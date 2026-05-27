Software di disegno di schemi elettrici

Scopri i set di strumenti specializzati per la creazione di disegni di schemi elettrici professionali, forniti con il software AutoCAD.

Uomo che lavora nell'officina elettrica dell'Autodesk Technology Center di San Francisco.

Che cos'è il disegno di schemi elettrici?

Gli schemi elettrici sono documenti tecnici che, mediante simboli e layout, rappresentano i sistemi elettrici. I professionisti del settore utilizzano questi documenti per installare gli impianti in loco. Nei disegni di schemi elettrici, ciascun tipo di componente e collegamento ha un proprio simbolo, per cui ogni dettaglio è significativo.

AutoCAD può essere utilizzato come un programma completo per il disegno di schemi elettrici, grazie alla maggior parte delle funzionalità elettriche disponibili attraverso il set di strumenti Electrical dedicato, incluso nell'abbonamento ad AutoCAD. Questo potente set di strumenti consente di creare, modificare e documentare in modo efficiente e facile i sistemi di controllo elettrico. Accedi a vaste librerie di simboli, funzionalità per la creazione automatizzata di disegni e il controllo degli errori in tempo reale per semplificare il workflow e aumentare la produttività.

Interfaccia di AutoCAD Electrical con diagramma dei circuiti e dei fili.

Spiegazione del processo di disegno di schemi elettrici

Il disegno di schemi elettrici ha lo scopo di fornire una rappresentazione visiva del layout di un sistema elettrico, compresi i componenti e le connessioni tra di essi. Esistono vari tipi di disegni di schemi elettrici con scopi diversi, ma in genere è possibile iniziare il processo creando una bozza del layout del sistema elettrico, utilizzando carta e matite di qualità o il software di disegno di schemi elettrici come AutoCAD Electrical. Si includono tutti i componenti rappresentati da simboli speciali, quindi si aggiungono linee che rappresentano i fili, per connettere i componenti. È possibile aggiungere etichette e altre annotazioni per fornire ulteriori informazioni e chiarimenti al lettore.

Software specialistico per il disegno di schemi elettrici

AutoCAD

Strumenti CAD 2D e 3D con informazioni più approfondite, automazioni AI e funzionalità di collaborazione. L'abbonamento include AutoCAD su desktop, Web, dispositivi mobili e sette set di strumenti specializzati.

Dettagli del prodotto
AutoCAD LT

Strumento per il disegno e la documentazione CAD 2D leader del settore. L'abbonamento include AutoCAD LT per desktop, Web e dispositivi mobili.

Dettagli del prodotto

Vantaggi dell'utilizzo del software per il disegno di schemi elettrici

Sebbene i disegni di schemi elettrici siano stati creati per molto tempo a mano, l'utilizzo di un software di disegno dedicato offre molti vantaggi, tra cui:

Efficienza

È molto più veloce posizionare e collegare cablaggio e simboli di componenti elettrici predefiniti in modo digitale anziché disegnarli manualmente. Anche molti altri elementi sono automatizzati, dandoti più tempo per concentrarti sulle cose importanti.

 

Precisione

L'utilizzo di software per il disegno di schemi elettrici come AutoCAD può aiutare ad eliminare errori costosi e spiacevoli, riducendo drasticamente il rischio di errore umano durante la creazione di disegni di layout elettrici.

 

Collaborazione semplificata

Dopo aver creato un gruppo di schemi elettrici utilizzando il set di strumenti AutoCAD Electrical, puoi condividerlo istantaneamente con altri membri del tuo team.

 

Come interpretare i disegni di schemi elettrici

Impara quali sono i simboli utilizzati per distinguere i componenti in uno schema elettrico.

Simboli di illuminazione nella progettazione di schemi elettrici.

Luci

Utilizza gli strumenti di AutoCAD per disegnare gli schemi delle fonti di illuminazione, dai riflettori alle applique a muro.

Simboli degli interruttori SPDT e SP3T nel diagramma di circuiti.

Switch

Con AutoCAD puoi disegnare schemi di circuiti elettrici unipolari o multipolari.

Simboli elettrici per fusibile e PTC.

Fusibili

I fusibili limitano il flusso di corrente per evitare danni agli altri componenti. AutoCAD semplifica la progettazione e il disegno degli schemi dei fusibili.

Diagramma del circuito elettronico che mostra le connessioni di terra e IC.

