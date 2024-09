Il motion capture è il processo con cui i movimenti fisici degli attori vengono acquisiti e quindi ricreati nei modelli digitali dei personaggi. Ciò consente agli attori di attribuire un movimento realistico alle creature animate.

È possibile generare i dati di motion capture da un attore in carne e ossa e importarli in MotionBuilder. Grazie a MotionBuilder, animatori e registi hanno a disposizione un ambiente interattivo per perfezionare il movimento dei personaggi.

La Motion Library di Rokoko è ora disponibile anche come plug-in nativo di Maya e consente di accedere a migliaia di animazioni di personaggi di alta qualità a costi contenuti, realizzate dai principali studi di motion capture del mondo. Tramite il plug-in è possibile cercare, visualizzare in anteprima e acquistare le risorse di motion capture in modo nativo, direttamente in Maya.