accedere al supporto tecnico per Revit incluso nell'abbonamento?

Per accedere al supporto tecnico per Revit associato all'abbonamento, è possibile accedere ad Autodesk Account e individuare le opzioni self-service per l'abbonamento al prodotto, la didattica o il software di prova. In alternativa, è possibile contattare il Supporto Autodesk visitando https://www.autodesk.com/it/support.

Più domande frequenti

Termini e condizioni legali

Il software e/o i servizi basati sul cloud gratuiti di Autodesk sono soggetti all'accettazione e al rispetto delle condizioni per l'utilizzo (inglese) e/o delle altre condizioni applicabili a tali prodotti e servizi. Il software e i servizi basati sul cloud soggetti ad una licenza o ad un abbonamento didattici possono essere utilizzati solo dagli utenti idonei esclusivamente per scopi di carattere didattico e non possono essere destinati a fini commerciali o professionali oppure a qualsiasi altro scopo di lucro.