Le opere d'arte tradizionali hanno due caratteristiche in comune: sono tangibili (sono fatte di materiali fisici) e sono "pezzi unici" (non possono essere copiate senza essere ricreate). Possono essere realizzate con una varietà di tecniche e strumenti diversi, come nel caso del disegno, della pittura o della scultura.

Al contrario, l'arte digitale non è vincolata dalle limitazioni dei materiali fisici. Sono sufficienti una tavoletta grafica e una penna per ottenere tutti i colori che l'occhio umano è in grado di percepire, modificare la vivacità e la luminosità e cancellare senza che rimangano tracce.