Terra

I circuiti elettrici devono essere collegati alla messa a terra ai fini della sicurezza. Scopri i modi corretti di disegnare lo schema della messa a terra con gli strumenti di disegno del layout elettrico di AutoCAD.

Indicatori di fili connessi e non connessi nel diagramma dei circuiti.

Fili

I fili collegano i componenti, e AutoCAD ti permette di disegnare e progettare l'impianto secondo le tue esigenze.

Simboli di resistori statunitensi e internazionali nell'elettronica

Resistori

AutoCAD offre strumenti di progettazione di schemi elettrici per disegnare gli schemi dei resistori, che sono utilizzati per ridurre il flusso di corrente, regolare i livelli di segnale, dividere le tensioni e altro ancora.

Simboli di condensatori polarizzati e non polarizzati.

Condensatori

I condensatori immagazzinano l'energia potenziale; possono essere polarizzati o non polarizzati. Il set di strumenti AutoCAD Electrical consente di disegnare correttamente gli schemi dei condensatori.

Simboli per le fonti di alimentazione CC e CA negli schemi dei circuiti.

Fonti di energia

Dalla corrente continua e alternata alle batterie, esistono molti modi per alimentare quello che progetti. AutoCAD semplifica il processo di progettazione e pianificazione dei disegni di schemi elettrici.

Principali tipi di disegni di schemi elettrici

Esistono quattro tipi principali di disegni di schemi elettrici:

Diagrammi degli schemi che rappresentano un disegno tecnico dettagliato

Diagrammi degli schemi

Un diagramma dello schema è la versione più semplice di un disegno di schemi elettrici e ha lo scopo di illustrare la funzionalità e la connettività di un circuito mediante linee e simboli universali.

 

Rendering di un circuito di controllo elettrico

Diagrammi dei circuiti

Questi vengono utilizzati per rappresentare in modo più accurato la realtà di un sistema elettrico, piuttosto che solo la logica alla sua base. Includono dettagli sulla disposizione dei fili e dei componenti e spesso sui colori dei fili utilizzati.  

 

Diagramma dei circuiti che mostra connessioni e componenti dettagliati

Diagrammi illustrati

Questo tipo di schema elettrico è ancora più dettagliato, poiché utilizza immagini per rappresentare i componenti e include dettagli su come i cavi sono collegati.

 

Rappresentazione visiva del diagramma a blocchi

Diagrammi a blocchi

I diagrammi a blocchi utilizzano blocchi e linee per illustrare la relazione tra i componenti.

 

Uomo che lavora nell'officina elettrica dell'Autodesk Technology Center di San Francisco.

Chi utilizza il software di disegno di schemi elettrici?

Molti professionisti e settori diversi utilizzano software di disegno elettrico, come AutoCAD , nelle attività lavorative quotidiane o in progetti specifici. Gli elettricisti utilizzano gli schemi elettrici per l'installazione e la manutenzione, sia durante la pianificazione che durante l'implementazione. Gli ingegneri elettrici progettano sistemi elaborati e lavorano per garantire conformità alle normative utilizzando software di disegno di schemi elettrici.  I progettisti di prodotti spesso utilizzano tale software per determinare come far funzionare qualcosa o per trovare il modo più efficiente per svolgere una funzione elettrica, mentre i tecnici elettronici possono utilizzarlo ampiamente nella risoluzione dei problemi. 

 

Introduzione agli strumenti e alle risorse di AutoCAD

Immagine di un'esercitazione che mostra l'interfaccia e gli strumenti dell'ambiente di progettazione

Esercitazione sull'ambiente di progettazione

Apprendi i concetti di base sull'interfaccia di AutoCAD e sull'utilizzo degli strumenti essenziali.

Guarda il video (3:16 min)
Schermo del computer che visualizza uno schema tecnico o un diagramma elettrico

Risorse sul disegno elettrico

Dalla progettazione di schemi di base alla gestione avanzata dei file, queste risorse consentono di imparare rapidamente a gestire i disegni di layout elettrici.

Accedi al set di strumenti AutoCAD Electrical (inglese)
Donne che collaborano e visualizzano un tablet.

Esercitazioni su AutoCAD

Scopri le istruzioni dettagliate sulla progettazione di circuiti e cablaggi, la generazione di report e una serie di argomenti relativi ai disegni elettrici. 

