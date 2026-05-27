Alcuni piani di abbonamento, in particolare per Autodesk AEC Collection, Autodesk BIM Collaborate Pro (in precedenza Autodesk BIM360) e Autodesk Construction Cloud, integrano le funzionalità di Revit con workflow BIM migliorati dai servizi cloud di Autodesk. Revit Cloud Worksharing, disponibile per gli abbonati ad Autodesk BIM Collaborate Pro e ad Autodesk Construction Cloud, supporta la pubblicazione dei modelli di Revit nel cloud per migliorare la collaborazione, garantendo ai team di progetto la possibilità di accedere ai dati dei modelli più recenti ovunque e in qualsiasi momento. I modelli condivisi nel cloud migliorano la collaborazione per i team di progetto multidisciplinari, in modo che architetti, ingegneri MEP e strutturali e i soggetti interessati possano modellare, condividere e coordinare meglio l'intento progettuale. Revit Cloud Worksharing consente agli utenti di tenere traccia delle modifiche apportate al modello in tempo reale, migliorare il rilevamento delle interferenze e preparare i documenti finali del progetto in modo più efficiente, il tutto evitando le rilavorazioni e semplificando la comunicazione nell'ambito del progetto ospitato sul cloud.

Per gli abbonati alla AEC Collection, Autodesk Docs è l'ambiente comune di dati di Autodesk per i team di progetto AEC.Autodesk Docs supporta la condivisione e la gestione di documenti e dati con strumenti e workflow che migliorano il coordinamento della progettazione semplificando il collegamento, lo scambio, l'aggregazione e l'aggiornamento dei dati di modelli e progetti nell'ambito di team di progetto multidisciplinari.

Gli abbonati di Revit a ogni livello (escluso Revit LT) possono utilizzare Autodesk Insight (inglese) per progettare edifici più efficienti dal punto di vista energetico e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità con l'analisi delle emissioni di carbonio e dell'energia dell'intero edificio.