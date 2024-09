Autodesk offre numerosi prodotti software per Mac e AutoCAD per iOS per la modellazione 3D, la progettazione CAD, il rendering, l'animazione, gli effetti visivi e le immagini digitali.

Forniamo inoltre supporto completo per diversi prodotti utilizzati su Mac in ambienti virtualizzati come Parallels Desktop e VMware Fusion. Supportiamo tali prodotti anche tramite Boot Camp, funzionalità di Mac OS X che permette di installare ed eseguire Windows (e le applicazioni basate su Windows) su Mac.