Ulteriori informazioni

Scopri come i clienti utilizzano il software di disegno di schemi elettrici
Mani che assemblano circuiti stampati

Da AutoCAD LT ad AutoCAD

Passando da AutoCAD LT ad AutoCAD (con il set di strumenti Electrical), Martz Technologies ha migliorato la propria efficienza grazie alla disponibilità di funzionalità software aggiuntive. per gli schemi elettrici.

Leggi la testimonianza (inglese)
Pannello di controllo completo di un porzionatore di biscotti gelato.

Con AutoCAD la macchina per la produzione di biscotti gelato diventa realtà

Martin CSI si affida al set di strumenti AutoCAD Electrical per progetti di produzione industriale, come la macchina per farcire i biscotti gelato. 

Leggi la testimonianza (inglese)
Progettazione ingegneristica di linee di produzione di lattine

Semplificazione dei sistemi di trasporto a nastro

Can Lines Engineering semplifica i sistemi di movimentazione per imballare prodotti di consumo e distribuirli ai clienti velocemente.

Guarda il video (3:01 min) (inglese)

Risorse sul disegno elettrico

Esplora le possibilità del software di disegno di schemi elettrici AutoCAD con queste sessioni di apprendimento, suggerimenti e workflow. 

Scopri come muoverti nell'interfaccia del software di disegno di schemi elettrici.

Scopri di più sul set di strumenti AutoCAD Electrical, inclusi i miglioramenti dell'IA e le funzionalità specifiche per gli ingegneri e i progettisti elettrici.

In questo video on demand di Autodesk University, scopri gli strumenti basati sull'IA di AutoCAD per il riconoscimento intelligente degli oggetti, l'analisi predittiva e la collaborazione fluida tra i set di strumenti AutoCAD.

In questa lezione on demand, scopri come i componenti e i disegni collegati si aggiornano automaticamente, migliorando l'efficienza e la qualità della progettazione. Scopri come accedere alle librerie di simboli, creare tipi di disegno personalizzati, collegare componenti e generare rapporti basati sui tipi di disegno.

Trova le risposte alle più comuni domande sugli abbonamenti e sulle licenze del software AutoCAD e scopri le possibilità offerte dal software di disegno di schemi elettrici di Autodesk.

Scopri come AutoCAD Electrical può migliorare notevolmente il processo di documentazione, farti risparmiare il 25% di tempo in più e consentirti di eseguire verifiche ed estrarre dati critici come le distinte componenti e i rapporti sui fili.

 

Domande frequenti sul software di disegno di schemi elettrici

Con quale scala vengono disegnati i disegni di schemi elettrici?

Questo valore può variare, ma gli schemi elettrici sono spesso realizzati nella stessa scala delle piante dei pavimenti associate, spesso 1:50.

È possibile condividere gli schemi elettrici con altri utenti che non dispongono di AutoCAD?

Sì, offriamo una gamma di visualizzatori di file gratuiti che possono essere utilizzati anche dagli utenti che non dispongono dello stesso software di disegno di schemi elettrici per visualizzare i disegni. È possibile trovare informazioni dettagliate sulla condivisione di file e sulla collaborazione con i membri del team nella nostra esercitazione online (inglese).

È possibile provare gratuitamente il software di disegno di schemi elettrici di AutoCAD?

Sì, offriamo versioni di prova gratuite del software di disegno di schemi elettrici di AutoCAD, quindi è possibile provarlo senza alcun rischio.

Qual è la differenza tra uno schema e un diagramma di circuiti?

Uno schema mostra la logica alla base di un circuito elettrico, la modalità di connessione dei diversi componenti e il funzionamento del circuito, ma non include dettagli precisi sull'esatto layout fisico dei fili. Un diagramma di circuiti mostra le specifiche relative alla modalità e alla posizione delle connessioni dei componenti, inclusi i colori dei fili. Il primo tipo di disegno di schema elettrico è un modello generico utilizzato per la progettazione e la risoluzione dei problemi, mentre il secondo è un documento pratico utilizzato per il cablaggio, l'installazione e la manutenzione.

Come si leggono i disegni di schemi elettrici?

I disegni di schemi elettrici vengono in genere letti da sinistra a destra o dall'alto verso il basso. Per comprendere cosa è rappresentato, è necessario acquisire familiarità con il significato di ciascuno dei simboli dei componenti. È inoltre necessario identificare la direzione in cui scorre la corrente osservando le linee sullo schema elettrico.

Visualizza altre domande frequenti