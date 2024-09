Puoi abbonarti ad AutoCAD nei seguenti modi:

Con l'abbonamento al software AutoCAD è possibile accedere ad AutoCAD per Windows e AutoCAD for Mac, ad AutoCAD Web (in precedenza noto come app AutoCAD Web e app AutoCAD Mobile) e ai set di strumenti specifici di settore Architecture, Electrical, Map 3D, Mechanical, MEP, Plant 3D e Raster Design. I set di strumenti sono solo per Windows.